Mróz nie sprzyja nauce. Zajęcia w szkołach mogą być zawieszane

Od ponad tygodnia zima na dobre rozgościła się w Polsce
Na razie nie zapowiada się na to w dużych miastach, ale samorządy trzymają rękę na pulsie. – Na chwilę obecną nie są planowane zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin. Na bieżąco monitorujemy sytuację pogodową i pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Ewentualne decyzje dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli będą podejmowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – zapowiada Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
Od ponad tygodnia zima na dobre rozgościła się w Polsce. Mamy mróz i zalegający śnieg, a to jeszcze nie koniec. Według prognoz śnieg ma nadal sypać, głównie na zachodzie i południu kraju. Ma spaść do 10 cm białego puchu. Możliwe, że od sobotniego wieczora solidne opady wystąpią również na północy, a następnie także w głębi kraju. Znów będziemy mieć do czynienia z efektem morza, który lokalnie na Warmii, północy Mazowsza i Żuławach przyniesie ponad 10–20 cm świeżego puchu, a nawet więcej.
Ale to nie wszystko, bo poza opadami śniegu czeka nas także siarczysty mróz. To właśnie w piątek i sobotę ma być bardzo zimno. Wszędzie, poza Wybrzeżem, w dzień odnotujemy temperatury poniżej –5 st. C. Lokalnie na wschodzie, południu oraz w centrum będzie nawet –12 st. C. Tymczasem nocami czekają nas spadki do –18 st. C, lecz nie można wykluczyć, że tam, gdzie się wypogodzi, słupki rtęci pokażą poniżej –20 st. C.
Tak niskie temperatury mogą być powodem zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach. Pozwala na to rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach.
W jakich sytuacjach? Gdy w szkolnych lub przedszkolnych salach jest mniej niż 18 st. Celsjusza, a także wtedy, gdy przez dwa kolejne dni wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi –15 st. C lub mniej. Jeżeli szkoła lub przedszkole nie może zapewnić w salach temperatury sięgającej co najmniej 18 st. C, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
Czy w związku z zapowiadanymi siarczystymi mrozami szkoły będą zamykane? Na razie nic na to nie wskazuje, ale nie jest to wykluczone. – Do tej pory do Wydziału Oświaty UMP nie dotarły sygnały, które wskazywałyby na konieczność zamykania placówek oświatowych lub wprowadzania nauki zdalnej z powodu zapowiadanych niskich temperatur – informuje Anna Bartecka, kierowniczka Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
– Na dzień dzisiejszy nie wpłynęły żadne zgłoszenia od dyrektorów dotyczące konieczności zawieszenia zajęć, a żadna placówka nie została zamknięta z powodu warunków atmosferycznych. Sytuacja jest jednak stale analizowana – zarówno pod kątem temperatur zewnętrznych, jak i warunków panujących wewnątrz budynków – podaje z kolei łódzki ratusz. Urzędnicy dodają, że ewentualne decyzje o zawieszeniu zajęć lub wprowadzeniu nauki zdalnej mogą zostać podjęte wyłącznie w przypadku realnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
W Olsztynie nie było przerw w zajęciach z powodu zimy i na razie nie ma takich planów, ale w mniejszych gminach w regionie takie sytuacje się zdarzały. Jak podawała PAP, w gminie Kozłowo szkoły podstawowe do piątku prowadzą lekcje zdalnie lub hybrydowo. Nauka zdalna odbywa się w gminnych szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie zajęcia prowadzone są hybrydowo – miejscowi uczniowie uczą się w szkole, a dojeżdżający – przez internet.
Z kolei w czterech szkołach powiatu nidzickiego, dla których ten samorząd jest organem prowadzącym, w środę nie było zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wprowadzono tzw. dzień dyrektorski).
