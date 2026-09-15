Jubileuszowa edycja była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań. Bilans poprzednich 14 odsłon robi ogromne wrażenie: 43 374 wolontariuszy zniosło z tatrzańskich szlaków łącznie aż 7800 kg śmieci. Z okazji 15-lecia Stowarzyszenie Czysta Polska powiedziało „Sprawdzam”. Liczbę wolontariuszy ruszających w góry ograniczono do dokładnie 1000 osób, nawiązując do frekwencji z pierwszej edycji z 2012 roku. Wyniki pokazują, że wieloletnia edukacja oraz zmiana świadomości przynoszą konkretny efekt: ilość śmieci pozostawianych na szlakach zmniejszyła się ponad siedmiokrotnie. Dziś projekt przeszedł pełną ewolucję – samo sprzątanie ma wymiar przede wszystkim symboliczny, a główny nacisk położony jest na edukację i budowanie długofalowych postaw proekologicznych.

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– Piętnaście lat temu zaczynaliśmy z poczuciem wstydu i niezgody na to, jak traktujemy Tatry – nasz narodowy skarb. Dziś ten wstyd ustąpił miejsca dumie. Przeszliśmy długą drogę od wielkiego sprzątania do momentu, w którym szlaki są nieporównywalnie czystsze, a nasza misja zyskała zupełnie nowy wymiar. Osiągnęliśmy cel, o którym marzyliśmy na początku, dlatego dziś całą energię kierujemy w stronę edukacji młodego pokolenia. To dzieci i młodzież wezmą w przyszłości odpowiedzialność za naszą planetę, a my dajemy im wiedzę, narzędzia i inspirację do tej walki – powiedział Rafał Sonik, pomysłodawca i ambasador wydarzenia.

– Dbanie o góry to nie sprint, lecz prawdziwy maraton oparty na fundamentalnych wartościach: dyscyplinie, szacunku do środowiska i pracy zespołowej. Dzisiejszy symboliczny tysiąc wolontariuszy to liderzy zielonej zmiany, dający przykład milionom turystów. Wierzę, że sport, a w szczególności my – sportowcy olimpijczycy, mamy do odegrania dokładnie taką samą rolę: wyznaczać najwyższe standardy, jednoczyć i inspirować do zmian – podkreślił Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji Czyste Tatry.

Silna drużyna ambasadorów w służbie naturze

Poza Rafałem Sonikiem i Robertem Korzeniowski, jak co roku do Zakopanego przyjechali znani ze świata sportu, kultury i mediów przyjaciele projektu, by ramię w ramię z wolontariuszami promować troskę o tatrzańską przyrodę. Na szlakach oraz w miasteczku festiwalowym pojawili się m.in. Mateusz Ligocki, Jan Mela czy Aleksandra Kutz. Swoim zaangażowaniem dali jasny sygnał, że idea ochrony tatrzańskiej przyrody potrafi zjednoczyć. W projekcie udział wzięło także kilkunastu influencerów, którzy wzmacniali przekaz kierowany do dzieci i młodzieży.

Miasteczko pełne ekologicznych innowacji

Przez piątek i sobotę (28–29 sierpnia) sercem wydarzenia było Miasteczko Edukacyjne na Górnej Równi Krupowej. Turyści oraz mieszkańcy Podhala brali udział m.in. w warsztatach dawania odzieży i przedmiotom drugiego życia czy tworzeniu ekologicznych kosmetyków. Wielką popularnością cieszyła się festiwalowa waluta Green Coin – uczestnicy zdobywali ją m.in. w interaktywnych Quizomatach i na ścieżkach recyklingowych, a następnie wymieniali na atrakcyjne nagrody: vouchery na pobyt w Hotelu Radisson BLU Zakopane, bilety PKL na Kasprowy Wierch, warsztaty w Muzeum Tatrzańskim czy kurtki z limitowanej kolekcji Coca-Cola x Marcell Pustul. Nie zabrakło też aktywności fizycznej – w strefie Yoga Tatry prowadzono zajęcia z pilatesu, stretchingu i yogi na świeżym powietrzu, a najmłodsi sprawdzali formę na Torze Wikinga.

– Jubileusz 15-lecia akcji Czyste Tatry ekoMałopolska udowadnia, że prawdziwa ochrona przyrody to nie tylko decyzje podejmowane w urzędach, ale przede wszystkim oddolny ruch oparty na pasji i edukacji. Projekt ten stał się kluczowym przedsięwzięciem w realizacji naszych celów środowiskowych i społecznych. Wychodzimy poza samą ideę sprzątania – wspólnie z mieszkańcami oraz turystami trwale zmieniamy nawyki i budujemy ekologiczną świadomość, która będzie procentować przez kolejne pokolenia – powiedziała Iwona Grzebyk-Dulak, Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane.

– Kiedy patrzę na minione 15 lat i tysiące ludzi zaangażowanych w projekt, widzę ogromną pracę, którą wspólnie wykonaliśmy. Dziś góry są czystsze, ale przed nami kolejne wyzwania i lata edukacji ekologicznej, bo dobre nawyki buduje się każdego dnia. Finałowe świętowanie i koncert były pięknym podziękowaniem dla wszystkich, którzy przez lata byli częścią tej inicjatywy – przyznał Maciej Marculanis, Prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl