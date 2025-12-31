Wspólna zabawa i wyjątkowa okazja do promocji miasta. „To przemyślana strategia”

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego tylko niektóre samorządy zdecydowały się na organizację miejskich imprez sylwestrowych?

Jakie są korzyści promocyjne dla miast organizujących sylwestra z udziałem telewizji?

Jak organizacja sylwestrowych imprez wpływa na lokalną gospodarkę i rozwój społeczny?

Dlaczego? – Dla nas taka impreza odbywająca się w sercu i największym mieście GZM, czyli w Katowicach, to okazja do promocji na szeroką skalę. W Polsce wiele miast od lat wykorzystuje sylwestra jako narzędzie marketingowe. Warszawa, Kraków czy Wrocław były wcześniej miejscem koncertów na dużą skalę, transmitowanych przez ogólnopolskie stacje telewizyjne – mówi Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia wspólnie z TVP i samorządem województwa śląskiego organizuje imprezę w Katowicach.

Sylwestrowa zabawa na plaży

Godziny dzielą nas od zakończenia 2025 roku i powitania 2026. Niektóre miasta wykorzystują sylwestra na imprezę z mieszkańcami. Tak będzie w Świnoujściu, gdzie władze miasta ponownie zapraszają na jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń sylwestrowych w Polsce. W środę, 31 grudnia o godz. 21, na plaży rozpocznie się wielka plenerowa zabawa pod gwiazdami. Najszersza plaża w Europie stanie się sceną, na której muzyka połączy się z szumem fal. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen energii i dobrej zabawy. Wydarzenie odbędzie się bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców, zwierząt i środowisko. Wstęp jest wolny.

Gdańsk powita Nowy Rok pod hasłem „Dwie sceny, jedno miasto”. Mieszkańcy i turyści będą mogli wybrać między klubową, elektroniczną zabawą nad morzem w Brzeźnie, a koncertem pełnym przebojów na Chełmie. Oba wydarzenia są bezpłatne, a miasto – podobnie jak w poprzednich latach – rezygnuje z fajerwerków, stawiając na ekologię i komfort mieszkańców.

Albo w centrum dużego miasta

W trzech miastach – w Chełmie, Katowicach i Toruniu – odbędą się sylwestry współorganizowane przez ogólnopolskie telewizje. Katowice będą gospodarzem „Sylwestra z Dwójką” TVP. W programie zapowiedziano m.in. Stinga. Impreza odbędzie się w rejonie Spodka. Same Katowice nie ponoszą kosztów organizacyjnych. – Miasto udostępnia jedynie przestrzeń pod Spodkiem – podkreśla Dariusz Czapla z UM Katowice.