Burmistrz Nysy: Część miasta, która była pod wodą, rozwija się bardzo dobrze

Czy Nysa i inne poszkodowane gminy otrzymały z budżetu wystarczające środki pomocowe?

Pieniędzy zawsze brakuje i zawsze gminy chcą dostać środki na pokrycie strat w 100 proc., ale niestety tak się nie dzieje. Mamy nadzieję, że większość z tych strat pokryjemy z dotacji rządowych, natomiast jest część zadań, na które pieniędzy nie dostaniemy i już o tym wiemy.

Będziemy się musieli posiłkować wnioskami i konkursami na dofinansowanie różnego rodzaju zadań. To wszystko jest rozciągnięte w czasie i z tego co wiemy, cała odbudowa ma jeszcze potrwać przez dwa–trzy lata. Mija już rok od powodzi, a przed nami jeszcze pewnie rok, dwa lata na to, aby pieniądze na odbudowę wszystkiego, co zostało zniszczone, do nas trafiły. To jest długotrwały proces.

Jak po roku ocenia pan rządowe wsparcie zarówno dla samych powodzian, jak i dla gmin, które ucierpiały podczas tamtego żywiołu? Wszystko – przebiegało sprawnie?

Jeżeli chodzi o tę infrastrukturę krytyczną dla gmin, związaną np. z oświatą, edukacją, wychowaniem, do tego drogi, oczyszczanie ścieków, wodociągi, kanalizacja – to było w pierwszej kolejności zrobione. I to w 100 proc. już jest zabezpieczone. Natomiast teraz kolejne etapy wsparcia przy odbudowie dla gmin dotyczą elementów infrastruktury, czy też tych zadań, które nie są tzw. pierwszej potrzeby. Stąd też te procedury jeszcze trwają.

Z tych zapowiedzi, które do nas trafiają, to wiemy, że wsparcie dla poszkodowanych samorządów zakończy się w ciągu najbliższego roku, dwóch. Te pieniądze do nas trafią w różnej konfiguracji na różne zadania. Jednak żeby już mówić o tym, że wszystkie szkody zostały naprawione, to jest, jak wspomniałem, kwestia około dwóch lat.

Czy nowelizacja tak zwanej ustawy powodziowej ułatwiła procedury?

W pewnym sensie ułatwiła wspieranie przez rząd gmin powodziowych. Ale wszystkie procedury, które są związane z odbudową są takie, jakie były jeszcze przed powodzią. A kwestie związane z uzyskiwaniem pozwoleń i wyborem wykonawców muszą się odbywać zgodnie z przepisami. Musimy otrzymywać zgody i decyzje środowiskowe. I to wszystko musimy robić w trybie normalnym, nie ekstraordynaryjnym.

To oznacza, że jeżeli np. zniszczeniu uległ zabytkowy obiekt, to musimy całą procedurę uzgodnić z konserwatorem zabytków. A jeżeli jest zniszczenie w parku, to potrzebna jest opinia środowiskowa, przy odbudowie dróg – decyzja środowiskowa, uzgodnienia z partnerami, zgody społeczne. To wszystko wynika z obecnych przepisów, które były przed powodzią; one się w tym zakresie w ogóle nie zmieniły.