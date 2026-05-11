Organizatorzy przypominają, że zgłoszenia do 30. edycji Konkursu przyjmowane są do 15 maja. Do udziału mogą być zgłaszane zarówno nowe inwestycje, jak i modernizacje, rewitalizacje oraz obiekty będące w trakcie realizacji.

Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje zgłoszone do jubileuszowej edycji Konkursu.

Rewitalizacja Budynku byłej Roszarni w Gminie Krzyżanowice

Dawny budynek roszarni w Tworkowie odzyskał nowe życie dzięki kompleksowej rewitalizacji realizowanej w ramach projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”. Obiekt został zaadaptowany na nowoczesne Centrum Turysty oraz siedzibę gminnego ośrodka kultury. Zakres inwestycji objął m.in. wzmocnienie fundamentów, wymianę konstrukcji dachu, odnowienie elewacji, montaż windy i nowoczesnych instalacji, w tym fotowoltaiki oraz klimatyzacji. Inwestycja znacząco wzbogaciła ofertę społeczno-kulturalną regionu i stworzyła nowe miejsce integracji mieszkańców.

Inwestor: Gmina Krzyżanowice Wykonawca: BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o., Zawada Książęca

Autor projektu: WAND II Firma Projektowo-Budowlana, Nowa Wieś

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zrealizowano jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Projekt objął niemal 10 hektarów terenu i zakładał kompleksową przebudowę układu drogowego, parkingów oraz infrastruktury technicznej. Powstało blisko 500 miejsc parkingowych, nowoczesne systemy retencji wód opadowych, infrastruktura dla rowerzystów, place rehabilitacyjne oraz tereny zielone z tysiąami nowych nasadzeń. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo, dostępność oraz komfort pacjentów i personelu.

Inwestorzy: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Województwo Lubuskie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg Sp. z o.o., Kożuchów

Autor projektu: Biuro Projektowe „Olpro” Sp. z o.o. Sp.k.

Remont zabytkowej kamienicy Piotrkowska 89 Residence w Łodzi

W centrum Łodzi odnowiono zabytkową kamienicę przy ul. Piotrkowskiej 89, tworząc elegancką przestrzeń hotelowo-apartamentową. Inwestycja przywróciła historyczny charakter elewacji oraz odtworzyła detale architektoniczne budynku. Wnętrza utrzymano w stylistyce soft loft, łącząc historyczne elementy z nowoczesnym komfortem. Projekt stał się przykładem udanej rewitalizacji łódzkiej tkanki miejskiej.

Inwestor: Olimpus Investment Sp. z o.o., Łódź

Wykonawca: PRB BUDOMAL Rafał Leśniak, Łódź

Autor projektu: Arkady Architektura Sp. z o.o., Łódź

Budowa Przedszkola ze żłobkiem w Gręboszowie

Nowoczesny obiekt użyteczności publicznej w Gręboszowie został zaprojektowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Oprócz funkcji przedszkola i żłobka inwestycja obejmowała budowę placu zabaw, wielofunkcyjnych boisk oraz mobilnego miasteczka ruchu drogowego wspierającego edukację komunikacyjną dzieci.

Inwestor: Gmina Gręboszów

Wykonawca: Samson Sp. z o.o., Niedomice

Autor projektu: A-SK Architekt Sebastian Kulik, Kraków

Budowa Mostów Berdychowskich w Poznaniu

Mosty Berdychowskie to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w Poznaniu. Dwie nowoczesne przeprawy pieszo-rowerowe nad Wartą i Cybiną połączyły Ostrów Tumski, Chwaliszewo oraz okolice Jeziora Maltańskiego. Obiekty wyróżniają się minimalistyczną architekturą, nowoczesnym oświetleniem LED oraz wysokim standardem rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa.

Inwestorzy: Urząd Miasta Poznania, Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wykonawca: Budimex S.A., Warszawa

Autorzy projektu: ARPA Jerzy i Bartosz Gurawscy Sp. z o.o., Ski Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki

Budowa Terminalu Kontenerowego T3 Baltic Hub Gdańsk

To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych realizowanych obecnie w regionie Morza Bałtyckiego. Budowa terminalu T3 Baltic Hub obejmowała stworzenie sztucznej wyspy, głębokowodnego nabrzeża oraz nowoczesnego placu kontenerowego. Dzięki inwestycji możliwości przeładunkowe Portu Gdańsk wzrosną do 4,5 mln TEU rocznie.

Inwestor: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o., Gdańsk

Wykonawca: Budimex S.A., Warszawa

Autor projektu: Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.

Budowa Odcinka III Drogi Ekspresowej S7 Modlin – Czosnów

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 znacząco poprawił połączenie Warszawy z Trójmiastem. W ramach inwestycji powstały nowe węzły drogowe, obiekty inżynieryjne, przejścia dla zwierząt oraz infrastruktura rowerowa i piesza. Projekt zwiększył bezpieczeństwo i płynność ruchu w północnym korytarzu komunikacyjnym kraju.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa

Wykonawca: Budimex S.A.

Modernizacja Dworca Rzeszów Główny

Dworzec Rzeszów Główny odzyskał modernistyczny charakter dzięki kompleksowej przebudowie realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja objęła modernizację budynku dworca, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę placu przed obiektem. Powstał nowoczesny węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy, autobusowy i miejski.

Inwestorzy: Urząd Miasta Rzeszowa, ZDI Sp. z o.o. Rzeszów, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wykonawca: Budimex S.A.

Autor projektu: Industrial Project Sp. z o.o., Gdańsk

Przebudowa wraz z termomodernizacją Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie

Budynek świetlicy wiejskiej wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków przeszedł kompleksową modernizację obejmującą m.in. przebudowę, wymianę stolarki, wykonanie nowego dachu i instalacji klimatyzacyjnej. Dzięki inwestycji obiekt odzyskał funkcjonalność i poprawił komfort użytkowników.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Wykonawca: Handel–Usługi–Budownictwo „JAN-MAR” Marcin Janik, Brzeżany

Autor projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKON Tomasz Chruszczewski, Wschowa

Termomodernizacja i przebudowa remizy OSP w Goli

Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli zwiększyła bezpieczeństwo przeciwpożarowe gminy Szlichtyngowa. Inwestycja objęła m.in. termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowych instalacji oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Wykonawca: Handel–Usługi–Budownictwo „JAN-MAR” Marcin Janik, Brzeżany

Modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia

Modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Prace objęły teren o powierzchni 73 ha i były prowadzone przy utrzymaniu ruchu kolejowego — średnio ponad 800 pociągów na dobę. W ramach zadania przebudowano układ torowy, perony, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przejścia podziemne, wiadukty oraz infrastrukturę obsługi podróżnych.

Szczególnym elementem inwestycji była budowa nowego, dwupoziomowego tunelu o szerokości 64 m i długości eksploatacyjnej 1150 m, łączącego wszystkie 9 peronów. Część prac wykonano innowacyjną metodą podstropową, co pozwoliło prowadzić roboty przy jednoczesnym przywracaniu i utrzymywaniu ruchu kolejowego. Nowe perony, windy, schody ruchome oraz rozbudowana infrastruktura znacząco poprawiły dostępność i komfort podróżnych.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa

Wykonawca: Budimex S.A., Warszawa

Autorzy projektu: DWAA Architekci, Torprojekt Sp. z o.o., Warszawa

Modernizacja „Spodków” — Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Białostockie „Spodki”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, przeszły kompleksową modernizację z zachowaniem charakterystycznej modernistycznej bryły z 1973 roku. Obiekt zyskał nowe funkcje kulturalne, nowoczesne wnętrza i pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W czterech połączonych ze sobą budynkach powstały m.in. nowoczesna sala koncertowa, sala konferencyjna, multimedialne galerie z innowacyjnym systemem wystawienniczym, przestrzeń gastronomiczna oraz galeria wystawowa w piwnicy. Modernizacja nadała obiektowi nową jakość użytkową i wzmocniła jego rolę jako ważnego centrum życia kulturalnego Białegostoku.

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wykonawca: Budimex S.A., Warszawa

Autor projektu: ARKON Jan Kabac, Białystok

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” od trzech dekad promuje inwestycje zmieniające polskie miasta i regiony. Organizatorzy podkreślają, że jubileuszowa edycja ma szczególny charakter i stanowi okazję do zaprezentowania realizacji, które budują nowoczesny wizerunek Polski oraz podnoszą jakość życia mieszkańców. Zgłoszenia obiektów przyjmowane są do 15 maja na stronie konkursu: www.modernizacjaroku.org.pl.

