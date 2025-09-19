Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory

Koncepcja nowego połączenia tramwajowego przewiduje budowę torowiska od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ulicy Opolskiej do pętli Azory – o długości 2,2 km toru podwójnego wraz z infrastrukturą techniczną. W miejscu istniejącej pętli autobusowej Azory powstanie nowa pętla autobusowo-tramwajowa, obsługiwana przez tramwaje dwukierunkowe.

Reklama Reklama

Pętla Azory będzie zadaszona, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanie budynek terminala pasażerskiego. Wzdłuż trasy nowej linii zostaną wybudowane 4 pary przystanków wraz z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie ulice, drogi rowerowe i skrzyżowania, powstaną też nowe drogi dla rowerów, ekrany akustyczne oraz kładka pieszo-rowerowa nad ul. Weissa.

Bardzo zielona inwestycja

A o co chodzi z „zieloną linią” tramwajową? – Zgodnie z oczekiwaniami i wnioskami mieszkańców został poprawiony projekt inwestycji. Nowy projekt przewiduje znacznie mniejszą ingerencję w istniejącą roślinność przy budowie. Mówiąc najprościej, mniej drzew zostanie wyciętych. Będzie też więcej trawników na trasie budowanej linii i oczywiście zielone wiaty przystankowe, czyli rozchodniki na ich dachach – podsumowuje Jan Machowski z krakowskiego magistratu.

To oczywiście tylko część „zielonych” zmian. W projekcie są m.in. ekrany akustyczne odbijające, przezierne oraz pochłaniające typu „zielona ściana” (i możliwość) obsadzenia ich roślinnością pnącą, weryfikacja geometrii chodników i dróg dla rowerów (aby ograniczyć ingerencję w zieleń wysoką).