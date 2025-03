Jak samorządy mają przygotować schrony i schronienia?

Samorządowcy odpowiadający za zarządzanie kryzysowe chcą zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują schrony, miejsca ochrony i system kierowania ludzi we Lwowie i w Charkowie.

Samorządy lokalne przygotowują się do wypełnienia przepisów wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. O tym, w jaki sposób zamierzają to robić, prezydenci miast rozmawiali na posiedzeniu zarządu Unii Metropolii Polskich.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przyznał, że miasto będzie tak budowało nowe budynki oświatowe czy hale postojowe, by miały wzmocnione stropy. – Będziemy dążyć do tego, by wszystkie nowe budynki mieszkalne miały hale garażowe, które będą mogły pełnić rolę miejsca tymczasowego schronienia i będą tak zbudowane, by można było podłączyć do instalacji wodno-hydraulicznej umywalki, prysznice czy toalety – powiedział samorządowiec. – Tydzień temu spotkałem się z merem Lwowa i zastępcami merów Charkowa oraz Kijowa. Uzgodniliśmy przyjazd osób, które u nas odpowiadają za zarządzanie kryzysowe. Chcemy zobaczyć, jak funkcjonują miejsca kierowania miastem, a także, jak po latach wojny i nalotów wyglądają schrony, tak by przygotować takie miejsca w Polsce jak najlepiej – dodał.



Jak samorządy oceniają przesunięcie środków z KPO na wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa narodowego

Trzy korporacje samorządowe – Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich – przyjęły stanowisko dotyczące przekierowania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na cele związane ze wzmacnianiem zdolności obronnych i bezpieczeństwa narodowego. Rząd zdecydował o przeznaczeniu na ten cel 26 mld zł i o stworzeniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.