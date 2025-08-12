Wymiana kopciuchów i termomodernizacja. Jak samorządy wspierają transformację energetyczną

Aktualizacja: 12.08.2025 18:31 Publikacja: 12.08.2025 18:28
Obok programów rządowych, wiele miast oferuje dofinansowanie np. do wymiany starych pieców
Foto: adobestock
– Od wielu lat mamy własny program dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania, którego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Funkcjonuje on u nas od 1994 roku i jest skierowany do szerokiego grona odbiorców: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców – mówi Dariusz Czapla z Urzędu Miasta Katowice.
Władze Rzeszowa chciały pomóc najuboższym mieszkańcom domów jednorodzinnych przy wymianie starych pieców, a także termomodernizacji budynków.
Do takich osób skierowany jest program "Stop Smog". Poziom dofinansowania miał pokryć koszty wymiany kopciucha w całości. Nabór wniosków ruszył 21 lipca i trwał do zeszłego piątku. – Pomimo dużej akcji promującej projekt do Urzędu Miasta wpłynął zaledwie jeden wniosek – przyznaje Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowa prezydenta Rzeszowa. Na razie nie wiadomo, czy projekt będzie kontynuowany. – To pozostaje do decyzji prezydenta miasta – dodaje Marzena Kłeczek-Krawiec.
Od wielu lat prowadzi własny program wsparcia mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków Gdańsk. Pierwsze działania rozpoczęto już w 1998 roku. Program obejmuje m.in. dofinansowanie do wymiany nieefektywnych pieców węglowych („kopciuchów”) na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, a także dotacje na prace związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.
– W najbliższych latach na ten cel planujemy przeznaczyć około 5 mln zł ze środków budżetu miasta. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana – w zależności od zakresu inwestycji i rodzaju źródła ciepła – i co do zasady pokrywa część kosztów kwalifikowanych – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego ratusza.
Podkreśla, że mieszkańcy mogą łączyć miejskie dotacje z innymi dostępnymi formami wsparcia (np. programami rządowymi), co w praktyce pozwala na sfinansowanie nawet całości przedsięwzięcia.
Katowicki program dopłat do wymiany systemu ogrzewania ma już 31 lat. – W odróżnieniu od rządowego programu „Czyste Powietrze”, o dotacje mogą ubiegać się zarówno właściciele, jak i najemcy lokali mieszkalnych, w tym mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Nasz projekt nie przewiduje kryterium dochodowego, co czyni go bardziej dostępnym dla różnych grup mieszkańców – mówi Dariusz Czapla.
Maksymalna kwota dotacji wynosi do 10 tys. zł na zmianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne. Miejska dotacja może pokrywać do 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza, że beneficjent pokrywa pozostałą część kosztów. – Dodatkowo oferujemy dotacje celowe na instalację odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła lub kolektorów słonecznych), które również wspierają redukcję emisji – mówi katowicki urzędnik.
Od początku tego roku miasto wypłaciło z tego tytułu już ponad 3 mln zł, a w całym roku 2024 – ponad 6 mln zł.
Ale to nie wszystko. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Katowicach oferuje dodatkowe wsparcie dla najuboższych mieszkańców w zakresie zmiany systemu ogrzewania oraz zakupu opału.
Własny program dopłat ma też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Jest on skierowany do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, mieszkających w gminach objętych uchwałami antysmogowymi. Jego celem jest wsparcie najuboższych gospodarstw domowych w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków.
Mogą z niego korzystać osoby fizyczne, których dochody nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie inwestycji w wymianę „kopciuchów” lub termomodernizację. Dofinansowanie z GZM może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, z maksymalną kwotą wsparcia wynoszącą 106 000 zł na jeden dom czy lokal mieszkalny.
