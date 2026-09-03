Forum Rozwoju Mazowsza od 2010 roku łączy przedstawicieli administracji publicznej, samorządów, biznesu, nauki i organizacji społecznych. Tegoroczna edycja będzie okazją do rozmowy o tym, jak przygotować regiony na zmiany, które już dziś wpływają na decyzje samorządów, przedsiębiorców i instytucji publicznych.

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Ruszyła rejestracja na Forum

Rejestracja uczestników 16. Forum Rozwoju Mazowsza jest już otwarta. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany, a udział w Forum jest bezpłatny. Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tegoroczne Forum przypada na czas dyskusji o przyszłości polityki spójności i finansowaniu rozwoju po 2027 roku. Regiony planują inwestycje na kolejne lata, a jednocześnie mierzą się ze zmianami demograficznymi, rosnącymi potrzebami społecznymi, transformacją energetyczną i szybkim rozwojem nowych technologii.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejski Komitet Regionów.

O czym będziemy rozmawiać?

Pierwsza debata „Jak planować przyszłość, gdy wszystko się zmienia?” będzie poświęcona przyszłości polityki spójności, nowym priorytetom Unii Europejskiej oraz decyzjom, przed którymi stoją samorządy województw planujące rozwój po 2027 roku.

W kolejnych debatach pojawią się problemy, z którymi miasta i regiony mierzą się już dziś. „Małe miasta, wielkie dylematy: jak zatrzymać tam ludzi?” to rozmowa o depopulacji i o tym, co decyduje o atrakcyjności mniejszych ośrodków. Z kolei „Srebrna gospodarka. Jak przygotować rynek pracy i usługi na zmianę demografii” podejmie temat starzenia się społeczeństwa, aktywności zawodowej osób 50+ i 60+ oraz zmian na rynku pracy i w usługach.

Jednym z bardziej nietypowych punktów programu będzie debata oksfordzka „AI – narzędzie demoniczne czy demonizowane?”. Po dwóch stronach sporu staną uczniowie klas przedmaturalnych. Będą dyskutować o wpływie sztucznej inteligencji na edukację, pracę i codzienne życie oraz przedstawiać argumenty dotyczące zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z AI.

Osobne rozmowy zostaną poświęcone zdrowiu psychicznemu i bezpieczeństwu energetycznemu. Debata „Zdrowie psychiczne pod presją. Od kryzysu do profilaktyki” będzie dotyczyć profilaktyki, wczesnego wsparcia oraz roli samorządów, szkół, uczelni i pracodawców. Z kolei uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo energetyczne w praktyce – lokalne rozwiązania, które robią różnicę” porozmawiają o działaniach, które można podejmować na poziomie miast i gmin.

Forum to nie tylko debaty

Program Forum wykracza poza scenę główną. W osobnych salach odbędą się warsztaty, a w przestrzeni partnerów zaplanowano pokazy, konsultacje, badania profilaktyczne i interaktywne prezentacje.

Wśród przygotowywanych aktywności znajdą się m.in. wirtualna rzeczywistość, druk 3D, roboty i eksperymenty naukowe. Pojawią się również tematy związane ze zdrowiem, nowymi technologiami, energetyką, przedsiębiorczością i dostępnością.

Na Forum pojawią się także przedstawiciele innych regionów. Pokażą projekty realizowane dzięki Funduszom Europejskim, ich efekty oraz rozwiązania stosowane w różnych częściach Polski. W przestrzeni wystawienniczej znajdzie się miejsce nie tylko dla nauki i technologii, ale również dla turystyki, rękodzieła i lokalnych tradycji.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć także gra edukacyjna „Tropy Europy”, poświęcona Unii Europejskiej, regionom i Funduszom Europejskim.

Forum coraz bardziej ogólnopolskie

W 2025 roku Forum po raz pierwszy odbyło się w formule ogólnopolskiej, z udziałem przedstawicieli ośmiu województw. Jubileuszowa edycja zgromadziła 1842 uczestników stacjonarnych i 1426 online. Projekty i rozwiązania prezentowało 56 partnerów i instytucji towarzyszących, a w wydarzeniu uczestniczyło łącznie 91 organizacji.



16. edycja będzie rozwijać tę formułę. Mazowsze pozostaje gospodarzem Forum, ale podejmowane podczas niego tematy dotyczą regionów w całej Polsce.

Kolejne informacje w najbliższych tygodniach

Przygotowania do 16. Forum Rozwoju Mazowsza trwają. W najbliższych tygodniach Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie sukcesywnie odsłaniać kolejne elementy programu, przedstawiać gości i partnerów wydarzenia.

Tym, którzy chcą już dziś poczuć atmosferę Forum, polecamy relację z ubiegłorocznej edycji dostępną na kanale YouTube Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Najnowsze informacje dotyczące przygotowań można śledzić na stronie forumrozwojumazowsza.pl oraz w mediach społecznościowych Forum Rozwoju Mazowsza na Facebooku oraz LinkedIn.

Już dziś warto zarezerwować termin 6 października 2026 r. w kalendarzu i zarejestrować swój udział. Udział w Forum jest bezpłatny https://forum2026.c2e.pl/landing

Partnerami medialnymi wydarzenia są „Rzeczpospolita” i rp.pl