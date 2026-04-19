Tomasz Misiak, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa
Od ponad ośmiu lat jako Fundacja Polska Bezgotówkowa konsekwentnie budujemy fundamenty nowoczesnego, cyfrowego państwa. Wyniki, które podsumowaliśmy za rok 2025, nie pozostawiają złudzeń – polskie społeczeństwo i samorządy dokonały w tym obszarze cyfrowego skoku, który zmienia oblicze usług publicznych w skali całego kraju.
W 2025 r. w sektorze publicznym zrealizowano ponad 12 mln płatności cyfrowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa. To imponujący wzrost o niemal 23 proc. rok do roku. Tak dynamiczna zmiana nie byłaby możliwa bez systematycznego budowania infrastruktury. Do końca ubiegłego roku w ponad 3,6 tys. urzędów i instytucji publicznych zainstalowano łącznie ponad 20,1 tys. urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.
Fundacja Polska Bezgotówkowa aktywnie wspiera samorządy w tej transformacji, dążąc do tego, aby każde zobowiązanie wobec państwa można było uregulować w sposób sprawny i nowoczesny. Instalacja terminali płatniczych, urządzeń samoobsługowych oraz rozwój bezpiecznych płatności online to realne kroki w stronę administracji dostępnej i efektywnej. Jako kluczowy partner sektora publicznego, w ramach aktualnie obowiązującego programu PWOB (do 2028 r.), zapewniamy jednostkom pełne pokrycie kosztów obsługi tych transakcji, zdejmując z barków samorządów barierę finansową.
Prawdziwym przełomem okazał się projekt ePłatności w aplikacji mObywatel, realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w Strategię Cyfryzacji, pozwalając mieszkańcom na natychmiastowe sprawdzanie i regulowanie należności bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.
W 2025 r. za pośrednictwem ePłatności zrealizowano prawie 550 tys. transakcji na łączną kwotę niemal 54,5 mln zł. Obecnie już 26 proc. mieszkańców Polski jest w zasięgu usługi i jeżeli korzysta z aplikacji mObywatel, może regulować swoje zobowiązania bezpośrednio w aplikacji. Co najczęściej opłacamy cyfrowo? Dane pokazują jasną strukturę: blisko 75 proc. transakcji dotyczyło podatku od nieruchomości, a ponad 23 proc. – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałą część stanowiły podatki rolne i leśne. Te liczby to dowód na to, że technologia realnie podnosi jakość życia, minimalizując formalności i oszczędzając czas obywateli.
W procesie cyfryzacji nikt nie może zostać w tyle. Na podstawie naszych bezpośrednich rozmów z samorządowcami zdiagnozowaliśmy, że główną barierą wdrożeniową – szczególnie dla mniejszych jednostek – są koszty integracji systemowej. W odpowiedzi na to wyzwanie uruchomiliśmy Pilotażowy Program Wsparcia dla Implementacji ePłatności w mObywatelu. Ponad 50 samorządów skorzystało ze wsparcia finansowego, w ramach którego Fundacja Polska Bezgotówkowa pokryła 50 proc. kosztów wdrożenia. W tej grupie znalazły się zarówno duże miasta, jak Zielona Góra, Gniezno czy Włocławek, jak i mniejsze ośrodki, jak Ustka czy Nasielsk. Sukces pilotażu utwierdził nas w przekonaniu, że takie wsparcie jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju cyfrowego Polski.
Nasze zaangażowanie nie słabnie. W 2026 r. fundacja będzie priorytetowo wspierać projekty cyfryzacyjne. W ramach II edycji programu wsparcia dla implementacji ePłatności wspieramy kolejne samorządy w przełamaniu barier technologicznych i finansowych, aby nowoczesne standardy obsługi stały się codziennością w każdym zakątku Polski.
Wierzymy, że przyszłość płatności w administracji to rozwiązania „seamless” – płynne, bezpieczne i często niewidoczne, wkomponowane w codzienne życie obywatela. Wykorzystanie zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji gwarantuje pełną ochronę danych, co jest fundamentem zaufania do cyfrowego państwa.
Budujemy świadomość i konsekwentnie przekonujemy kolejne jednostki, że bezgotówkowa administracja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim sprawniejsze zarządzanie finansami publicznymi i nowoczesny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.
Zapraszam wszystkie instytucje i urzędy do aktywnego korzystania z narzędzi, które udostępnia Fundacja Polska Bezgotówkowa.
Razem tworzymy nową jakość usług publicznych, w których technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie.
