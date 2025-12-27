W samorządowych inwestycjach na 2026 rok priorytetem będzie transport

Aktualizacja: 28.12.2025 08:05 Publikacja: 27.12.2025 09:17
Władze Warszawy przygotowują nowe inwestycje w rozbudowę linii tramwajowych, na które pozyskano środki z KPO
Foto: Tramwaje Warszawskie
W budżetach dużych miast na 2026 r. kluczowe miejsce zajmuje transport. Choć największe wydatki zarezerwowano tradycyjnie dla oświaty, to te związane z transportem i komunikacją znalazły się na drugim miejscu. Natomiast pod względem nakładów inwestycyjnych – już na pierwszym. Priorytetowo potraktowane zostały przedsięwzięcia nakierowane na usprawnienie infrastruktury, jak rozbudowa linii tramwajowych. Ale w planach inwestycyjnych nie zabrakło takich elementów, jak modernizacja ulic, budowa nowych chodników, a także budowa nowych dróg rowerowych, nabierających coraz większego znaczenia dla miejskiej mobilności.
– Metro jedzie do Ursusa: to najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026 – mówił podczas sesji Rady Miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stolica zabezpieczy pieniądze na prace przygotowawcze do przedłużenia II linii metra o 3 nowe stacje: Ursus-Niedźwiadek, Posag 7 Panien oraz Ursus Północny, co umożliwi również zbudowanie węzłów przesiadkowych z dwiema stacjami kolejowymi. Przygotowywana jest budowa nowych linii tramwajowych na Gocław i Zieloną Białołękę, na które pozyskano środki z KPO. Ponad 5 mln zł miasto przeznacza na komunikację miejską, a dzięki dopłacie na niezmienionym poziomie pozostaną ceny biletów. W sumie transport i komunikacja w warszawskim budżecie 2026 to około 6,1 mld zł.
Rekordowy budżet pod względem inwestycji przygotowano w Gdańsku. Ma być wyższy nawet od tego z czasu mistrzostw Euro 2012. – Rok 2026 będzie rokiem wbijania łopaty w wiele miejsc. To będzie też rok generalnej modernizacji naszego miasta: tego, co zostało wybudowane choćby 20 lat temu – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W przyszłorocznych zamierzeniach znalazła się m.in. budowa trasy tramwajowej z Piecek-Migowa do Wrzeszcza Górnego, kontynuacja projektowania nowej linii PKM Południe oraz budowy I etapu Nowej Świętokrzyskiej.
Modernizowane będą kolejne odcinki alei Hallera, a na Zaspie znajdą się nowe kładki dla pieszych i rowerzystów. Powstaną także nowe węzły i drogi rowerowe, m.in. ekostrada wzdłuż ul. Spacerowej i wzdłuż al. Armii Krajowej, a także na ul. Kartuskiej. 126,6 mln zł pójdzie na zakup 30 autobusów elektrycznych i 5 midibusów, co zwiększy flotę ekologicznych pojazdów miejskich.
W Krakowie zadania związane z transportem pochłoną ponad 700 mln zł, czyli połowę przyszłorocznej puli na inwestycje. Największym pod względem wydatków zadaniem będzie kończąca się budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, na którą w 2026 r. zapisano w budżecie 250 mln zł. Do większych przedsięwzięć będzie jeszcze należeć przebudowa torowisk tramwajowych na Starowiślnej, Straszewskiego i Karmelickiej, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym, przystanek kolejowy Kraków Prądnik Czerwony wraz z parkingiem P&R oraz budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji kolei aglomeracyjnej w Opatkowicach. Zdecydowana większość inwestycji ma wymiar lokalny i powinna przyczynić się do zwiększenia komfortu mieszkańców, ułatwień w przemieszczaniu się i korzystania z najbliższego otoczenia. Jednym z celów jest wyrównywanie różnic w jakości infrastruktury w centrum i w peryferyjnych dzielnicach.
Blisko jedną piątą przyszłorocznego budżetu przeznaczy na wydatki związane z transportem i łącznością Wrocław. W 2026 r. na zadania w tym zakresie przeznaczono około 588 mln zł, co stanowi 39 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych. Znacząca ich część trafi na poprawę stanu dróg – 197 mln zł, w tym niemal 36 mln zł w ramach programu „Wrocław na Dobrej Drodze” oraz 24 mln zł na remonty obiektów inżynierskich.
Kontynuowane będą duże projekty tramwajowe, m.in. budowa trasy od Sępolna do Swojczyc oraz przebudowa skrzyżowania Dubois–Drobnera. Nakłady na te inwestycje w 2026 r. wyniosą blisko 109 mln zł. Miasto rozwija również system „Parkuj i Jedź” przy wsparciu środków unijnych – w przyszłym roku powstaną parkingi m.in. przy stacjach Leśnica, Pracze, Zakrzów i Wojnów Wschodni. Na infrastrukturę pieszo-rowerową przeznaczono ponad 50 mln zł, a na modernizację torowisk tramwajowych – blisko 60 mln zł.
W Poznaniu na transport i łączność przeznaczono 1,8 mld zł, z tego 596 mln zł na inwestycje transportowe. Jedną z najważniejszych będzie drugi etap Programu Centrum: trasa tramwajowa w ul. Ratajczaka oraz przebudowa mostu Chrobrego, do tego dojdzie budowa dróg: zadania inwestycyjne obejmą m.in. ul. Literacką, Umultowską oraz wiele nowych chodników. – Wysokie nakłady na infrastrukturę tramwajową wpisują się w szerszą politykę miasta, zakładającą rozwój transportu publicznego jako alternatywy dla ruchu samochodowego – podaje TransInfo.
Poznań inwestuje w sieć tramwajową, traktując ją jako ekologiczny i wydajny środek transportu, mający kluczowe znaczenie dla emisji i korków. W październiku miasto podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie kwotą 175 mln zł projektu „Rozwój czystego transportu miejskiego”, obejmującego zakup nowych tramwajów.
W przyszłorocznym budżecie Katowic ponad 312 mln zł zostanie przeznaczone na funkcjonowanie komunikacji publicznej organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Niemal 5,3 mln zł pochłoną pierwsze prace związane z budową linii tramwajowej z Brynowa do Kostuchny. Miasto będzie dalej rozwijać drogi rowerowe. Na Katowicką Infrastrukturę Rowerową przeznaczono 15,5 mln zł, a na Regionalne Trasy Rowerowe – 7,2 mln zł. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają uzupełniać system transportu publicznego i poprawiać dostępność przystanków oraz węzłów przesiadkowych dla pasażerów.
Inwestycje samorządów w transport to jeden z najskuteczniejszych sposobów rozwiązania narastających problemów metropolii – od korków, przez klimat, po rozwój gospodarczy. W przyszłorocznych budżetach widać rosnące znaczenie transportu bezemisyjnego – zarówno poprzez inwestycje tramwajowe, jak i te nakierowane na rozbudowę floty elektrycznych autobusów. I co ma szczególne znaczenie – już wszędzie dostrzega się konieczność rozbudowy infrastruktury rowerowej, która coraz częściej jest integrowana z publiczną komunikacją, jak przykładowo ma to miejsce na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
