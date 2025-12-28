Katowice przymierzają się do stworzenia strefy czystego transportu

To wydaje się szczególnie istotne w kontekście skali dezinformujących wpisów w mediach społecznościowych, przedstawiających wprowadzanie stref czystego transportu jako „zamachu na wolność” czy dyskryminacji osób mniej zamożnych. Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2024 roku strefa czystego transportu funkcjonuje w Warszawie, a pierwszy mandat za naruszenie zakazu na jej terenie został wystawiony w połowie listopada 2025 roku. Przez ponad rok Straż Miejska ograniczała się wyłącznie do edukowania oraz pouczania kierowców.

– Przed nami rozmowa oparta na danych, badaniach i doświadczeniach innych miast, ale przede wszystkim na lokalnych realiach Katowic. Chcemy wypracować rozwiązania, które będą wprowadzane stopniowo, z odpowiednimi okresami przejściowymi i wyjątkami – mówi Białas.

Mieszkańcy Katowic będą mogli wkrótce zgłaszać swoje uwagi, potrzeby i propozycje w ramach konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu oraz po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, Rada Miasta pochyli się nad konkretnymi rozwiązaniami.

Wprowadzenie SCT kluczowe z punktu widzenia wypłaty środków z KPO

Wymóg wprowadzenia strefy czystego transportu w Katowicach wynika z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz odnotowania przekroczonych dopuszczalnych poziomów stężeń dwutlenku azotu w mieście. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2021 roku, rekomendowane średnioroczne poziomy stężenia dwutlenku azotu nie powinny przekraczać 10 µg/m3, podczas gdy pomiary prowadzone przez GIOŚ w latach 2018-2020 w Katowicach wykazały 40 µg/m3. Ponieważ jednak stacja monitorująca jakość powietrza w Katowicach znajdowała się wówczas przy autostradzie A4, na Alei Górnośląskiej, miasto broniło się, że prezentowane przez nią wyniki nie są miarodajne.

W marcu 2025 roku stację przeniesiono na teren dróg zarządzanych przez miasto, na ul. Dudy-Gracza, a miasto przekazało informację o przeniesieniu stacji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W listopadzie władze miasta wskazywały, że pomiary w nowej lokalizacji stacji wskazywały 24,9 µg/m3 jako średni poziom stężenia dwutlenku azotu od marca do końca października.