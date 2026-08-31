MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Trzy dni, ponad 6 tys. gości i przeszło 500 debat. Tak będzie wyglądała tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w Karpaczu. Hasłem wydarzenia jest w tym roku „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”. To właśnie wokół tego zagadnienia koncentrować się będą debaty, rozmowy i spotkania uczestników.

– Hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego dobrze oddaje wyzwania, przed którymi stoi Europa. Wierzę, że odpowiedzią na nie musi być współpraca: między samorządami, biznesem, nauką i administracją publiczną. Tylko w ten sposób możemy budować odporne gospodarki i silne wspólnoty – wskazuje Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

– W czasach geopolitycznych napięć i szybkich zmian to regiony stają się fundamentem stabilności gospodarczej Europy. Dolny Śląsk buduje swoją siłę poprzez nowoczesną infrastrukturę, bezpieczeństwo energetyczne, innowacje oraz partnerską współpracę samorządu z biznesem i nauką – dodaje Paweł Gancarz.

– Europa i świat znajdują się dziś w okresie dynamicznych przemian. Zmieniające się łańcuchy dostaw, transformacja energetyczna, rozwój nowych technologii oraz rosnące znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego sprawiają, że samorządy regionalne stają przed nowymi wyzwaniami. O sile regionów coraz częściej decydują nie tylko zasoby, ale również zdolność do szybkiego reagowania, budowania partnerstw i tworzenia stabilnych warunków dla mieszkańców oraz przedsiębiorców – mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

– W świecie szybkich zmian gospodarczych i geopolitycznych przewagę budują regiony dobrze skomunikowane, przewidywalne i otwarte na innowacje. Dolny Śląsk konsekwentnie wzmacnia swój potencjał poprzez inwestycje w transport, wsparcie przedsiębiorczości i nowoczesne rozwiązania dla biznesu – podkreśla Michał Rado.

Osiem ścieżek tematycznych

Program wydarzenia obejmuje osiem głównych obszarów tematycznych: Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Gospodarka, Polityka Międzynarodowa, Bezpieczeństwo, Społeczeństwo oraz Zrównoważony Rozwój.

Główne ścieżki tematyczne uzupełnią liczne strefy i inicjatywy specjalne, w tym Business Stage – SGH, Dom Cyfrowej Polski, Forum Polska–Czechy, Forum Polsko-Chińskie, Spotkania Autorskie – Uniwersytet Jagielloński, Dual-Use – Politechnika Krakowska, Strefa AGH, Strefa Politechniki Warszawskiej oraz Strefa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowo na uczestników wydarzenia czeka wiele wydarzeń towarzyszących i kulturalnych, w tym m.in. spotkania autorskie, koncerty i projekcje filmowe.

Wyjątkowa ranga uczestników

Co roku wydarzenie jest okazją do spotkania najważniejszych decydentów politycznych i przedstawicieli administracji publicznej, prezesów największych firm i ekspertów oraz naukowców i artystów.

Swoją obecność podczas tegorocznej edycji forum potwierdzili już m.in. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, oraz Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu.

W wydarzeniu wezmą także udział przedstawiciele rządów z całej Europy. Będą to m.in. Filip Ivanović, wicepremier Czarnogóry ds. spraw zagranicznych i europejskich, María Jesús Lorenzana Somoza, regionalna ministra ds. gospodarki i przemysłu Hiszpanii, Marina Raguš, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii, oraz Jan Sechter, wiceminister przemysłu i handlu Czech.

W Karpaczu spodziewanych jest również kilkudziesięciu przedstawicieli władz samorządowych województw, w tym marszałkowie Paweł Gancarz, Renata Janik (Świętokrzyskie), Łukasz Prokorym (Podlaskie) i Jarosław Stawiarski (Lubelskie).

– Forum Ekonomiczne w Karpaczu od lat stanowi wyjątkową przestrzeń spotkań ludzi, którzy mają realny wpływ na kierunek rozwoju gospodarek, polityki i życia społecznego. To właśnie tutaj, u stóp Karkonoszy, rodzą się idee, które później przekładają się na konkretne decyzje, inwestycje i międzynarodowe partnerstwa. Dla Dolnego Śląska możliwość goszczenia tego wydarzenia jest od lat nie tylko wyróżnieniem, ale także potwierdzeniem pozycji regionu jako jednego z najważniejszych centrów rozwoju w tej części Europy – mówi Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

– Forum Ekonomiczne to dla nas nie tylko prestiżowe wydarzenie. To także okazja do prezentacji potencjału Dolnego Śląska, jego przedsiębiorców, uczelni, instytucji oraz naszych mieszkańców. To moment, kiedy możemy zaprezentować się jako zjednoczona, silna i ambitna wspólnota. Dzięki obecności tysięcy uczestników z kraju i zagranicy możemy też pokazywać region jako miejsce nowoczesne, ambitne i gotowe do podejmowania najważniejszych wyzwań współczesnego świata – dodaje Wojciech Bochnak.

– Rozwój Dolnego Śląska zaczyna się tam, gdzie mieszkańcy mają przestrzeń do działania, dobre połączenia drogowe i kolejowe oraz silne lokalne organizacje. Nowoczesna wieś to nie peryferie, lecz ważny filar jakości życia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju regionu – zwraca uwagę Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa dolnośląskiego.

– W całej Polsce obserwujemy wyraźny trend przenoszenia się mieszkańców dużych miast do miejscowości ościennych, często położonych na obszarach wiejskich. To szansa dla Dolnego Śląska, ale także wyzwanie. Sama zmiana miejsca zamieszkania nie buduje jeszcze wspólnoty. Jeśli nie zadbamy o integrację, nowe i dotychczasowe społeczności mogą funkcjonować obok siebie, zamiast tworzyć aktywne, lokalne środowisko – zauważa Natalia Gołąb.

Forum Ekonomiczne odbywa się w Karpaczu już od 2020 roku Foto: GROMYSZ.COM

Spotkania z gośćmi specjalnymi

Wśród gości specjalnych wydarzenia znajdą się wybitni eksperci, naukowcy i liderzy opinii z całego świata. W forum weźmie udział m.in. Hal Brands, amerykański geopolityk i publicysta, profesor Johns Hopkins University oraz komentator Bloomberg Opinion, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych autorów zajmujących się geopolityką.

Tematyce nowych technologii i sztucznej inteligencji poświęcone będą wystąpienia prof. Nicole Alexander, byłej dyrektorki globalnego marketingu Mety, która obecnie wykłada na Columbia University i New York University.

Do Karpacza przyjedzie również Mads Nissen, wielokrotny laureat World Press Photo. Jego nagradzane fotografie będzie można zobaczyć podczas specjalnej wystawy.

Kolejnym wyjątkowym gościem będzie Ron Haviv, także wielokrotny laureat World Press Photo. Wystawa prezentująca jego prace również zostanie udostępniona uczestnikom Forum Ekonomicznego.

– Przed nami kilka dni intensywnych, merytorycznych debat z udziałem tysięcy gości z kilkudziesięciu krajów. Wierzę głęboko, że w tak wybitnym gronie liderów polityki, biznesu, nauki i administracji publicznej uda nam się nie tylko zdiagnozować wyzwania, ale przede wszystkim wypracować konkretne ramy bezpiecznej, stabilnej i prospołecznej przyszłości Europy – zapowiada Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest wyjątkową przestrzenią dialogu i wymiany doświadczeń. Dla Dolnego Śląska to również okazja, by pokazać potencjał regionu, który nie tylko dobrze wykorzystuje swoje atuty, ale konsekwentnie buduje przyszłość opartą na odpowiedzialnym rozwoju, innowacyjności i partnerstwie – podsumowuje Paweł Gancarz.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO