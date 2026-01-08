Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia w związku z waloryzacją wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia?

Jakie postulaty zgłasza Związek Powiatów Polskich odnośnie do przepisów wynagrodzeń i restrukturyzacji szpitali?

Jakie są potencjalne oszczędności wynikające z przesunięcia terminu waloryzacji wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia?

W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić mechanizm podnoszenia płac w sektorze ochrony zdrowia?

Korporacje samorządowe i przedstawiciele rządu o bieżących problemach systemu ochrony zdrowia rozmawiać będą za dwa tygodnie, 19 stycznia, na spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Przed spotkaniem wyślemy do resortu zdrowia listę pytań. Chcielibyśmy usłyszeć konkretne odpowiedzi: „tak”, „nie”, „nie zajmujemy się tym zagadnieniem” lub „przedstawimy propozycję” – mówi Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich.

Korporacja opublikowała stanowisko w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia i przesłała je do resortu zdrowia, NFZ, KWRiST oraz klubów poselskich. – Rozpoczął się nowy rok, szpitale mają zacząć przygotowywać programy naprawcze, a wciąż nie znamy wszystkich aktów wykonawczych, nie wiemy, jak będą wyglądały rozwiązania wielu problemów – dodaje ekspertka.

Jakie są postulaty samorządowe w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

ZPP postanowił przygotować stanowisko po grudniowych „szczytach”, które dzień po dniu zorganizowali rząd i prezydent Karol Nawrocki. O pierwszym ZPP napisało, że był „sztuką uników” przy odpowiedziach na zadane pytania. Na drugim zaś: „więcej czasu i uwagi poświęcono utrzymaniu dobrostanu personelu medycznego niż pacjentom.”