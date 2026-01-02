Sześć nowych miast na mapie Polski. „Nowe możliwości rozwoju”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wsie w Polsce uzyskały prawa miejskie od Nowego Roku?

Jakie czynniki wpłynęły na przyznanie praw miejskich nowym miastom?

Jakie korzyści dla infrastruktury i usług publicznych niesie nadanie statusu miasta?

– Branice nigdy nie posiadały praw miejskich. Proces ich nadania trwał około 12 miesięcy – rozpoczęliśmy go jeszcze w 2024 r. Dokumentacja aplikacyjna, przekazana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, obejmowała niemal kilka tysięcy stron różnego rodzaju danych, map, opisów, wykazów zabytków, informacji demograficznych, analiz historycznych i rozwojowych oraz opinii wielu instytucji – mówi Stanisław Baca, wójt gminy Branice na Opolszczyźnie.

Ta wieś z początkiem roku stała się miastem. Swój status zmieniły także Janów Podlaski w województwie lubelskim, Stanisławów, Małkinia Górna i Staroźreby na Mazowszu oraz Janów w województwie śląskim.

Car prawa zabrał, teraz one wracają

Stanisławów w powiecie mińskim był już w przeszłości miastem. Uzyskał prawa miejskie w 1523 r. z rąk książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. I tak przez ponad 340 lat miejscowość funkcjonowała jako miasto, jednak po upadku powstania styczniowego w 1869 r. znalazła się w grupie miejscowości pozbawionych praw miejskich, decyzją władz carskich – często za wspieranie powstańców.