Do miast wjadą nowe tramwaje. Dzięki dofinansowaniu z KPO

Szykuje się kolejna fala inwestycji w rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Samorządy będą mogły wykorzystać do ich współfinansowania unijne fundusze. Znacząca część wsparcia będzie pochodzić ze środków KPO.

Beneficjentem unijnego wsparcia będzie m.in. Szczecin, który podpisał dwie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na projekty związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej. Ponad 177 mln zł z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 zostanie przeznaczonych na przebudowę torowisk tramwajowych oraz modernizację linii na ulicy Szafera. Oba projekty warte są łącznie prawie pół miliarda złotych. Dofinansowanie do pierwszego przedsięwzięcia przekroczy 152 mln zł, drugiego – 25,5 mln zł.

W Szczecinie rewolucja na torach

Dzięki finansowemu wsparciu miasto przebudowuje obecnie istniejące torowiska w al. Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą Pomorzany, a umową o dofinansowanie objęte są także już zakończone prace na innych 8 ulicach. To kontynuacja wcześniejszych inwestycji realizowanych także przy pomocy Funduszy Europejskich. CUPT określa je mianem „szczecińskiej torowej rewolucji”, która ma usprawnić połączenia tramwajowe jako jedną z kluczowych form transportu miejskiego, będącą alternatywą dla ruchu samochodów, pozwalającą ograniczyć emisje i hałas. W czerwcu Szczecin podpisał umowę na dofinansowanie czterech niskopodłogowych wagonów tramwajowych.

Pieniądze z FEnIKS popłyną do Torunia. Miasto otrzyma 225 mln złotych na projekt „Rozwoju ekologicznej komunikacji miejskiej”. Wsparcie – jak twierdzi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu – ma przybliżyć komunikację publiczną do jeszcze bardziej ekologicznego obrazu. – Będzie ona funkcjonowała sprawniej, z większą częstotliwością i z mniejszym obciążeniem dla środowiska – deklaruje Wyszogrodzki.