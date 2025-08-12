Wymiana kopciuchów i termomodernizacja. Jak samorządy wspierają transformację energetyczną

– Od wielu lat mamy własny program dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania, którego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Funkcjonuje on u nas od 1994 roku i jest skierowany do szerokiego grona odbiorców: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców – mówi Dariusz Czapla z Urzędu Miasta Katowice.

Dotacje na wymianę kopciuchów są, ale chętnych brakuje

Władze Rzeszowa chciały pomóc najuboższym mieszkańcom domów jednorodzinnych przy wymianie starych pieców, a także termomodernizacji budynków.

Do takich osób skierowany jest program "Stop Smog". Poziom dofinansowania miał pokryć koszty wymiany kopciucha w całości. Nabór wniosków ruszył 21 lipca i trwał do zeszłego piątku. – Pomimo dużej akcji promującej projekt do Urzędu Miasta wpłynął zaledwie jeden wniosek – przyznaje Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowa prezydenta Rzeszowa. Na razie nie wiadomo, czy projekt będzie kontynuowany. – To pozostaje do decyzji prezydenta miasta – dodaje Marzena Kłeczek-Krawiec.

Od wielu lat prowadzi własny program wsparcia mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków Gdańsk. Pierwsze działania rozpoczęto już w 1998 roku. Program obejmuje m.in. dofinansowanie do wymiany nieefektywnych pieców węglowych („kopciuchów”) na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, a także dotacje na prace związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.