Sześć nowych miast na mapie Polski. „Nowe możliwości rozwoju”

Według stanu na 1 stycznia 2025 r. było 1020 miast, teraz przybywa sześć kolejnych
– Branice nigdy nie posiadały praw miejskich. Proces ich nadania trwał około 12 miesięcy – rozpoczęliśmy go jeszcze w 2024 r. Dokumentacja aplikacyjna, przekazana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, obejmowała niemal kilka tysięcy stron różnego rodzaju danych, map, opisów, wykazów zabytków, informacji demograficznych, analiz historycznych i rozwojowych oraz opinii wielu instytucji – mówi Stanisław Baca, wójt gminy Branice na Opolszczyźnie.
Ta wieś z początkiem roku stała się miastem. Swój status zmieniły także Janów Podlaski w województwie lubelskim, Stanisławów, Małkinia Górna i Staroźreby na Mazowszu oraz Janów w województwie śląskim.
Stanisławów w powiecie mińskim był już w przeszłości miastem. Uzyskał prawa miejskie w 1523 r. z rąk książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. I tak przez ponad 340 lat miejscowość funkcjonowała jako miasto, jednak po upadku powstania styczniowego w 1869 r. znalazła się w grupie miejscowości pozbawionych praw miejskich, decyzją władz carskich – często za wspieranie powstańców.
Od kilku lat sprawa przywrócenia praw miejskich przewijała się w Stanisławowie. W 2023 r. przy okazji obchodów 500-lecia nadania praw miejskich, rozpoczęto procedury formalne. – Uzyskanie statusu miasta to istotny impuls rozwojowy dla miejscowości. Liczymy na rozwój budownictwa jednorodzinnego, napływ mieszkańców oraz możliwość pozyskania dofinansowania dla małych miast – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy Stanisławów.
Jeszcze starszym miastem był Janów Podlaski. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1465 r. z nadania króla Kazimierza IV Jagiellończyka i rozwijała się jako ośrodek handlowy i administracyjny regionu, zwłaszcza dzięki obecności biskupstwa łuckiego. – Nadanie statusu miasta oznacza przede wszystkim przywrócenie historycznej tożsamości Janowa Podlaskiego oraz nowe możliwości rozwoju infrastruktury i usług publicznych – mówi Adam Byszko, sekretarz gminy Janów Podlaski.
Procedury formalne rozpoczęto 21 lutego 2025 r. uchwałą Rady Gminy i konsultacjami społecznymi. Wniosek został następnie przekazany do organów administracji rządowej. Najtrudniejszym etapem było wykazanie spełnienia wszystkich wymogów formalnych, przygotowanie map i załączników oraz podział działek liniowych mieszczących się w granicy miasta.
Także Janów na Śląsku odzyska prawa miejskie. Historia tego miasta sięga XVII wieku. Prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1696 r. z rąk Jana Aleksandra Koniecpolskiego, od którego imienia pochodzi jej nazwa.
Przez blisko 170 lat Janów funkcjonował jako miasto – z rynkiem, wyraźnym układem urbanistycznym i lokalnym życiem gospodarczym. Ten porządek przerwał ukaz cara Aleksandra II z 1869 r. na mocy którego Janów, podobnie jak wiele innych polskich ośrodków, został zdegradowany do rangi wsi.
Branice w województwie opolskim nigdy wcześniej nie posiadały praw miejskich. Proces ich nadania trwał około 12 miesięcy. Dokumentacja obejmowała dane demograficzne, mapy, opisy zabytków, analizy historyczne i rozwojowe oraz opinie instytucji publicznych. – Nadanie praw miejskich ma być impulsem rozwojowym dla Branic, pozwoli skuteczniej prowadzić politykę rozwojową i przyciągać inwestorów oraz wykwalifikowany personel – podkreśla Sebastian Baca, wójt gminy.
Status miasta niesie konkretne korzyści. Gminy zyskują dostęp do programów wsparcia przeznaczonych dla miast, możliwość skuteczniejszego planowania przestrzennego oraz lepszą pozycję w rozmowach z inwestorami.
Dla mieszkańców oznacza to rozwój infrastruktury, usług publicznych, ofert mieszkaniowych i handlowych oraz wzrost atrakcyjności miejscowości jako miejsca do życia i pracy. Status miasta zwiększa również rozpoznawalność i prestiż na mapie regionu.
Nowe miasta zachowają dotychczasowe granice i strukturę osadniczą. Według stanu na 1 stycznia 2025 r. było 1020 miast, teraz przybywa sześć kolejnych.
Zmiany obejmą też granice wybranych jednostek. Jak podawało MSWiA, chodzi m.in. Strzelce Krajeńskie i Zbąszynek, gdzie korekty granic mają lepiej dopasować podział do układu osiedleńczego i istniejącej infrastruktury.
