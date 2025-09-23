Rezerwa mieszkaniowa na wypadki losowe. Jak samorządy sobie z tym radzą?

Aktualizacja: 23.09.2025 17:49 Publikacja: 23.09.2025 15:00
W razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej miasta udostępniają tymczasowo osobom poszkodowanym lokale komunalne
Foto: Adobe Stock
W kilku dużych miastach Polski rozwiązania tego typu funkcjonują od lat i pozwalają samorządom reagować na potrzeby osób tracących dach nad głową w wyniku nieprzewidzianych tragedii.
Poznań od dawna jest przygotowany na takie sytuacje. – W 2019 roku, po wybuchu kamienicy na Dębcu, Rada Miasta wprowadziła specjalny przepis do uchwały o wynajmowaniu lokali komunalnych. Pozwala on zawrzeć roczną umowę najmu socjalnego z osobą, która straciła lokal wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu czy innej siły wyższej, bez względu na dochody – mówi Dobrosława Janas, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.
W Gdańsku radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady wynajmu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Nowelizacja dostosowuje przepisy do zmieniających się potrzeb społecznych i wprowadza rozwiązania ułatwiające wsparcie osobom w kryzysie mieszkaniowym oraz usprawniające zarządzanie miejskim zasobem.
Dzięki zmianom dyrektor Gdańskich Nieruchomości będzie mógł wydzielić kilka lokali, które w razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej zostaną tymczasowo udostępnione osobom poszkodowanym – do czasu powrotu do poprzedniego mieszkania lub uzyskania nowego lokalu.
Czytaj więcej
W przypadku Nysy i miast położonych w Kotlinie Kłodzkiej potrzebny jest nowy zbiornik retencyjny,...
– To rozwiązanie pozwoli miastu szybciej i skuteczniej reagować w kryzysowych sytuacjach. Tymczasowe lokale zapewnią nie tylko schronienie, ale także poczucie bezpieczeństwa i szansę na spokojne przetrwanie trudnego czasu – mówi Emilia Lodzińska, zastępczyni prezydentki Gdańska ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa.
W Poznaniu osoby potrzebujące pilnej pomocy otrzymują lokale komunalne, które są przyznawane w miarę ich zwalniania. Spółka Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przygotowała szczegółową procedurę postępowania w takich sytuacjach. – W przypadku nagłego zdarzenia możemy natychmiast rozpatrzyć potrzebę pomocy. Tak było chociażby po ubiegłorocznym pożarze kamienicy przy ul. Kraszewskiego – przypomina dyrektor Janas.
W ciągu miesiąca od tragedii wszystkie ewakuowane osoby otrzymały nowe lokale – aż 15 z nich przyjęło ofertę komunalną, a jedynie dwie osoby zdecydowały się na najem komercyjny.
W tym roku w Poznaniu nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które uzasadniałyby uruchomienie takiej pomocy, ale procedura pozostaje aktualna. W razie pożaru, klęski żywiołowej czy katastrofy osoby poszkodowane mają pierwszeństwo w przydziale lokalu.
W Katowicach również funkcjonuje regulacja, dzięki której w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych – na przykład po pożarze czy katastrofie budowlanej – przyznawane są lokale zamienne. Umowy podpisywane są na rok z możliwością przedłużenia, jeśli poszkodowani nie zapewnią sobie innego mieszkania.
– Prezydent Katowic może także zgodzić się na umowę z osobami zamieszkującymi w lokalach prywatnych, jeśli lokal musi być z przyczyn technicznych opróżniony – wyjaśnia Dariusz Czapla z katowickiego magistratu.
W 2025 roku przydzielono dwa takie mieszkania rodzinom, które musiały opuścić prywatne nieruchomości ze względu na zagrożenie życia.
Czytaj więcej
Samorządy są zobowiązane do osiągnięcia w tym roku poziomu 55 proc. odpadów komunalnych przygotow...
Katowicki magistrat nie dysponuje osobną rezerwą wolnych mieszkań na wypadek zdarzeń losowych. W takich momentach przekazuje się dostępne lokale wymagające jedynie drobnych prac lub już po remoncie.
Także Kraków nie ma odrębnej rezerwy mieszkań na takie przypadki – są one rzadkością. Jak informuje Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu, w sytuacji utraty mieszkania miasto dostarcza lokal socjalny w trybie szczególnym, wyznaczając go spośród aktualnie remontowanych pustostanów.
Umowa jest zawierana na rok, bez możliwości przedłużenia dla osób, które wcześniej nie mieszkały w komunalnych zasobach miasta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W kilku dużych miastach Polski rozwiązania tego typu funkcjonują od lat i pozwalają samorządom reagować na potrzeby osób tracących dach nad głową w wyniku nieprzewidzianych tragedii.
Poznań od dawna jest przygotowany na takie sytuacje. – W 2019 roku, po wybuchu kamienicy na Dębcu, Rada Miasta wprowadziła specjalny przepis do uchwały o wynajmowaniu lokali komunalnych. Pozwala on zawrzeć roczną umowę najmu socjalnego z osobą, która straciła lokal wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu czy innej siły wyższej, bez względu na dochody – mówi Dobrosława Janas, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.
Lampy, wiaty solarne, parkomaty z energią słoneczną czy ławki solarne, na których można nie tylko odpocząć, ale...
Samorządy wciąż nie mają na kontach pieniędzy na działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Część z...
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zaproponowaną przez Węglokoks Energia ZCP zmianę taryfy opłat za ciepło d...
Węglokoks, właściciel lokalnej ciepłowni, daje nadzieję na uniknięcie rekordowych podwyżek cen ciepła w Rudzie Ś...
Do końca września samorządy dostaną pieniądze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA po rozmowach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas