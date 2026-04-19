Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa

Od ponad ośmiu lat jako Fundacja Polska Bezgotówkowa konsekwentnie budujemy fundamenty nowoczesnego, cyfrowego państwa. Wyniki, które podsumowaliśmy za rok 2025, nie pozostawiają złudzeń – polskie społeczeństwo i samorządy dokonały w tym obszarze cyfrowego skoku, który zmienia oblicze usług publicznych w skali całego kraju.

Skala, która buduje zaufanie

W 2025 r. w sektorze publicznym zrealizowano ponad 12 mln płatności cyfrowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa. To imponujący wzrost o niemal 23 proc. rok do roku. Tak dynamiczna zmiana nie byłaby możliwa bez systematycznego budowania infrastruktury. Do końca ubiegłego roku w ponad 3,6 tys. urzędów i instytucji publicznych zainstalowano łącznie ponad 20,1 tys. urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Fundacja Polska Bezgotówkowa aktywnie wspiera samorządy w tej transformacji, dążąc do tego, aby każde zobowiązanie wobec państwa można było uregulować w sposób sprawny i nowoczesny. Instalacja terminali płatniczych, urządzeń samoobsługowych oraz rozwój bezpiecznych płatności online to realne kroki w stronę administracji dostępnej i efektywnej. Jako kluczowy partner sektora publicznego, w ramach aktualnie obowiązującego programu PWOB (do 2028 r.), zapewniamy jednostkom pełne pokrycie kosztów obsługi tych transakcji, zdejmując z barków samorządów barierę finansową.

mObywatel i rewolucja w kieszeni

Prawdziwym przełomem okazał się projekt ePłatności w aplikacji mObywatel, realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w Strategię Cyfryzacji, pozwalając mieszkańcom na natychmiastowe sprawdzanie i regulowanie należności bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

W 2025 r. za pośrednictwem ePłatności zrealizowano prawie 550 tys. transakcji na łączną kwotę niemal 54,5 mln zł. Obecnie już 26 proc. mieszkańców Polski jest w zasięgu usługi i jeżeli korzysta z aplikacji mObywatel, może regulować swoje zobowiązania bezpośrednio w aplikacji. Co najczęściej opłacamy cyfrowo? Dane pokazują jasną strukturę: blisko 75 proc. transakcji dotyczyło podatku od nieruchomości, a ponad 23 proc. – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałą część stanowiły podatki rolne i leśne. Te liczby to dowód na to, że technologia realnie podnosi jakość życia, minimalizując formalności i oszczędzając czas obywateli.

Usuwanie barier: wsparcie dla mniejszych samorządów

W procesie cyfryzacji nikt nie może zostać w tyle. Na podstawie naszych bezpośrednich rozmów z samorządowcami zdiagnozowaliśmy, że główną barierą wdrożeniową – szczególnie dla mniejszych jednostek – są koszty integracji systemowej. W odpowiedzi na to wyzwanie uruchomiliśmy Pilotażowy Program Wsparcia dla Implementacji ePłatności w mObywatelu. Ponad 50 samorządów skorzystało ze wsparcia finansowego, w ramach którego Fundacja Polska Bezgotówkowa pokryła 50 proc. kosztów wdrożenia. W tej grupie znalazły się zarówno duże miasta, jak Zielona Góra, Gniezno czy Włocławek, jak i mniejsze ośrodki, jak Ustka czy Nasielsk. Sukces pilotażu utwierdził nas w przekonaniu, że takie wsparcie jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju cyfrowego Polski.

Perspektywy na rok 2026 i dalej

Nasze zaangażowanie nie słabnie. W 2026 r. fundacja będzie priorytetowo wspierać projekty cyfryzacyjne. W ramach II edycji programu wsparcia dla implementacji ePłatności wspieramy kolejne samorządy w przełamaniu barier techno­logicznych i finansowych, aby no­woczesne standardy obsługi stały się codziennością w każdym zakąt­ku Polski.

Wierzymy, że przyszłość płatności w administracji to rozwiązania „seamless” – płynne, bezpieczne i często niewidoczne, wkomponowane w codzienne życie obywatela. Wykorzystanie zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji gwarantuje pełną ochronę danych, co jest fundamentem zaufania do cyfrowego państwa.

Budujemy świadomość i konsekwentnie przekonujemy kolejne jednostki, że bezgotówkowa administracja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim sprawniejsze zarządzanie finansami publicznymi i nowoczesny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Zapraszam wszystkie instytucje i urzędy do aktywnego korzystania z narzędzi, które udostępnia Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Razem tworzymy nową jakość usług publicznych, w których technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie.

