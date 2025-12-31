Wspólna zabawa i wyjątkowa okazja do promocji miasta. „To przemyślana strategia”

Aktualizacja: 31.12.2025 17:03 Publikacja: 31.12.2025 12:56
Coraz więcej miast organizuje imprezy sylwestrowe bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców i zwierząt
Foto: Adobe Stock
Dlaczego? – Dla nas taka impreza odbywająca się w sercu i największym mieście GZM, czyli w Katowicach, to okazja do promocji na szeroką skalę. W Polsce wiele miast od lat wykorzystuje sylwestra jako narzędzie marketingowe. Warszawa, Kraków czy Wrocław były wcześniej miejscem koncertów na dużą skalę, transmitowanych przez ogólnopolskie stacje telewizyjne – mówi Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia wspólnie z TVP i samorządem województwa śląskiego organizuje imprezę w Katowicach.
Godziny dzielą nas od zakończenia 2025 roku i powitania 2026. Niektóre miasta wykorzystują sylwestra na imprezę z mieszkańcami. Tak będzie w Świnoujściu, gdzie władze miasta ponownie zapraszają na jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń sylwestrowych w Polsce. W środę, 31 grudnia o godz. 21, na plaży rozpocznie się wielka plenerowa zabawa pod gwiazdami. Najszersza plaża w Europie stanie się sceną, na której muzyka połączy się z szumem fal. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen energii i dobrej zabawy. Wydarzenie odbędzie się bez fajerwerków – w trosce o komfort mieszkańców, zwierząt i środowisko. Wstęp jest wolny.
Gdańsk powita Nowy Rok pod hasłem „Dwie sceny, jedno miasto”. Mieszkańcy i turyści będą mogli wybrać między klubową, elektroniczną zabawą nad morzem w Brzeźnie, a koncertem pełnym przebojów na Chełmie. Oba wydarzenia są bezpłatne, a miasto – podobnie jak w poprzednich latach – rezygnuje z fajerwerków, stawiając na ekologię i komfort mieszkańców.
W trzech miastach – w Chełmie, Katowicach i Toruniu – odbędą się sylwestry współorganizowane przez ogólnopolskie telewizje. Katowice będą gospodarzem „Sylwestra z Dwójką” TVP. W programie zapowiedziano m.in. Stinga. Impreza odbędzie się w rejonie Spodka. Same Katowice nie ponoszą kosztów organizacyjnych. – Miasto udostępnia jedynie przestrzeń pod Spodkiem – podkreśla Dariusz Czapla z UM Katowice.
Czytaj więcej
Mają one coraz większe znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla lokalnej gospodarki i t...
Organizatorem są TVP, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz samorząd województwa śląskiego. GZM i województwo podpisały z TVP umowy promocyjne po 3 mln zł netto każda. – Taka umowa dotyczy świadczeń promocyjnych, nie współorganizacji – wyjaśnia Łukasz Zych. Współpraca z TVP ma być kontynuowana w kolejnych latach.
Toruń po raz kolejny będzie gospodarzem „Sylwestrowej Mocy Przebojów” Polsatu na Rynku Staromiejskim. Główną zagraniczną gwiazdą będzie Thomas Anders z Modern Talking. Impreza przyciągnie tłumy. – To nie tylko około 10 tysięcy osób witających nowy rok w Toruniu, ale również kilka milionów telewidzów – podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta.
Koszt współpracy miasta z Polsatem wynosi ok. 1,7 mln zł, rok temu było to 1,2 mln zł. – Ekwiwalent reklamowy od października 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. wyniósł ponad 24 mln zł – dodaje Marcin Centkowski. W ub. roku w zabawie wzięło udział 16–18 tys. osób, a wydarzenie przebiegło bezpiecznie.
Chełm po raz kolejny będzie miejscem „Wystrzałowego Sylwestra” TV Republika. Na scenie wystąpią m.in. Weekend i Bayer Full. Miasto przeznacza na organizację 880 tys. zł. – W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 10 tysięcy osób, a transmisję oglądało około 3 milionów widzów online – mówi Kacper Jasyk z UM Chełm.
– Ekwiwalent reklamowy z ubiegłego roku wyniósł około 20 mln zł przy nakładzie 615 tys. zł – dodaje. – W tym roku spodziewamy się wzrostu frekwencji dzięki rosnącej popularności oraz szerszej promocji w mediach ogólnopolskich – podkreśla Jasyk.
Czytaj więcej
Pogłębienie portu w Gdańsku i rozbudowa infrastruktury pozwalają na dwukrotne zwiększenie liczby...
W przypadku Chełma, Katowic i Torunia sylwester telewizyjny jest traktowany przede wszystkim jako narzędzie promocji, a nie jednorazowa impreza plenerowa. – To przemyślana strategia marketingowa, która w długiej perspektywie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego miast i regionów – podkreśla Łukasz Zych.
Podobnie ocenia Toruń. – To nie tylko znakomita zabawa, ale również wyjątkowa okazja do promocji Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego – zaznacza Marcin Centkowski.
Chełm liczy, że ogólnopolska obecność w mediach przełoży się na realne zainteresowanie miastem. – Mamy nadzieję, że sylwester spowoduje jeszcze większe zainteresowanie miastem zarówno ze strony turystów, jak i potencjalnych inwestorów – mówi Kacper Jasyk z UM Chełm.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choć ich działalność kojarzona jest głównie z gminami wiejskimi, swoje jednostki mają także w metropoliach. Ocho...
Po 35 latach od powołania gmin i stworzenia systemu samorządności lokalnej warto zastanowić się, w jaki sposób p...
Specjalną opinię w tym zakresie na swej ostatniej w tym roku sesji plenarnej przyjął Komitet Regionów. Przygotow...
W trzech wrocławskich liceach przeprowadzono pionierskie szkolenia kryzysowe dla uczniów. W piątek zajęcia będą...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Choć wynagrodzenia na Podkarpaciu czy w woj. podlaskim wzrosły mocniej niż w całym kraju, to i tak przeciętne po...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas