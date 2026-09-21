Materiał powstał we współpracy z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

29 i 30 września odbędzie się pierwsza edycja Carpathian Drone Summit. Program wydarzenia obejmuje konferencję, pokazy technologii bezzałogowych, hackathon oraz konkurs dla projektów z obszaru dual-use. Główna część kongresowa odbędzie się 30 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Wybór Podkarpacia jako miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy. Region od lat dysponuje rozwiniętym zapleczem przemysłu lotniczego, a dziś chce wykorzystać zgromadzone kompetencje inżynierskie, produkcyjne i naukowe również w rozwoju technologii autonomicznych. Jednym z tematów kongresu będzie więc próba odpowiedzi na pytanie, czy doświadczenie Doliny Lotniczej można przełożyć na budowę kolejnego ekosystemu gospodarczego opartego na systemach bezzałogowych, sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence) i rozwiązaniach podwójnego zastosowania (ang. dual use).

Droga do powstania koncepcji Doliny Dronowej wiąże się z działaniami Podkarpacia na rzecz rozwoju sektora bezzałogowego, które zyskały europejski wymiar m.in. dzięki pracom Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów dotyczącą unijnej „Strategii Dronowej 2.0. Prestiż podkarpackich działań potwierdza uznanie na szczeblu unijnym, bowiem projekt Doliny Dronowej został wskazany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen jako inspirujący, modelowy przykład budowy innowacji. Województwo podkarpackie jest jednocześnie jednym z trzech europejskich regionów objętych studiami przypadku w ramach inicjatywy REGDUALOSA, realizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej przez Joint Research Centre. Te przedsięwzięcia, planowany szczyt Carpathian Drone Summit oraz inicjatywa Akademii Dronowej wpisują się w ciąg konsekwentnych działań na rzecz rozwoju technologii autonomicznych w województwie.

Nie chodzi wyłącznie o produkcję dronów. Rozwój tego rynku zależy także od infrastruktury testowej, dostępu do przestrzeni powietrznej, regulacji, kapitału, zamówień oraz kompetencji pracowników. W aktualnym programie debaty dotyczącej koncepcji „Dron Valley” znaleźli się przedstawiciele samorządu terytorialnego, przemysłu i Komisji Europejskiej, w tym Franco Accordino z DG CONNECT, Tomasz Kłosowicz z PwC Drone Powered Solutions oraz Paweł Witkowski z Polskiego Holdingu Rozwoju.

Technologia jako element siły państwa

Znaczna część programu ma dotyczyć relacji między technologią, przemysłem i bezpieczeństwem.

Strategy Stage została zbudowana wokół czterech obszarów: 1 – państwa, 2 – bezpieczeństwa, 3 – przemysłu i 4 – Europy. Wśród zarejestro- wanych już uczestników programu znajdują się m.in.: gen. Rajmund Andrzejczak, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Jacek Bartosiak, Jan Rokita, Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Tomasz Husak, dyrektor Defence Policy w DG DEFIS Komisji Europejskiej, Franco Accordino z DG CONNECT oraz Grzegorz Bartler, wiceprezes Asseco Poland.

Jedna z debat ma dotyczyć technologii budujących siłę państwa. Osobna rozmowa Jacka Bartosiaka i Jana Rokity została zaplanowana pod tytułem „Czy Europa zdąży przed następną wojną?”. W programie znalazła się również rozmowa gen. Rajmunda Andrzejczaka z Marcinem Dobrowolskim z „Pulsu Biznesu” o relacji pomiędzy przewagą technologiczną i militarną.

Tak skonstruowany program wydarzenia pokazuje, że organizatorzy traktują autonomię nie jako odrębny segment lotnictwa, ale jako część szerszej zmiany przemysłowej. Drony i systemy bezzałogowe są dziś powiązane z oprogramowaniem, AI, cyberbezpieczeństwem, energetyką, ochroną infrastruktury krytycznej i przemysłem obronnym.

Pytanie o przyszłość tego sektora jest więc również pytaniem o miejsce Polski w europejskich łańcuchach wartości. W programie przewidziano debatę o możliwości zbudowania w Polsce europejskiego przemysłu technologii autonomicznych. W aktualnej agendzie znaleźli się w niej m.in. Grzegorz Bartler z Asseco Poland i Adam Cudny z Farada Group International.

Od strategii do wdrożeń

Kolejna scena kongresu – Impact Stage, ma być bardziej praktyczna. Jej program koncentruje się na technologiach, przemyśle, wdrożeniach i kompetencjach. Zaplanowano tam m.in. rozmowy o wdrażaniu technologii bezzałogowych w przedsiębiorstwach i administracji, rozwoju start-upów deep-tech, autonomicznych systemach, finansowaniu dual-use, U-space oraz budowie kadr dla nowej gospodarki.

Wśród uczestników tej części programu są m.in.: Karol Cheda, dr Noemi Zabari, Tomasz Korzeniowski oraz płk dr inż. Michał Ceremuga, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Wśród uczestników znaleźli się również Jacek Sowa z Pratt & Whitney Rzeszów oraz Mateusz Bodio, który ma uczestniczyć w rozmowie o finansowaniu skalowania polskich technologii dual-use.

Jednym z case studies ma być Podkarpackie Centrum Kompetencji. Do rozmowy na ten temat zaproszono m.in.: prof. Piotra Koszelnika, rektora Politechniki Rzeszowskiej, Łukasza Grzybowskiego z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli.

Program obejmuje również zastosowania technologii w bezpieczeństwie publicznym. W formule „Pierwsze 30 minut kryzysu” przedstawiciele instytucji i służb mają rozmawiać o tym, jak dane satelitarne, drony i sztuczna inteligencja mogą wpływać na sposób pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowej. Porozmawiają o tym m.in.: Artur Bernaziuk z Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN, Andrzej Kwiatkowski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz nadbrygadier Tomasz Baran, podkarpacki komendant wojewódzki PSP.

Carpathian Drone Summit nie ograniczy się do części konferencyjnej. Dzień wcześniej, 29 września, na lotnisku Stalowa Wola-Turbia zaplanowano Dual Use Drone Showcase – dwugodzinne pokazy polskich technologii dronowych i systemów bezzałogowych dla zaproszonych gości.

Częścią wydarzenia będzie również Dual Use Hackathon, skierowany do programistów, inżynierów, start-upów, studentów i interdyscyplinarnych zespołów technologicznych. 30 września odbędzie się natomiast finał Dual Use Challenge. Do konkursu wpłynęło 47 zgłoszeń z całej Polski, a pięć wybranych projektów ma zaprezentować się przed inwestorami, przedstawicielami przemysłu i ekspertami.

W Jasionce będzie działać również strefa EXPO. Założeniem organizatorów jest zaprezentowanie w niej nie tylko koncepcji, ale także sprzętu i gotowych rozwiązań technologicznych. Nadaje to wydarzeniu szerszy kontekst. Rynek technologii autonomicznych dopiero się kształtuje, a jego przyszłość zależy nie tylko od tego, kto będzie w stanie stworzyć najlepszy produkt. Równie ważne będą zdolności przemysłowe, regulacje, dostęp do kapitału, zamówienia, infrastruktura i umiejętność przenoszenia technologii z laboratoriów i start-upów do gospodarki.

Właśnie na styku tych obszarów ma być budowany Carpathian Drone Summit.

Wydarzenie odbędzie się 29 i 30 września 2026 r. Główna część konferencyjna zaplanowana jest 30 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Udział jest bezpłatny, a rejestracja prowadzona jest poprzez stronę internetową: carpathiandrone.pl

Materiał powstał we współpracy z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO