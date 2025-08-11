Do miast wjadą nowe tramwaje. Dzięki dofinansowaniu z KPO

Aktualizacja: 11.08.2025 17:57 Publikacja: 11.08.2025 16:56
Nowe możliwości unijnego wsparcia samorządowych inwestycji transportowych przyniosło uruchomienie środków z KPO
Foto: Tramwaje Warszawskie
Szykuje się kolejna fala inwestycji w rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Samorządy będą mogły wykorzystać do ich współfinansowania unijne fundusze. Znacząca część wsparcia będzie pochodzić ze środków KPO.
Beneficjentem unijnego wsparcia będzie m.in. Szczecin, który podpisał dwie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na projekty związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej. Ponad 177 mln zł z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 zostanie przeznaczonych na przebudowę torowisk tramwajowych oraz modernizację linii na ulicy Szafera. Oba projekty warte są łącznie prawie pół miliarda złotych. Dofinansowanie do pierwszego przedsięwzięcia przekroczy 152 mln zł, drugiego – 25,5 mln zł.
Dzięki finansowemu wsparciu miasto przebudowuje obecnie istniejące torowiska w al. Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą Pomorzany, a umową o dofinansowanie objęte są także już zakończone prace na innych 8 ulicach. To kontynuacja wcześniejszych inwestycji realizowanych także przy pomocy Funduszy Europejskich. CUPT określa je mianem „szczecińskiej torowej rewolucji”, która ma usprawnić połączenia tramwajowe jako jedną z kluczowych form transportu miejskiego, będącą alternatywą dla ruchu samochodów, pozwalającą ograniczyć emisje i hałas. W czerwcu Szczecin podpisał umowę na dofinansowanie czterech niskopodłogowych wagonów tramwajowych.
Pieniądze z FEnIKS popłyną do Torunia. Miasto otrzyma 225 mln złotych na projekt „Rozwoju ekologicznej komunikacji miejskiej”. Wsparcie – jak twierdzi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu – ma przybliżyć komunikację publiczną do jeszcze bardziej ekologicznego obrazu. – Będzie ona funkcjonowała sprawniej, z większą częstotliwością i z mniejszym obciążeniem dla środowiska – deklaruje Wyszogrodzki.
Z informacji toruńskiego magistratu wynika, że w ramach całego przedsięwzięcia będzie realizowanych 7 podstawowych zadań: budowa nowej zajezdni tramwajowej, która w przyszłości zostanie rozbudowana także o część autobusową, budowa nowej linii tramwajowej od pętli Motoarena na zachód Torunia, modernizacja torowisk przy ul. Kościuszki i Skłodowskiej-Curie, a także zakup 4 niskopodłogowych tramwajów i 3 pojazdów technicznych oraz zazielenienie przystanków. – Dzięki temu w 2029 r. będziemy mieli co najmniej 26 niskopodłogowych tramwajów, nową zajezdnię i ponad 80 proc. nowych bądź zmodernizowanych torowisk tramwajowych – informuje prezes MZK.
Ocenia się, że współfinansowana z FEnIKS inwestycja powinna przyczynić się do zwiększenia udziału osób korzystających z komunikacji miejskiej. A w efekcie do zmniejszenia liczby samochodów, poprawy płynności ruchu, ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz poprawy komfortu obsługi pasażerów. – Ta inwestycja jest ważna nie tylko w kontekście rozwoju transportu publicznego, ale rozwoju całego miasta – podkreśla Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Niemal 200 mln zł na dofinansowanie nowych tramwajów otrzyma Wrocław. Pieniądze z programu FEnIKS na projekt "Zakup taboru tramwajowego dla Wrocławia – etap I” zostaną przeznaczone na zakup dziewięciu nowych tramwajów z Pesy oraz refinansowanie już nabytego taboru – 24 tramwajów niskopodłogowych. – Jeśli podsumujemy dotacje pozyskane przez MPK od 2023 roku, to wychodzi niespotykana w skali kraju kwota ponad 600 mln zł, którą dostało nasze miasto na rozwój komunikacji miejskiej – skomentował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
W rezultacie kilka nowych linii tramwajowych jest w przygotowaniu, a niebawem zacznie się budowa trasy na Swojczyce. Wrocławskie MPK podkreśla, że unijne wsparcie przyniesie korzyści pasażerom, bo oznacza uwolnienie środków na kolejne inwestycje. – Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu lista zamówień na nowy tabor zdecydowanie się wydłuży – stwierdza Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
Nowe możliwości unijnego wsparcia samorządowych inwestycji transportowych przyniosło uruchomienie środków z KPO. Z dofinansowania KPO skorzysta Poznań, któremu na początku tego roku przyznano prawie 216 mln zł na zakup 30 dwukierunkowych tramwajów Moderus Gamma. Inwestycja, wraz z zakupem 24 tramwajów z Bonn, pozwoli na wycofanie z tras wszystkich pojazdów typu 105N. – Oznacza to, że w czerwcu 2026 poznański tabor będzie niskopodłogowy – zapowiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
W ramach konkursu "Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)", wsparcie z KPO otrzymała również Bydgoszcz, gdzie prawie 44 mln zł dofinansują zakup 6 tramwajów, a także Kraków. W styczniu tego roku krakowskiemu MPK przyznano prawie 128 mln zł na zrealizowaną dwa lata temu dostawę 18 pojazdów, natomiast w maju CUPT powiększył wsparcie o kolejne 223 mln zł. W rezultacie stolica Małopolski dostała na zrefinansowanie zakupów tramwajów Lajkonik ponad 350 mln zł. Z KPO korzysta także Wrocław, który w styczniu tego roku otrzymał z tego źródła bezzwrotną dotację 203 mln zł.
Fundusze z UE mają pomóc w budowie tramwaju na warszawską Białołękę. Jak informowała w lipcu „Gazeta Stołeczna”, Tramwaje Warszawskie starają się o blisko 2,2 mld zł pożyczki z funduszu Zielona Transformacja Miast w ramach KPO, które miały wesprzeć również budowę tramwaju na Gocław oraz zakupy nowych pojazdów. Pożyczka byłaby bardzo korzystnie oprocentowana. Przeszło 6-kilometrowa trasa na Białołękę jest dopiero na etapie projektowania, w 2027 r. ma zostać rozpisany przetarg na wykonanie. W rok później powinny ruszyć prace, ale czasu na realizację będzie niewiele: inwestycja musi być zakończona i rozliczona do końca 2030 r.
Dla 3,6-kilometrowej linii na Gocław Tramwaje Warszawskie mają już projekty budowlane nowej trasy, zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu oraz ważną decyzję środowiskową. – Zakładamy, że w 2027 r. pozyskamy dokumenty i decyzje umożliwiające realizację prac – zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Nowa linia będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona, następnie poprowadzi wzdłuż Kanału – wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław. Ważnym elementem będzie zieleń. Przewidziano nasadzenie co najmniej 320 drzew i 7 tys. krzewów ozdobnych. Ok. 2,6 km nowej trasy będzie stanowić zielone torowisko.
