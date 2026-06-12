Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy i dlaczego największe polskie miasta uruchamiają swoje letnie kąpieliska.

Jakie inwestycje i nowe atrakcje czekają na mieszkańców w tym sezonie wakacyjnym.

W jaki sposób samorządy poradziły sobie z kluczowym wyzwaniem, jakim jest obsada ratownicza.

Jak oferta wypoczynku jest dostosowywana do lokalnych wydarzeń i oczekiwań społeczności.

W części gmin i miast nastąpi to w najbliższych dniach. – Letnie kąpieliska wystartują u nas 27 czerwca. W tym roku uruchamiamy cztery strzeżone kąpieliska – o jedno więcej niż w poprzednich latach – zapowiada Patryk Pulikowski, rzecznik prezydenta Olsztyna.

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Trzy olsztyńskie kąpieliska będą zlokalizowane nad największym miejskim akwenem – jeziorem Ukiel, a jedno nad jeziorem Skanda. Dodatkowe powstanie również nad jeziorem Ukiel.

Wodny start we Wrocławiu

Z początkiem czerwca rozpoczęło się meteorologiczne lato, które na półkuli północnej trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Pierwszy dzień kalendarzowego lata przypada natomiast 22 czerwca. Wysokie temperatury sprawiły, że część miast już otworzyła kąpieliska pod chmurką. Tak jest m.in. we Wrocławiu.

Na odwiedzających czekają odnowione plaże, nowe atrakcje dla dzieci, wodne tory przeszkód, boiska sportowe, strefy relaksu oraz rozwiązania poprawiające dostępność. – Przygotowując Morskie Oko do nowego sezonu, skupiliśmy się przede wszystkim na komforcie, bezpieczeństwie i dostępności obiektu. Odnowiliśmy zaplecze, doposażyliśmy kąpielisko i boiska oraz poprawiliśmy infrastrukturę techniczną – mówi Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu.

Park Glinianki to jeden z największych terenów rekreacyjnych we Wrocławiu. Kompleks obejmuje 17 hektarów zieleni, z czego około 10 hektarów stanowią akweny wodne. Dzięki współpracy ze Stawami Milickimi rozwijana jest tam także oferta miejskiego wędkarstwa.

Na wypoczywających tam czekają nowości. Na plażę trafiło 60 ton nowego piasku, a przy powiększonym brodziku dla dzieci pojawiły się dwie nowe zjeżdżalnie. Odnowiono szatnie, toalety i prysznice.

Od 27 czerwca do końca wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać także z bezpłatnych kąpielisk „Oporów” przy ul. Harcerskiej 25 oraz „Królewiecka” przy ul. Królewieckiej (czynne w dnie robocze od 9 do 19). Działa już również Letnia Orbita – największy odkryty kompleks basenowy w zachodniej części Wrocławia. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9–19, a w weekendy i święta do godz. 20.

Kąpiel możliwa w Zalewie Dojlidy. W Warszawie na razie działa tylko część kąpielisk

Także w Białymstoku od 1 czerwca do 31 sierpnia funkcjonuje największe w województwie kąpielisko przy Zalewie Dojlidy. – Jest to jedyne miejsce w mieście, gdzie można zorganizować kąpielisko – mówi Marta Lepionka z białostockiego ratusza. Dodaje, że kąpielisko musi być obsługiwane przez ratowników. – Radzimy sobie z rekrutacją, wspomagając się pracownikami na co dzień zatrudnionymi na miejskich pływalniach – podkreśla.

Na plaży ustawiono drewniane parasole, a nabrzeże przeszło rewitalizację. Na odwiedzających czekają m.in. wypożyczalnia sprzętu wodnego, park linowy, wodny plac zabaw, place zabaw, boiska, siłownie plenerowe oraz strefy rekreacyjne w lesie przy plaży.

W Poznaniu letnie kąpieliska będą otwarte od 20 czerwca do 6 września. Łącznie funkcjonować będą cztery kąpieliska na akwenach otwartych: nad Rusałką, Strzeszynkiem oraz dwa nad Jeziorem Kierskim. – Dodatkowo będą działały dwie pływalnie odkryte, których dokładnej daty otwarcia nie mogę jeszcze podać. Liczba kąpielisk jest taka sama jak w ubiegłych sezonach – mówi Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

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Z kolei w Warszawie działa obecnie jedna miejska pływalnia odkryta przy ul. Usypiskowej 18 w OSiR Ochota. – W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie pływalni przy ul. Jeziornej 4 w OSiR Mokotów. Pływalnia w Parku Kultury w Powsinie ma zostać otwarta 18 czerwca – zapowiada Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Dodaje, że termin otwarcia basenów przy ul. Górczewskiej i Inflanckiej zależy od warunków pogodowych. – Wszystkie nasze pływalnie będą zabezpieczone przez ratowników, a miejskie obiekty sportowe nie odnotowały problemów z zapewnieniem wymaganej obsady ratowniczej – zapewnia.