Tadeusz Truskolaski: Ostatnie schrony budowano w Polsce w latach 60. XX wieku

Jeśli jednak idzie do szkoły policealnej, to już za nią nie płaci. Widać tu nierówność w traktowaniu podmiotów. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Może gdyby jeszcze ci młodzi ludzie chodzili na zajęcia do szkół policealnych, miałoby to jakiś sens.

Okazuje się jednak, że bardzo często tak nie jest. Gdy jako miasto przeprowadzamy kontrole w takich szkołach, to okazuje się, że frekwencja na zajęciach jest bardzo niska. W takiej sytuacji występujemy o cofnięcie dotacji, ale tylko za ten dzień, kiedy nieobecność słuchaczy potwierdziła kontrola.

Musielibyśmy zmultiplikować urzędników, by codziennie weryfikować udział uczestników w zajęciach w szkołach policealnych. Robimy to wyrywkowo, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Po pracy w sobotę my z kolei tracimy pracownika, któremu przysługuje dzień wolny za każdą taką kontrolę. To jest walka z wiatrakami.

Poza tym subwencja oświatowa powinna pokrywać płace w oświacie, a samorządy zajęłyby się bazą materialną, taką jak remonty czy budowa np. hal gimnastycznych. I to byłby jasny podział. W tej chwili rząd zapowiada kolejne podwyżki w oświacie, a my jako samorządy nie wiemy, czy na te podwyżki będą pieniądze. I to jest nasza duża troska.

Czy po pięciu miesiącach funkcjonowania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego coś należałoby w niej zmienić? Jak pan to ocenia?

Z punktu widzenia Białegostoku nie ma potrzeby takiej zmiany. Z punktu widzenia kolegów i koleżanek z innych samorządów – taka rewizja mogłaby być przeprowadzona. Chodzi głównie o to, że niektóre samorządy przy obowiązujących wskaźnikach mają po prostu problem, a nie powinny się czuć poszkodowane.