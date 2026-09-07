Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa

Obywatele coraz częściej oczekują, że kontakt z urzędem będzie równie prosty i intuicyjny jak korzystanie z bankowości elektronicznej czy sklepów internetowych. Dla samorządów oznacza to konieczność nie tylko rozwijania e-usług, lecz przede wszystkim projektowania ich z myślą o rzeczywistych potrzebach, oczekiwaniach i doświadczeniach mieszkańców.

Fundacja Polska Bezgotówkowa od ponad ośmiu lat aktywnie wspiera instytucje sektora publicznego w procesie cyfryzacji oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w administracji i usługach publicznych. Tylko do końca czerwca 2026 r. w ramach Programu Polska Bezgotówkowa z rozwiązań fundacji skorzystało prawie 4 tys. urzędów i instytucji publicznych, w których zainstalowano łącznie blisko 22 tys. urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych. W 2025 r. liczba płatności cyfrowych zrealizowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa w tym sektorze przekroczyła 12 mln.

Z punktu widzenia JST szczególnie ważne jest to, że jedno rozwiązanie usprawnia obsługę mieszkańców i jednocześnie wspiera efektywność działania urzędu. Mieszkańcy zyskują wygodę, szybkość i możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie. Samorząd otrzymuje natomiast bardziej uporządkowany, automatyczny i efektywny proces obsługi należności. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa[1], w którym samorządy wskazują sześć głównych powodów rozwijania ePłatności w mObywatelu. Należą do nich przede wszystkim rosnące oczekiwania mieszkańców, możliwość korzystania z usługi z dowolnego miejsca i o każdej porze, ograniczenie liczby błędów przy dokonywaniu płatności, wspieranie rozwoju nowoczesnej administracji, potencjalne zmniejszenie skali zaległości oraz szybszy dostęp urzędu do informacji o dokonanych płatnościach.

– Największą wartością cyfrowych płatności jest ich praktyczny charakter. Mieszkaniec nie musi zastanawiać się, jaki numer rachunku wybrać, jakie dane wpisać ani czy prawidłowo opisał przelew. Integracja płatności z systemami administracji pozwala ograniczyć liczbę czynności, a tym samym ryzyko błędu. Z perspektywy urzędu oznacza to z kolei szybszy dostęp do informacji o dokonanej wpłacie i sprawniejszą obsługę należności. Właśnie dlatego ePłatności w mObywatelu można postrzegać jako kolejny etap dojrzewania cyfrowej administracji. Jako fundacja patrzymy na cyfryzację przede wszystkim przez pryzmat jej praktycznego wpływu na życie mieszkańców. Dobrze zaprojektowana usługa powinna ograniczać liczbę formalności, prowadzić użytkownika przez cały proces i dawać mu poczucie, że sprawę można załatwić szybko i bez zbędnych komplikacji – mówi Tomasz Misiak, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Od Złotoryi po największe polskie miasta

Fundacja Polska Bezgotówkowa wspiera samorządy nie tylko poprzez udostępnianie nowoczesnych rozwiązań płatniczych, ale także poprzez pomoc w ich wdrażaniu. Przykładem takich działań były Programy Wsparcia dla Implementacji ePłatności w mObywatelu, które pozwoliły części samorządów ograniczyć koszty związane z uruchomieniem usługi. Pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło ePłatności w mObywatelu, była Złotoryja, pokazując, że także mniejsze JST mogą pełnić rolę pionierów cyfryzacji. Dziś z rozwiązania korzystają zarówno duże ośrodki, takie jak Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk czy Zielona Góra, jak i mniejsze samorządy.

Potwierdzają to dane samorządów. W 2025 r. za pośrednictwem usługi zrealizowano prawie 550 tys. płatności cyfrowych na łączną kwotę niemal 54,5 mln zł[2]. Warszawa, która udostępniła mieszkańcom możliwość regulowania zobowiązań podatkowych za pośrednictwem mObywatela, otrzymała w pierwszym kwartale 2026 r. ponad 75,6 tys. wpłat poprzez aplikację. Z kolei w Łodzi w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od uruchomienia usługi mieszkańcy dokonali niemal 23 tys. wpłat. To pokazuje, że mieszkańcy nie tylko deklarują zainteresowanie cyfrowymi usługami, ale faktycznie z nich korzystają, gdy są one odpowiednio zaprojektowane i odpowiadają na ich potrzeby.

Rosnące zaufanie do cyfrowej administracji

Doświadczenia samorządów pokazują, że mieszkańcy chętnie korzystają z cyfrowych płatności, gdy są one proste, intuicyjne i łatwo dostępne. Elementem, który wzmacnia ten trend, jest rosnące zaufanie Polaków do państwowych aplikacji i systemów cyfrowych. Badanie przeprowadzone na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazuje, że już 63 proc. badanych deklaruje zaufanie do takich rozwiązań, jak mObywatel, mojeIKP czy Twój e-PIT. Co ważne, wśród osób w wieku 18–24 lat odsetek ten sięga aż 73 proc.[3] Oznacza to, że kolejne pokolenia obywateli będą prawdopodobnie coraz silniej oczekiwać, że cyfrowy kanał będzie podstawowym, a nie dodatkowym sposobem kontaktu z państwem.

– Jesteśmy dziś w momencie, w którym cyfrowa administracja przestaje być alternatywą dla tradycyjnego urzędu. Staje się podstawowym kanałem kontaktu dla coraz większej części społeczeństwa. Naszym zadaniem jest zadbać o to, aby ten kanał był dostępny, bezpieczny i przede wszystkim przyjazny dla użytkownika. W Fundacji Polska Bezgotówkowa chcemy być partnerem samorządów w tej zmianie – od pierwszego terminala aż po kompleksowe, cyfrowe doświadczenie mieszkańca. Dlatego rolą fundacji jest ułatwienie samorządom wykonanie tego pierwszego kroku. Chcemy, aby cyfrowa transformacja była dostępna dla każdego samorządu, niezależnie od jego wielkości. Już teraz skala wykorzystania ePłatności pokazuje nam, że mieszkańcy bardzo szybko adoptują rozwiązania, które realnie ułatwiają im codzienne życie – podkreśla wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Program Polska Bezgotówkowa dla urzędów i instytucji publicznych

W ramach Programu Fundacji urzędy, instytucje samorządowe, a także jednostki zależne od samorządów mogą bezpłatnie korzystać z terminali płatniczych lub opłatomatów. Fundacja pokrywa koszty obsługi transakcji bezgotówkowych, a instytucje zyskują możliwość wprowadzenia nowych standardów płatności, dzięki którym mogą zapewnić lepszą jakość obsługi mieszkańców. Dodatkowo fundacja wspiera rozwiązania techniczne dla transakcji realizowanych online – za pośrednictwem portali samorządowych lub stron internetowych urzędów.

Wsparcie to obejmuje różne formy transakcji zdalnych, umożliwiających płatność za pośrednictwem platform internetowych, aplikacji mobilnych oraz kodów QR. Rozwiązania te są nie tylko wygodne i dostępne, ale również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa – wszystkie transakcje są chronione za pomocą zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji, co gwarantuje pełną ochronę danych osobowych i finansowych użytkowników.

[1] JST Polasik Research „E-płatności w mObywatelu w jednostkach samorządu terytorialnego”

[2] gov.pl – ePłatności w liczbach – podsumowanie 2025 roku

[3] Polasik Research „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce 2025”

Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa