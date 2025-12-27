W samorządowych inwestycjach na 2026 rok priorytetem będzie transport

Modernizowane będą kolejne odcinki alei Hallera, a na Zaspie znajdą się nowe kładki dla pieszych i rowerzystów. Powstaną także nowe węzły i drogi rowerowe, m.in. ekostrada wzdłuż ul. Spacerowej i wzdłuż al. Armii Krajowej, a także na ul. Kartuskiej. 126,6 mln zł pójdzie na zakup 30 autobusów elektrycznych i 5 midibusów, co zwiększy flotę ekologicznych pojazdów miejskich.

W Krakowie zadania związane z transportem pochłoną ponad 700 mln zł, czyli połowę przyszłorocznej puli na inwestycje. Największym pod względem wydatków zadaniem będzie kończąca się budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, na którą w 2026 r. zapisano w budżecie 250 mln zł. Do większych przedsięwzięć będzie jeszcze należeć przebudowa torowisk tramwajowych na Starowiślnej, Straszewskiego i Karmelickiej, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym, przystanek kolejowy Kraków Prądnik Czerwony wraz z parkingiem P&R oraz budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji kolei aglomeracyjnej w Opatkowicach. Zdecydowana większość inwestycji ma wymiar lokalny i powinna przyczynić się do zwiększenia komfortu mieszkańców, ułatwień w przemieszczaniu się i korzystania z najbliższego otoczenia. Jednym z celów jest wyrównywanie różnic w jakości infrastruktury w centrum i w peryferyjnych dzielnicach.

Drogi do poprawki

Blisko jedną piątą przyszłorocznego budżetu przeznaczy na wydatki związane z transportem i łącznością Wrocław. W 2026 r. na zadania w tym zakresie przeznaczono około 588 mln zł, co stanowi 39 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych. Znacząca ich część trafi na poprawę stanu dróg – 197 mln zł, w tym niemal 36 mln zł w ramach programu „Wrocław na Dobrej Drodze” oraz 24 mln zł na remonty obiektów inżynierskich.

Kontynuowane będą duże projekty tramwajowe, m.in. budowa trasy od Sępolna do Swojczyc oraz przebudowa skrzyżowania Dubois–Drobnera. Nakłady na te inwestycje w 2026 r. wyniosą blisko 109 mln zł. Miasto rozwija również system „Parkuj i Jedź” przy wsparciu środków unijnych – w przyszłym roku powstaną parkingi m.in. przy stacjach Leśnica, Pracze, Zakrzów i Wojnów Wschodni. Na infrastrukturę pieszo-rowerową przeznaczono ponad 50 mln zł, a na modernizację torowisk tramwajowych – blisko 60 mln zł.

W Poznaniu na transport i łączność przeznaczono 1,8 mld zł, z tego 596 mln zł na inwestycje transportowe. Jedną z najważniejszych będzie drugi etap Programu Centrum: trasa tramwajowa w ul. Ratajczaka oraz przebudowa mostu Chrobrego, do tego dojdzie budowa dróg: zadania inwestycyjne obejmą m.in. ul. Literacką, Umultowską oraz wiele nowych chodników. – Wysokie nakłady na infrastrukturę tramwajową wpisują się w szerszą politykę miasta, zakładającą rozwój transportu publicznego jako alternatywy dla ruchu samochodowego – podaje TransInfo.