Materiał powstał we współpracy z M.St. Warszawą

Warszawa konsekwentnie inwestuje w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Działania miejskich jednostek udowadniają, że troska o warszawiaków to nie jedynie deklaracje, ale przede wszystkim konsekwentnie realizowana polityka oparta na konkretnych programach.

Warszawa nie tylko reaguje na zagrożenia, ale też aktywnie im zapobiega, budując system ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji oraz ochrony konsumenta, które obejmują mieszkańców w każdym wieku. A w sezonie urlopowym pamięta także o osobach wyjeżdżających na wakacje.

Bezpieczne podróże

W okresie wakacyjnym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców planujących dalekie podróże Warszawa uruchomiła kampanię informacyjną „Egzotyka bez ryzyka”. Miasto, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym, promuje wiedzę na temat szczepień ochronnych przed wyjazdami do krajów tropikalnych.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zdrowotnej i zachęcenie do odpowiedniego przygotowania się do wyjazdu, tak aby urlop był czasem wypoczynku, a nie problemów zdrowotnych.

Co dają szczepienia? Chronią przed groźnymi chorobami zakaźnymi, są nawet wymagane przy wjeździe do niektórych krajów, zwiększają komfort i bezpieczeństwo podróży, ograniczają koszty ewentualnego leczenia za granicą, a jednocześnie budują świadomość i odpowiedzialność zdrowotną.

Warto pamiętać, że lekarze ze specjalistycznych poradni medycyny podróży pomagają dobrać obowiązkowe i zalecane szczepienia pod kątem kraju, do którego się udajemy, ustalają profilaktykę malarii oraz doradzają w kwestii wyposażenia apteczki podróżnej.

Organizatorzy kampanii przypominają również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów do egzotycznych krajów: ochronie przed ukąszeniami owadów, spożywaniu jedzenia ze sprawdzonych źródeł i piciu wyłącznie butelkowanej wody.

Rozważne zakupy

Wakacje to obok wyjazdów i zakupów wycieczek również okres intensywnych letnich wyprzedaży w sklepach stacjonarnych i internetowych. Dlatego o zasadach bezpiecznych zakupów przypomina miejski rzecznik konsumenta.

Pamiętajmy więc o zachowaniu rozwagi m.in. przy zakupie zagranicznych wycieczek, szczególnie wyjazdów oferowanych przez nieznane firmy. Rzecznik zachęca do sprawdzania wiarygodności biur podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki oraz korzystania z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpiecza klientów w razie niewypłacalności organizatora.

Warto pamiętać, że miejski rzecznik konsumenta udziela mieszkańcom bezpłatnych porad, wspiera ich w rozwiązywaniu sporów, a gdy zajdzie taka potrzeba, reprezentuje ich przed sądem w sprawach konsumenckich.

Inwestycje w zdrowie

Nie tylko w wakacje, ale też przez cały rok jednym z filarów miejskiej polityki zdrowotnej są szeroko zakrojone programy szczepień. Młodzi warszawiacy mają dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV, a seniorzy – do szczepień przeciw półpaścowi.

W ramach polityki szczepień miasto uruchomiło także program ochrony przed meningokokami. Jest on skierowany do młodzieży w wieku 11–19 lat oraz młodych dorosłych z grup ryzyka (20–25 lat) i obejmuje kampanię edukacyjną oraz jedną dawkę szczepienia. Program ma objąć niemal 17 tys. osób, a jego koszt szacowany jest na 6,25 mln zł.

Z kolei z myślą o dorosłych mieszkańcach Warszawa przygotowała nowy program szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Obejmie on osoby w wieku 20–59 lat. Program zakłada pełny schemat szczepień (trzy dawki) oraz działania edukacyjne. W latach 2025–2027 skorzysta z niego 4800 osób, a jego koszt wynosi 3 mln zł.

Działania te są wzmacniane przez programy zdrowotne, takie jak „Zdrowy uczeń”, który obejmuje profilaktykę nadciśnienia i badania słuchu wśród młodzieży, czy „Aktywny senior”, oferujący starszym mieszkańcom zajęcia ruchowe, nordic walking i dostęp do miejskich basenów. Dla kobiet po 65. roku życia przygotowano program „Niezłomne warszawianki”, skupiający się na profilaktyce osteoporozy i badaniach densytometrycznych.

W warszawskich przychodniach wdrażany jest także program „Sprawdzam!”, którego celem jest profilaktyka nowotworowa. Mieszkańcy uczestniczą w szkoleniach z samobadania piersi, jąder i prostaty, co realnie zwiększa szanse na wczesne wykrycie choroby.

Programy profilaktyczne

Jednym z najnowszych projektów stolicy jest program profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej na lata 2025–2027. Jest on skierowany do kobiet ciężarnych oraz tych do 12 miesięcy po porodzie, zakłada wykorzystanie Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ESDP) oraz dostęp do specjalistycznych konsultacji psychologicznych. Program obejmuje również szkolenia dla personelu medycznego. Jego koszt szacowany jest na 6 mln zł.

Miasto kontynuuje także z sukcesem program „WAWA-TUS-y” – trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone w miejskich poradniach zdrowia psychicznego pomagają uczniom rozwijać kompetencje społeczne, radzić sobie z emocjami i budować relacje. Ze względu na ogromne zainteresowanie Rada m.st. Warszawy zwiększyła środki na ten program o ponad 700 tys. zł, co pozwoli na utworzenie dodatkowych 103 grup warsztatowych w latach 2025–2027.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Obok działań nakierowanych na profilaktykę zdrowia miasto realizuje również inicjatywy związane z bezpieczeństwem. Wśród nich jest projekt „Bezpieczna dzielnica”, w ramach którego mieszkańcy mogą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami miasta, policji i straży miejskiej, a także zgłaszać lokalne problemy, takie jak nielegalne wysypiska, niebezpieczne przejścia czy zakłócenia porządku. W ciągu roku odbywają się setki takich wizji terenowych skutkujących konkretnymi rozwiązaniami i decyzjami.

Kolejne działania prowadzone są przez straż miejską, która oprócz swoich typowych interwencji edukuje również dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W specjalnie przygotowanym miasteczku ruchu drogowego, zlokalizowanym przy ul. Sołtyka, organizowane są egzaminy na kartę rowerową, dzięki którym dzieci mogą zdobyć uprawnienia do jazdy rowerem i hulajnogą po drogach publicznych. Strażnicy prowadzą również zajęcia profilaktyczne w szkołach, ucząc zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania w mieście.

To tylko niektóre z szeregu inicjatyw i programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa warszawiaków, które realizuje miasto. Warszawa chce w ten sposób być blisko mieszkańców i ich codziennych problemów i skutecznie pomagać w ich rozwiązywaniu.

