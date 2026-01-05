Reklama

Wszystkie regiony się rozwijają, ale Warszawa wciąż ucieka reszcie Polski

Lubelskie i świętokrzyskie to województwa, które w zeszłym roku wzbogaciły się najbardziej. Wciąż jednak ponad połowa wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w regionach, których stolicami są największe miasta w kraju.

Publikacja: 05.01.2026 17:54

56 proc. PKB zostało wytworzone w 2024 r. w pięciu regionach. Najwięcej, bo 18,6 proc. w warszawskim

stołecznym, czyli w stolicy i sąsiadujących z nią gminach

Foto: adobestock

Aleksandra Fandrejewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie województwa w Polsce w zeszłym roku najbardziej wzbogaciły się pod względem PKB?
  • Jak procesy ludnościowe wpływają na rozkład PKB w regionach Polski?
  • Jaki jest wpływ poziomu urbanizacji wokół dużych miast na rozwój gospodarczy regionów?
  • W jaki sposób regionalne zmiany PKB w Polsce odzwierciedlają aktualne trendy migracyjne?

56 proc. PKB zostało wytworzone w 2024 r. w pięciu regionach. Najwięcej, bo 18,6 proc. w warszawskim stołecznym, czyli w stolicy i sąsiadujących z nią gminach. Na Śląsku było to 11,5 proc., w Wielkopolsce – 9,8 proc., w Małopolsce – 8,1 proc., a na Dolnym Śląsku – 8,3 proc. Tak wstępnie podał GUS. Ponieważ PKB oszacował w zeszłym roku na ponad 3,65 biliona zł, to jego wartość w najbardziej rozwiniętych województwach wyniosła ponad 2 bln zł.

Choć to wielkie miasta są kołami zamachowymi wzrostu dochodu narodowego, to wzrost PKB najwyższy był dla woj. lubelskiego i świętokrzyskiego (powyżej 9 proc.), najniższy zaś dla śląskiego – 3,6 proc. GUS podał, że PKB wzrosło w zeszłym roku w całym kraju, co jest sporą i dobrą różnicą wobec sytuacji sprzed dwóch lat. W 2023 r. w siedmiu regionach PKB nie wzrosło. Były to: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, śląskie i wielkopolskie.

W zeszłym roku najmniejszy wkład do krajowego PKB był wytworzony w woj. opolskim, lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim – po ok. 2 proc. Są to niewielkie obszarowo regiony.

Nie zmienia się udział regionów w tworzeniu PKB

Choć we wszystkich województwach PKB wzrosło, to od lat nie zmienia się jego regionalna struktura. W zeszłym roku zmniejszył się o 0,4 p.p. udział wzrostu gospodarczego dla Śląska, wzrósł zaś (tylko o 0,1 p.p.) dla Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia. Wzmocniła się również pozycja (o 0,2 p.p.) regionu stołecznego w porównaniu do wartości z 2023 r.

Zmiany wielkości PKB wytworzonego w regionach są zbieżne z procesami ludnościowymi w Polsce. Przede wszystkim, na co zwraca uwagę między innymi prof. Monika Stanny, dyrektorka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, od prawie dekady większość migracji koncentruje się wokół największych miast. Wieś podmiejska zaś straciła tradycyjne funkcje wiejskie i przejęła cechy miejskie. Zmiana dotyczy tak migracji wewnętrznych (przemieszczania się obywateli polskich w różnych regionach), jak zagranicznych (czyli miejsca osiedlenia się cudzoziemców).

Choć statystyki pokazują, że więcej osób zmienia miejsce zamieszkania z miasta na wieś, to zwykle są to obszary wokół największych miast. Monika Stanny określa je jako „kołnierzyki” wielkich miast, czyli okalające je gminy. Coraz bardziej zaś tracą „mankiety” – czyli gminy i miejscowości (tak miasteczka, jak i wsie), które są położone na obrzeżach regionów, na ich granicy. Siła wielkich miast i sąsiadujących gmin jest widoczna także w wartości regionalnego PKB. Są one największymi rynkami pracy z najwyższymi zarobkami. Najczęściej także to w ich granicach lub najbliższym sąsiedztwie swoje siedziby mają największe firmy i instytucje. 

PKB per capita w ciągu pięciu lat wzrosło o połowę. To efekt inflacji

Przeciętnie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców PKB per capita najwyższe było w Warszawie i okolicznych gminach – ponad 195 tys. zł. Niemal trzy razy niższe było w woj. podkarpackim – ponad 71 tys., warmińsko-mazurskim – 69,1 tys. oraz lubelskim – 68,8 tys.

Przeciętnie o połowę wzrosła nominalna wartość PKB per capita w ciągu pięciu lat. Ten nominalny wzrost wynika w dużej mierze z wysokiej inflacji w ostatnich latach, a nie z faktycznego bogacenia się kraju. Najszybciej w regionie warszawskim stołecznym (58 proc.), na Podkarpaciu, Pomorzu i w woj. świętokrzyskim (po 56 proc.). Nieznacznie wolniej w woj. zachodniopomorskim (o 48 proc.) oraz dolnośląskim i lubuskim (o 49 proc.).

