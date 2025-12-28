Katowice przymierzają się do stworzenia strefy czystego transportu

Aktualizacja: 29.12.2025 07:22 Publikacja: 28.12.2025 19:22
W Katowicach powstanie strefa czystego transportu, choć nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie
Foto: adobestock
Wszystko wskazuje na to, że po licznych perypetiach w Katowicach powstanie strefa czystego transportu, choć nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie. Na ostatniej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę rozpoczynającą proces jej tworzenia, która otwiera etap konsultacji społecznych i analiz. Miasto zaprasza do dialogu i zapewnia, że wprowadzone regulacje będą oparte o głos mieszkańców. Prezydent Katowic Marcin Krupa zapewnił, że wprowadzenie strefy odbędzie się w sposób „racjonalny”, tak aby „jak najmniej wpływać na normalne funkcjonowanie miasta”.
Jak zapewnia Patryk Białas, przewodniczący Komisji Klimatu i Środowiska Rady Miasta Katowice, miasto chce wypracować skuteczne rozwiązania, które przyniosą korzyść wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
– Miasto to także piesi, osoby korzystające z transportu publicznego, rodziny mieszkające przy ruchliwych ulicach. Strefa Czystego Transportu ma pomóc przywrócić równowagę między różnymi użytkownikami przestrzeni miejskiej – mówi radny. Podkreśla też, że bardzo istotne w dyskusji na temat SCT jest skupienie się na faktach, zamiast powielania nieprawdziwych, za to emocjonujących informacji dotyczących rzekomego ryzyka paraliżu komunikacyjnego czy abstrakcyjnych zakazów.
To wydaje się szczególnie istotne w kontekście skali dezinformujących wpisów w mediach społecznościowych, przedstawiających wprowadzanie stref czystego transportu jako „zamachu na wolność” czy dyskryminacji osób mniej zamożnych. Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2024 roku strefa czystego transportu funkcjonuje w Warszawie, a pierwszy mandat za naruszenie zakazu na jej terenie został wystawiony w połowie listopada 2025 roku. Przez ponad rok Straż Miejska ograniczała się wyłącznie do edukowania oraz pouczania kierowców.
– Przed nami rozmowa oparta na danych, badaniach i doświadczeniach innych miast, ale przede wszystkim na lokalnych realiach Katowic. Chcemy wypracować rozwiązania, które będą wprowadzane stopniowo, z odpowiednimi okresami przejściowymi i wyjątkami – mówi Białas.
Mieszkańcy Katowic będą mogli wkrótce zgłaszać swoje uwagi, potrzeby i propozycje w ramach konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu oraz po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, Rada Miasta pochyli się nad konkretnymi rozwiązaniami.
Wymóg wprowadzenia strefy czystego transportu w Katowicach wynika z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz odnotowania przekroczonych dopuszczalnych poziomów stężeń dwutlenku azotu w mieście. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2021 roku, rekomendowane średnioroczne poziomy stężenia dwutlenku azotu nie powinny przekraczać 10 µg/m3, podczas gdy pomiary prowadzone przez GIOŚ w latach 2018-2020 w Katowicach wykazały 40 µg/m3. Ponieważ jednak stacja monitorująca jakość powietrza w Katowicach znajdowała się wówczas przy autostradzie A4, na Alei Górnośląskiej, miasto broniło się, że prezentowane przez nią wyniki nie są miarodajne.
W marcu 2025 roku stację przeniesiono na teren dróg zarządzanych przez miasto, na ul. Dudy-Gracza, a miasto przekazało informację o przeniesieniu stacji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W listopadzie władze miasta wskazywały, że pomiary w nowej lokalizacji stacji wskazywały 24,9 µg/m3 jako średni poziom stężenia dwutlenku azotu od marca do końca października.
Na początku grudnia resort skierował do miasta pismo, w którym wyjaśnił, że zmiana lokalizacji stacji pomiarowej nie zwalnia z obowiązku utworzenia SCT, zaś jej wprowadzenie jest kluczowe w kontekście wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. W tym samym czasie Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niespełnieniem norm dotyczących stężenia dwutlenku azotu w dwóch strefach jakości powietrza: Aglomeracji Krakowskiej oraz Aglomeracji Górnośląskiej.
Choć aktualne wyniki z nowej stacji nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych poziomów dla NO2 w Katowicach, Komisja Europejska opiera się na danych z 2024 roku i oczekuje wdrożenia wymaganych działań. Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, przyznał, że miasto nie zgadza się z unijną interpretacją wskaźników zanieczyszczenia, jednak aglomeracja katowicka bezdyskusyjnie jest zobowiązana do stworzenia strefy czystego transportu. Nie musi jej jednak wprowadzać od 1 stycznia 2026, jak Kraków.
Źródło: rp.pl
