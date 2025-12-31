Reklama

Wspólna zabawa i wyjątkowa okazja do promocji miasta. „To przemyślana strategia”

Tylko część samorządów zdecydowała się zorganizować miejskie imprezy z okazji powitania Nowego Roku. Dwa miasta i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia robią to we współpracy z ogólnopolskimi telewizjami.

Publikacja: 31.12.2025 12:56

Coraz więcej miast organizuje imprezy sylwestrowe bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców i

Coraz więcej miast organizuje imprezy sylwestrowe bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców i zwierząt

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego tylko niektóre samorządy zdecydowały się na organizację miejskich imprez sylwestrowych?
  • Jakie są korzyści promocyjne dla miast organizujących sylwestra z udziałem telewizji?
  • Jak organizacja sylwestrowych imprez wpływa na lokalną gospodarkę i rozwój społeczny?

Dlaczego? – Dla nas taka impreza odbywająca się w sercu i największym mieście GZM, czyli w Katowicach, to okazja do promocji na szeroką skalę. W Polsce wiele miast od lat wykorzystuje sylwestra jako narzędzie marketingowe. Warszawa, Kraków czy Wrocław były wcześniej miejscem koncertów na dużą skalę, transmitowanych przez ogólnopolskie stacje telewizyjne – mówi Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia wspólnie z TVP i samorządem województwa śląskiego organizuje imprezę w Katowicach.

Sylwestrowa zabawa na plaży 

Godziny dzielą nas od zakończenia 2025 roku i powitania 2026. Niektóre miasta wykorzystują sylwestra na imprezę z mieszkańcami. Tak będzie w Świnoujściu, gdzie władze miasta ponownie zapraszają na jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń sylwestrowych w Polsce. W środę, 31 grudnia o godz. 21, na plaży rozpocznie się wielka plenerowa zabawa pod gwiazdami. Najszersza plaża w Europie stanie się sceną, na której muzyka połączy się z szumem fal. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen energii i dobrej zabawy. Wydarzenie odbędzie się bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców, zwierząt i środowisko. Wstęp jest wolny.

Gdańsk powita Nowy Rok pod hasłem „Dwie sceny, jedno miasto”. Mieszkańcy i turyści będą mogli wybrać między klubową, elektroniczną zabawą nad morzem w Brzeźnie, a koncertem pełnym przebojów na Chełmie. Oba wydarzenia są bezpłatne, a miasto – podobnie jak w poprzednich latach – rezygnuje z fajerwerków, stawiając na ekologię i komfort mieszkańców.

Albo w centrum dużego miasta

W trzech miastach – w Chełmie, Katowicach i Toruniu – odbędą się sylwestry współorganizowane przez ogólnopolskie telewizje. Katowice będą gospodarzem „Sylwestra z Dwójką” TVP. W programie zapowiedziano m.in. Stinga. Impreza odbędzie się w rejonie Spodka. Same Katowice nie ponoszą kosztów organizacyjnych. – Miasto udostępnia jedynie przestrzeń pod Spodkiem – podkreśla Dariusz Czapla z UM Katowice.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domk
Z regionów
Polskie miasta szykują jarmarki świąteczne. Dla mieszkańców i turystów

Organizatorem są TVP, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz samorząd województwa śląskiego. GZM i województwo podpisały z TVP umowy promocyjne po 3 mln zł netto każda. – Taka umowa dotyczy świadczeń promocyjnych, nie współorganizacji – wyjaśnia Łukasz Zych. Współpraca z TVP ma być kontynuowana w kolejnych latach.

Toruń po raz kolejny będzie gospodarzem „Sylwestrowej Mocy Przebojów” Polsatu na Rynku Staromiejskim. Główną zagraniczną gwiazdą będzie Thomas Anders z Modern Talking. Impreza przyciągnie tłumy. – To nie tylko około 10 tysięcy osób witających nowy rok w Toruniu, ale również kilka milionów telewidzów – podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta. 

Koszt współpracy miasta z Polsatem wynosi ok. 1,7 mln zł, rok temu było to 1,2 mln zł. – Ekwiwalent reklamowy od października 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. wyniósł ponad 24 mln zł – dodaje Marcin Centkowski. W ub. roku w zabawie wzięło udział 16–18 tys. osób, a wydarzenie przebiegło bezpiecznie.

Taka promocja to dobry interes

Chełm po raz kolejny będzie miejscem „Wystrzałowego Sylwestra” TV Republika. Na scenie wystąpią m.in. Weekend i Bayer Full. Miasto przeznacza na organizację 880 tys. zł. – W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 10 tysięcy osób, a transmisję oglądało około 3 milionów widzów online – mówi Kacper Jasyk z UM Chełm.

– Ekwiwalent reklamowy z ubiegłego roku wyniósł około 20 mln zł przy nakładzie 615 tys. zł – dodaje. – W tym roku spodziewamy się wzrostu frekwencji dzięki rosnącej popularności oraz szerszej promocji w mediach ogólnopolskich – podkreśla Jasyk. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wycieczkowce zazwyczaj stacjonują w porcie od 8 do 12 godzin, co pozwala pasażerom na zwiedzanie mia
Z regionów
Polskie miasta korzystają na rozwoju turystyki morskiej. Gdańsk zapowiada rekord

W przypadku Chełma, Katowic i Torunia sylwester telewizyjny jest traktowany przede wszystkim jako narzędzie promocji, a nie jednorazowa impreza plenerowa. – To przemyślana strategia marketingowa, która w długiej perspektywie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego miast i regionów – podkreśla Łukasz Zych.

Podobnie ocenia Toruń. – To nie tylko znakomita zabawa, ale również wyjątkowa okazja do promocji Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego – zaznacza Marcin Centkowski.

Chełm liczy, że ogólnopolska obecność w mediach przełoży się na realne zainteresowanie miastem. – Mamy nadzieję, że sylwester spowoduje jeszcze większe zainteresowanie miastem zarówno ze strony turystów, jak i potencjalnych inwestorów – mówi Kacper Jasyk z UM Chełm. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Nowy Rok sylwester Sylwester Marzeń
OSP są najbliżej lokalnych społeczności i wielokrotnie reagują na zagrożenia jako pierwsze
Z regionów
Wsparcie dla OSP także w największych miastach. Na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Według ekspertów uwagi wymaga m.in. system finansowania, kompetencje różnych typów jednostek samorzą
Z regionów
Reforma samorządowa była sukcesem, ale system wymaga spokojnej analizy
169 sesja plenarna Komitetu Regionów odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2025 r. w Brukseli
Z regionów
Samorządowcy z całej UE chcą uproszczeń w polityce spójności
Uczniowie uczą się procedur działania w sytuacjach realnego zagrożenia. Od reakcji na intruza, przez
Z regionów
Jak postępować w trudnych sytuacjach? Miasta organizują szkolenia
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Wielkie miasta podbijają średnie wynagrodzenia w regionach. Przeciętna płaca w Krakowie we wrześniu
Z regionów
Płace zwolniły, ceny przyspieszyły. W których regionach zmiany były największe?
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama