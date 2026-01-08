Aktualizacja: 08.01.2026 14:59 Publikacja: 08.01.2026 11:47
Korporacje samorządowe i przedstawiciele rządu o bieżących problemach systemu ochrony zdrowia rozmawiać będą za dwa tygodnie, 19 stycznia, na spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Przed spotkaniem wyślemy do resortu zdrowia listę pytań. Chcielibyśmy usłyszeć konkretne odpowiedzi: „tak”, „nie”, „nie zajmujemy się tym zagadnieniem” lub „przedstawimy propozycję” – mówi Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich.
Korporacja opublikowała stanowisko w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia i przesłała je do resortu zdrowia, NFZ, KWRiST oraz klubów poselskich. – Rozpoczął się nowy rok, szpitale mają zacząć przygotowywać programy naprawcze, a wciąż nie znamy wszystkich aktów wykonawczych, nie wiemy, jak będą wyglądały rozwiązania wielu problemów – dodaje ekspertka.
ZPP postanowił przygotować stanowisko po grudniowych „szczytach”, które dzień po dniu zorganizowali rząd i prezydent Karol Nawrocki. O pierwszym ZPP napisało, że był „sztuką uników” przy odpowiedziach na zadane pytania. Na drugim zaś: „więcej czasu i uwagi poświęcono utrzymaniu dobrostanu personelu medycznego niż pacjentom.”
Andrzej Płonka, prezes ZPP, uważa, że jeśli nie zostaną przyjęte potrzebne rozwiązania, to kryzys będzie narastał, a z nim zmniejszenie dostępności do leczenia dla pacjentów i coraz gorsza kondycja finansowa szpitali i placówek publicznej ochrony zdrowia. Dlatego według stanowiska ZPP potrzebne są:
– działania dotyczące losów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. ZPP przypomniał, że na podwyżki według obowiązujących zasad potrzebnych jest 12 mld zł „więcej niż szacowany wzrost wpływów ze składki zdrowotnej na 2026 r. względem roku 2025. Szacowany wzrost płac w sektorze ochrony zdrowia będzie przeszło 2-krotnie wyższy niż wzrost płacy minimalnej. Trudno uznać, że taki wzrost płac dla jednej grupy zawodowej jest uzasadniony społecznie”;
– przedstawienie programu wsparcia finansowego dla restrukturyzacji szpitali prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
– podanie informacji o tym, czy i w jaki sposób pomocny w realizacji planów naprawczych będzie Fundusz Medyczny;
– informacja o tym, czy szpitale realizujące inwestycje w ramach KPO, w szczególności w zakresie opieki długoterminowej, będą miały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia;
– uruchomienie narzędzia informatycznego do przygotowania programów naprawczych oraz na jakich zasadach oddziały NFZ mają współpracować z podmiotami leczniczymi w zakresie opracowania programów;
– harmonogram zmiany wycen świadczeń opieki zdrowotnej oraz jednoznaczna informacja o zasadach, na jakich ma odbywać się dostęp do tzw. nielimitowanych świadczeń.
Najprawdopodobniej jednym z tematów posiedzenia KWRiST będzie propozycja podwyżek w ochronie zdrowia, którą resort zdrowia przedstawił w środę 7 stycznia na spotkaniu Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Zmiany dotyczą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz przepisów innych ustaw. Resort zaproponował w nim zmianę terminu waloryzacji wynagrodzeń z lipca na styczeń, począwszy od stycznia 2027 r. W ten sposób dostosuje się terminy waloryzacji do kalendarza przygotowywania budżetu państwa, NFZ, podmiotów leczniczych oraz do terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń z ustawy.
Ponadto waloryzacja najniższych wynagrodzeń byłaby powiązana ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu, czyli ze wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Obecnie wskaźnikiem jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
PAP podała, że „według ujawnionego w grudniu pisma MZ przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.” Nie padła propozycja wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, którą zgłoszono podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez MZ w listopadzie. Rozmowy na ten temat mają być prowadzone na spotkaniu zespołu 18 lutego.
Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, tak skomentowała spotkanie prezydium zespołu w środę: „Spotkanie w lutym może przynieść zgodę na konkretne rozwiązania i na to liczę. To, co należy podkreślić, to fakt, że nikt z resortu nie wprowadza zmian kosztem innych grup zawodowych. Nikomu nie zabieramy, aby dać komuś innemu. To się nie wydarzy. Proponujemy racjonalnie zbudowane rozwiązania, na które pozwala budżet.”
