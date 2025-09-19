Reklama

Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory

Kraków ruszył z przygotowaniami do budowy nowej linii tramwajowej. Będzie to kolejny odcinek Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – z Krowodrzy Górki do Azorów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to też bardzo „zielona” linia tramwajowa.

Publikacja: 19.09.2025 17:49

Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat

Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat

Małgorzata Stuch

Koncepcja nowego połączenia tramwajowego przewiduje budowę torowiska od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ulicy Opolskiej do pętli Azory – o długości 2,2 km toru podwójnego wraz z infrastrukturą techniczną. W miejscu istniejącej pętli autobusowej Azory powstanie nowa pętla autobusowo-tramwajowa, obsługiwana przez tramwaje dwukierunkowe.

Pętla Azory będzie zadaszona, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanie budynek terminala pasażerskiego. Wzdłuż trasy nowej linii zostaną wybudowane 4 pary przystanków wraz z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie ulice, drogi rowerowe i skrzyżowania, powstaną też nowe drogi dla rowerów, ekrany akustyczne oraz kładka pieszo-rowerowa nad ul. Weissa.

Bardzo zielona inwestycja

A o co chodzi z „zieloną linią” tramwajową? – Zgodnie z oczekiwaniami i wnioskami mieszkańców został poprawiony projekt inwestycji. Nowy projekt przewiduje znacznie mniejszą ingerencję w istniejącą roślinność przy budowie. Mówiąc najprościej, mniej drzew zostanie wyciętych. Będzie też więcej trawników na trasie budowanej linii i oczywiście zielone wiaty przystankowe, czyli rozchodniki na ich dachach – podsumowuje Jan Machowski z krakowskiego magistratu.

To oczywiście tylko część „zielonych” zmian. W projekcie są  m.in. ekrany akustyczne odbijające, przezierne oraz pochłaniające typu „zielona ściana” (i możliwość) obsadzenia ich roślinnością pnącą,  weryfikacja geometrii chodników i dróg dla rowerów (aby ograniczyć ingerencję w zieleń wysoką).

Zezwolenia i finansowanie

Warto przypomnieć, że batalia o budowę nowej linii do Azorów trwa od wielu lat. Ta część Krakowa nie jest skomunikowana „tramwajowo” z innymi częściami miasta, chociaż pojawiały się plany np. budowy linii tramwajowej, łączącej Azory z Cichym Kącikiem. W przypadku połączenia Krowodrza Górka – Azory w 2017 roku prezydent Krakowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Z wydaną decyzją nie zgodziła się jedna z firm, z siedzibą przy ul. Opolskiej, a więc w rejonie przebiegu planowanej trasy tramwajowej. To spowodowało wieloletni proces odwoławczy, w wyniku którego unieważnione zostały wszystkie wcześniejsze decyzje dotyczące budowy tej linii tramwajowej.

Aktualnie zadanie budowy linii tramwajowej jest na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskiwania unijnego dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wniosek o unijne dofinansowanie został złożony w ubiegłym roku. ZIM zawnioskował o ok. 173 mln zł, podczas gdy szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 250 mln zł. Rozliczenie projektów z tego programu musi nastąpić do końca 2029 roku.

 

 

