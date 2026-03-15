MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z EDP

Generacja rozproszona, niegdyś odległa wizja, stała się dziś dominującym trendem, a w rozwój czystych źródeł wytwarzania angażują się już nie tylko koncerny energetyczne i przemysł energochłonny, ale coraz częściej także społeczności lokalne.

OZE i społeczności energetyczne

Odnawialne źródła stanowiły na koniec 2025 r. ponad 50 proc. całkowitej mocy zainstalowanej w kraju, a udział energii wyprodukowanej z OZE przekroczył 30 proc. Kluczowymi motorami tej zmiany są samorządy, które wykorzystują odnawialne źródła energii do budowania niezależności energetycznej i wzmocnienia budżetów lokalnych. Ta strategia przynosi wymierne korzyści: niższe rachunki za energię, zwiększone dochody podatkowe (z przeznaczeniem np. na infrastrukturę), ochronę przed wahaniami rynkowymi oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozwojowi OZE na poziomie lokalnym sprzyja powstawanie klastrów energii i spółdzielni energetycznych, które umożliwiają efektywne zarządzanie energią wytworzoną na danym obszarze. Klastry energii integrują samorządy, mieszkańców i przedsiębiorstwa wokół lokalnej produkcji (np. z fotowoltaiki i wiatru) oraz bilansowania OZE. Działając na terenie jednej lub kilku sąsiadujących gmin, przyczyniają się do zwiększenia niezależności energetycznej regionu i pozwalają na wspólną optymalizację kosztów dystrybucji.

Sprawdzony partner transformacji

Samorządy coraz częściej decydują się na inwestycje we własne źródła energii, korzystając ze wsparcia sprawdzonych dostawców technologii, takich jak EDP, które do tej pory wygenerowało ponad 1,5 GW mocy słonecznej i wiatrowej w 22 gminach w całej Polsce. Taka moc odpowiada powierzchni 1500 boisk piłkarskich przeznaczonych na produkcję energii odnawialnej, lecz jest pozyskiwana z paneli na dachach i innych obiektach polskich firm.

Dzięki rozproszonej produkcji energii jednostki samorządu terytorialnego zyskują dostęp do czystej energii, napędzają rozwój lokalnych gospodarek i tworzą nowe miejsca pracy. Mogą również liczyć na wsparcie partnerów, takich jak EDP, którzy aktywnie angażują się w programy społeczne i działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkającym.

Podejście do współpracy firmy z lokalnymi społecznościami najlepiej ilustruje przykład Margonina, gdzie 15 lat temu EDP zbudowało największą wówczas farmę wiatrową w Polsce, a po latach również instalację PV. Jak wspomina Janusz Piechocki, burmistrz Margonina, współpraca z EDP przyniosła gminie szereg korzyści.

– Wartość podatków, które w ciągu 15 lat wpłynęły do budżetu gminy, sięgnęła 90 mln zł – to dziś półtoraroczny budżet gminy. Dzięki tym środkom powstało m.in. 40 km dróg asfaltowych, 20 km ścieżek rowerowych, orliki i boiska wielofunkcyjne – podkreśla Piechocki. – Obawy o spadek wartości gruntów czy rozwój turystyki okazały się bezpodstawne. Natomiast akceptacja społeczna i dialog z dostawcą technologii były i są dla nas priorytetem – dodaje Piechocki.

Czas na magazyny energii

EDP, które od dawna rozwija projekty wiatrowe i słoneczne w Polsce, obecnie zaczyna również wprowadzać rozwiązania w zakresie magazynowania energii, takie jak systemy BESS. Magazynowanie zapewnia odporność na naturalną zmienność odnawialnych źródeł energii, a także pomaga klientom zarządzać wahaniami cen rynkowych, pozwalając na zarządzanie energią.

Niedawno EDP ogłosiło swój pierwszy w Polsce projekt fotowoltaiczny o mocy 5,7 MWp, połączony z magazynem energii o pojemności 10 MWh. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie pogórniczym w województwie świętokrzyskim. Stanowi to ważny kamień milowy w transformacji energetycznej regionu i jest przykładem skutecznego połączenia produkcji oraz magazynowania energii na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw.

Pomimo intensywnej transformacji energetycznej Polska nadal ma przed sobą ambitne cele w zakresie redukcji emisji, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i modernizacji sektora.

Lokalni liderzy, inwestując w OZE i budując niezależność energetyczną, wnoszą w ten proces ogromny wkład. Ich działania nie tylko wzmacniają decentralizację systemu energetycznego i zwiększają jego odporność na wahania, ale przede wszystkim znacząco przyczyniają się do realizacji krajowych celów redukcji emisji, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz modernizacji całej infrastruktury. Stają się więc kluczowym motorem napędowym transformacji energetycznej w Polsce.

Inwestycje EDP w Polsce - farmy wiatrowe i PV

