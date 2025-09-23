Rezerwa mieszkaniowa na wypadki losowe. Jak samorządy sobie z tym radzą?

W kilku dużych miastach Polski rozwiązania tego typu funkcjonują od lat i pozwalają samorządom reagować na potrzeby osób tracących dach nad głową w wyniku nieprzewidzianych tragedii.

Poznań od dawna jest przygotowany na takie sytuacje. – W 2019 roku, po wybuchu kamienicy na Dębcu, Rada Miasta wprowadziła specjalny przepis do uchwały o wynajmowaniu lokali komunalnych. Pozwala on zawrzeć roczną umowę najmu socjalnego z osobą, która straciła lokal wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu czy innej siły wyższej, bez względu na dochody – mówi Dobrosława Janas, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Szybko reagować w przypadku nagłej potrzeby

W Gdańsku radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady wynajmu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Nowelizacja dostosowuje przepisy do zmieniających się potrzeb społecznych i wprowadza rozwiązania ułatwiające wsparcie osobom w kryzysie mieszkaniowym oraz usprawniające zarządzanie miejskim zasobem.

Dzięki zmianom dyrektor Gdańskich Nieruchomości będzie mógł wydzielić kilka lokali, które w razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej zostaną tymczasowo udostępnione osobom poszkodowanym – do czasu powrotu do poprzedniego mieszkania lub uzyskania nowego lokalu.