Reklama

Rezerwa mieszkaniowa na wypadki losowe. Jak samorządy sobie z tym radzą?

Pożary, zalania, katastrofy budowlane – Gdańskie Nieruchomości będą mieć w swojej puli mieszkania, które będą wykorzystywane w przypadku takich nagłych wydarzeń losowych.

Publikacja: 23.09.2025 15:00

W razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej miasta udostępniają tymczasowo osobom poszkodowany

W razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej miasta udostępniają tymczasowo osobom poszkodowanym lokale komunalne

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

W kilku dużych miastach Polski rozwiązania tego typu funkcjonują od lat i pozwalają samorządom reagować na potrzeby osób tracących dach nad głową w wyniku nieprzewidzianych tragedii.

Poznań od dawna jest przygotowany na takie sytuacje. – W 2019 roku, po wybuchu kamienicy na Dębcu, Rada Miasta wprowadziła specjalny przepis do uchwały o wynajmowaniu lokali komunalnych. Pozwala on zawrzeć roczną umowę najmu socjalnego z osobą, która straciła lokal wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu czy innej siły wyższej, bez względu na dochody – mówi Dobrosława Janas, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Szybko reagować w przypadku nagłej potrzeby

W Gdańsku radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady wynajmu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Nowelizacja dostosowuje przepisy do zmieniających się potrzeb społecznych i wprowadza rozwiązania ułatwiające wsparcie osobom w kryzysie mieszkaniowym oraz usprawniające zarządzanie miejskim zasobem.

Dzięki zmianom dyrektor Gdańskich Nieruchomości będzie mógł wydzielić kilka lokali, które w razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej zostaną tymczasowo udostępnione osobom poszkodowanym – do czasu powrotu do poprzedniego mieszkania lub uzyskania nowego lokalu.

Czytaj więcej

Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy
Okiem samorządowca
Burmistrz Nysy: Część miasta, która była pod wodą, rozwija się bardzo dobrze
Reklama
Reklama

– To rozwiązanie pozwoli miastu szybciej i skuteczniej reagować w kryzysowych sytuacjach. Tymczasowe lokale zapewnią nie tylko schronienie, ale także poczucie bezpieczeństwa i szansę na spokojne przetrwanie trudnego czasu – mówi Emilia Lodzińska, zastępczyni prezydentki Gdańska ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa.

W Poznaniu osoby potrzebujące pilnej pomocy otrzymują lokale komunalne, które są przyznawane w miarę ich zwalniania. Spółka Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przygotowała szczegółową procedurę postępowania w takich sytuacjach. – W przypadku nagłego zdarzenia możemy natychmiast rozpatrzyć potrzebę pomocy. Tak było chociażby po ubiegłorocznym pożarze kamienicy przy ul. Kraszewskiego – przypomina dyrektor Janas.

W ciągu miesiąca od tragedii wszystkie ewakuowane osoby otrzymały nowe lokale – aż 15 z nich przyjęło ofertę komunalną, a jedynie dwie osoby zdecydowały się na najem komercyjny.

W tym roku w Poznaniu nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które uzasadniałyby uruchomienie takiej pomocy, ale procedura pozostaje aktualna. W razie pożaru, klęski żywiołowej czy katastrofy osoby poszkodowane mają pierwszeństwo w przydziale lokalu.

Mieszkanie na rok, a w razie potrzeby i dłużej

W Katowicach również funkcjonuje regulacja, dzięki której w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych – na przykład po pożarze czy katastrofie budowlanej – przyznawane są lokale zamienne. Umowy podpisywane są na rok z możliwością przedłużenia, jeśli poszkodowani nie zapewnią sobie innego mieszkania.

 – Prezydent Katowic może także zgodzić się na umowę z osobami zamieszkującymi w lokalach prywatnych, jeśli lokal musi być z przyczyn technicznych opróżniony – wyjaśnia Dariusz Czapla z katowickiego magistratu.

Reklama
Reklama

W 2025 roku przydzielono dwa takie mieszkania rodzinom, które musiały opuścić prywatne nieruchomości ze względu na zagrożenie życia.

Czytaj więcej

Sporym wsparciem w zakresie oddawania niechcianych tekstyliów były dla gmin kontenery PCK
Usługi komunalne
Gminy w trudnej sytuacji. Kontenery PCK znikają, a limit recyklingu rośnie

Katowicki magistrat nie dysponuje osobną rezerwą wolnych mieszkań na wypadek zdarzeń losowych. W takich momentach przekazuje się dostępne lokale wymagające jedynie drobnych prac lub już po remoncie.

Także Kraków nie ma odrębnej rezerwy mieszkań na takie przypadki – są one rzadkością.  Jak informuje Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu, w sytuacji utraty mieszkania miasto dostarcza lokal socjalny w trybie szczególnym, wyznaczając go spośród aktualnie remontowanych pustostanów.

Umowa jest zawierana na rok, bez możliwości przedłużenia dla osób, które wcześniej nie mieszkały w komunalnych zasobach miasta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zadania Samorządu mieszkania komunalne

W kilku dużych miastach Polski rozwiązania tego typu funkcjonują od lat i pozwalają samorządom reagować na potrzeby osób tracących dach nad głową w wyniku nieprzewidzianych tragedii.

Poznań od dawna jest przygotowany na takie sytuacje. – W 2019 roku, po wybuchu kamienicy na Dębcu, Rada Miasta wprowadziła specjalny przepis do uchwały o wynajmowaniu lokali komunalnych. Pozwala on zawrzeć roczną umowę najmu socjalnego z osobą, która straciła lokal wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu czy innej siły wyższej, bez względu na dochody – mówi Dobrosława Janas, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W wielu miastach w panele fotowoltaiczne wyposażone są parkomaty
Z regionów
Słońce pomaga w mieście. Jak samorządy wykorzystują panele fotowoltaiczne
Samorządy w pierwszej kolejności chcą kupować m.in. urządzenia do zapewnienia łączności dla służb, b
Z regionów
Ochrona ludności i obrona cywilna: „To maraton, a nie bieg na 100 metrów”
W całym kraju, po zakończeniu mrożenia cen ciepła, podwyżki cen mogą wynieść średnio ok. 20 proc. ju
Z regionów
Podwyżki cen ciepła w Rudzie Śląskiej będą, ale mniejsze. Jest nowa taryfa
Węglokoks Energia ZCP pracuje nad zmianą taryfy dla ciepła w Rudzie Śląskiej
Z regionów
Rekordowych podwyżek cen ciepła w Rudzie Śląskiej jednak nie będzie?
Podziemne garaże mają być budowane w sposób umożliwiający urządzenie w nich miejsc doraźnego schroni
Z regionów
Program ochrony ludności do poprawki. „Finansowanie nie powinno być jednoroczne”
Reklama
Reklama
e-Wydanie