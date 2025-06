Jak samorządy są przygotowane na sytuacje kryzysowe?

„Sztab kryzysowy przy świecy”. To się nie może powtórzyć

Pierwsze miesiące wdrażania ustawy to głównie szkolenia dla samorządowców wszystkich szczebli (i innych podmiotów systemu ochrony ludności). Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (i współtwórca tej ustawy), ocenia, że zainteresowanie jest ogromne, uczestnicy zadają mnóstwo pytań, oczekują wskazówek i porad dotyczących konkretnych działań w ich gminach (choć nie zawsze jest to możliwe). – To pokazuje, jak ta ustawa była potrzebna i jak wiele jest jeszcze do zrobienia – wskazuje wiceminister.

Przykładów, jakie problemy rodzić może brak odpowiedniego przygotowania na sytuacje kryzysowe, nie trzeba szukać daleko. Weźmy choćby pod uwagę powódź z września 2024 r., podczas której w niektórych miejscowościach padła łączność telefonii komórkowej, zabrakło energii elektrycznej (a jeden z lokalnych sztabów kryzysowych pracował przy kościelnych świecach), nie było komunikacji ani monitoringu zagrożeń i ostrzeżeń dla ludności. – To się nie może powtórzyć – zaznacza wiceminister.

Powstaną centra przetrwania

– Dla efektywnego przygotowania się na sytuacje kryzysowe i wdrożenia ustawy o ochronie ludności kluczowe jest dobre rozpisania ról, tak by każdy był przygotowany do swojego zadania – zaznacza Waldemar Pawlak, senator i prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pawlak podkreśla, że na szczeblu lokalnym to samorządowcy są głównymi decydentami i muszą potrafić współpracować z innymi podmiotami, takimi jak służby bezpieczeństwa czy organizacje pozarządowe. Choć nie oznacza to, że lokalni włodarze muszą znać wszystkie szczegółowe zagadnienia i „wtrącać” się do pracy np. straży pożarnej podczas akcji ratunkowej.

Wiesław Leśniakiewicz dodaje, że na dziś udało się osiągnąć krótkookresowe cele ustawy – zdiagnozowanie podmiotów ochrony ludności oraz uświadomienie samorządom zakresu ich odpowiedzialności. To ważny element, ale jeszcze wiele przed nami.

– Co konkretnie? Nie chciałbym cytować całej ustawy. Jeśli miałbym wskazać na kluczowe elementy, to za krytyczne uważam rozwiązania dotyczące koordynacji, łączności i komunikacji, również komunikacji z obywatelami w sytuacjach zagrożenia – przekonuje wiceminister. – A także tworzenie tzw. centrów przetrwania. Chodzi o to, by gminy na swoim terenie tworzyły miejsca, w których są w stanie zapewnić mieszkańcom elementarne kwestie, takie jak ciepło, prąd, wodę czy żywność, przynajmniej na pewien okres – podsumowuje wiceminister.