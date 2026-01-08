Mróz nie sprzyja nauce. Zajęcia w szkołach mogą być zawieszane

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób prognozy pogody mogą wpłynąć na funkcjonowanie szkół i przedszkoli?

Kiedy dyrektorzy szkół mogą podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć?

Jak samorządy lokalne przygotowują się na zimowe warunki pogodowe?

Jakie środki zapobiegawcze mogą zostać wdrożone w odpowiedzi na ekstremalne warunki pogodowe?

Na razie nie zapowiada się na to w dużych miastach, ale samorządy trzymają rękę na pulsie. – Na chwilę obecną nie są planowane zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin. Na bieżąco monitorujemy sytuację pogodową i pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Ewentualne decyzje dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli będą podejmowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – zapowiada Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

Reklama Reklama

Kiedy można zawiesić zajęcia lub wprowadzić nauczanie zdalne

Od ponad tygodnia zima na dobre rozgościła się w Polsce. Mamy mróz i zalegający śnieg, a to jeszcze nie koniec. Według prognoz śnieg ma nadal sypać, głównie na zachodzie i południu kraju. Ma spaść do 10 cm białego puchu. Możliwe, że od sobotniego wieczora solidne opady wystąpią również na północy, a następnie także w głębi kraju. Znów będziemy mieć do czynienia z efektem morza, który lokalnie na Warmii, północy Mazowsza i Żuławach przyniesie ponad 10–20 cm świeżego puchu, a nawet więcej.

Ale to nie wszystko, bo poza opadami śniegu czeka nas także siarczysty mróz. To właśnie w piątek i sobotę ma być bardzo zimno. Wszędzie, poza Wybrzeżem, w dzień odnotujemy temperatury poniżej –5 st. C. Lokalnie na wschodzie, południu oraz w centrum będzie nawet –12 st. C. Tymczasem nocami czekają nas spadki do –18 st. C, lecz nie można wykluczyć, że tam, gdzie się wypogodzi, słupki rtęci pokażą poniżej –20 st. C.