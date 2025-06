Duży ruch w inwestycjach tramwajowych: jedne finiszują, inne startują

Tymczasem w Warszawie pasażerowie mają kolejny problem, bo ruszył remont torów na ulicy Marszałkowskiej, związany z jej przebudową. To kolejna część modernizacji sieci tramwajowej stolicy. Spółka Tramwaje Warszawskie prowadzi roboty w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie, a sytuacja w ostatnich tygodniach stała się dla pasażerów frustrująca, po rozpoczęciu prac w kolejnych newralgicznych punktach miasta. Trwa m.in. budowa torowiska na skrzyżowaniu ulicy Rakowieckiej i Alei Niepodległości, a także na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej. Wrócił za to ruch tramwajowy w Alei „Solidarności”, tramwaje kursują ulicą Andersa i od strony Żoliborza dojeżdżają do przystanku Metro Ratusz-Arsenał. Natomiast te jadące Marszałkowską od południa, dojeżdżają do Ronda Dmowskiego.

Latem uruchomiona zostanie nowa trasa tramwajowa – na Stegny. W ubiegłym tygodniu testowały ją pierwsze pojazdy. Nowa linia nr 19 połączy Dolny Mokotów z Dworcem Centralnym i ciągiem al. Jana Pawła II. Przejazd tramwajem ze Stegien do centrum ma trwać 20 minut. Warszawski ratusz zapowiedział, że na trasie nowego tramwaju pojawi się zielone torowisko - tory na ulicy św. Bonifacego będą przykryte zielonym rozchodnikiem, wzdłuż nich posadzonych zostanie 40 drzew.

Wielka inwestycja tramwajowa we Wrocławiu

Także we Wrocławiu pojawi się nowa trasa, ale dopiero w przyszłości. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tramwaju na Psie Pole. Wpłynęło około 2 tys. opinii, 86 proc. mieszkańców biorących udział w konsultacjach chce tej inwestycji. - Na Psim Polu mieszka obecnie około 24 tys. osób. To jedno z najbardziej zaludnionych osiedli Wrocławia, które wciąż intensywnie się rozwija – podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Eksperci przeanalizowali dziesięć wariantów. W pierwszym etapie odrzucili cztery z nich z uwagi na kryteria ekonomiczne i społeczne. W konsultacjach dyskutowano już tylko o dwóch wariantach przebiegu trasy, obu po niespełna 6 km, z 12 przystankami. Nie podjęto jeszcze decyzji o wyborze. Szacowany koszt budowy linii tramwajowej bez wykupu gruntów i zakupu taboru to 830 mln zł.

Infrastrukturę modernizują również Tramwaje Śląskie. Jak podał branżowy serwis InfoTram, spółka właśnie ogłosiła przetarg na przebudowę torowisk oraz sieci trakcyjnej na terenie dwóch miast: Będzina oraz Dąbrowy Górniczej. Inwestycja potrwa ponad dwa lata. Nie wiadomo natomiast jak długo potrwają problemy z tramwajami w Chorzowie, gdzie z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną zamknięto na początku czerwca główną estakadę w środku miasta. Trzeba było zmienić trasy prawie 10 linii tramwajowych.