Nowe przepisy określają, kiedy budynki użyteczności publicznej mogą zostać zwolnione z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ważnym i długo oczekiwanym aktem prawnym, ponieważ w sposób jednoznaczny określa, kiedy inwestor nie ma obowiązku wykonania budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej oraz w jakich sytuacjach organ samorządowy może zwolnić go z tego obowiązku – mówi Dariusz Krzysztofik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
Jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach. Zastąpiło ono dotychczasowe regulacje Rady Ministrów w tej kwestii.
Nowe przepisy określają, kiedy budynki użyteczności publicznej mogą zostać zwolnione z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej, a także katalog przypadków, w których o zwolnieniu może zdecydować właściwy organ ochrony ludności.
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I tak z obowiązku zapewnienia schronu lub miejsca ukrycia zwolnione będą m.in. budynki bez kondygnacji podziemnej, których nadziemna część ma nie więcej niż 5 tys. mkw. powierzchni wewnętrznej. Dotyczy to także obiektów przeznaczonych dla maksymalnie 50 osób, z wyjątkiem siedzib administracji publicznej, oraz budynków wpisanych do rejestru lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Przepisy obejmują również mniejsze rozbudowy i nadbudowy – do 2,5 tys. m kw. dodatkowej powierzchni i gdy rozbudowa nie jest większa niż 100 proc. Zwolnienie będzie możliwe także wtedy, gdy część budynku przeznaczona na cele użyteczności publicznej zajmuje najwyżej połowę jego powierzchni, o ile nie przekracza 2,5 tys. mkw.
Poza tym organ ochrony ludności – a więc np. prezydent miasta, będzie mógł zwolnić z obowiązku m.in. przy braku technicznych możliwości budowy, niewielkim zapotrzebowaniu na miejsca schronienia, nieproporcjonalnie wysokich kosztach inwestycji lub gdy w promieniu 500 m znajduje się inna budowla ochronna.
Znaczenie może mieć także ryzyko awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej. Decyzja o zwolnieniu będzie więc mogła uwzględniać zarówno warunki techniczne, jak i lokalne potrzeby w zakresie ochrony ludności.
W tym samym trybie zwolnienie może dotyczyć także obiektów dla maksymalnie 100 osób lub o powierzchni do 2,5 tys. mkw. Wyłączone są jednak szpitale oraz budynki związane z nauką, szkolnictwem wyższym, oświatą i wychowaniem.
Co o zmianie przepisów myślą samorządy? Dariusz Krzysztofik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, mówi, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ważnym i długo oczekiwanym aktem prawnym.
– W sposób jednoznaczny określa, kiedy inwestor nie ma obowiązku wykonania budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej oraz w jakich sytuacjach organ samorządowy może zwolnić go z tego obowiązku – zauważa Dariusz Krzysztofik.
Jego zdaniem wprowadzenie jasnych zasad porządkuje kwestie związane ze zwolnieniami z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej i pozwala na bardziej przejrzyste stosowanie przepisów. – W praktyce ułatwi to zarówno inwestorom przygotowanie i realizację inwestycji, jak i organom samorządowym sprawne prowadzenie postępowań oraz podejmowanie decyzji zgodnych z obowiązującymi przepisami – podkreśla lubelski urzędnik.
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Jak mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecina, prezydent miasta, jako terytorialny organ ochrony ludności, jest zobowiązany do zaplanowania niezbędnej liczby oraz pojemności obiektów zbiorowej ochrony, uwzględniając w szczególności liczbę ludności przebywającej w granicach administracyjnych miasta.
W budowlach ochronnych powinno znaleźć się miejsce dla co najmniej 25 proc. przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia na obszarze Szczecina.
Urzędnik podkreśla, że Szczecin będzie kontynuować politykę zwiększania liczby budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej będących w zasobach komunalnych oraz aktywnie wspierać i zachęcać inwestorów zewnętrznych, którzy podejmą działania w zakresie lokalizacji budowli ochronnych w obiektach budowlanych stanowiących ich własność. Jak podkreśla, nadrzędną zasadą pozostaje to, że bezpieczeństwo ludności nie ma ceny.
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