Nowe przepisy dotyczące miejskich planów adaptacji szansą dla samorządów

Efekty tych działań widać, bo to mieszkańcy miast najczęściej domagają się od włodarzy określonych działań, [[określonego zagospodarowania||określonego zagospodarowania przestrzeni||styl||Dodanie "przestrzeni" dla jasności]] . To też pokazuje, że adaptacja do zmian klimatu jest nie tylko akceptowana społecznie, ale wręcz wymagana.

Mówi pan, że na polskim podwórku też możemy znaleźć przykłady takich miast jak Kopenhaga, gdzie zdarzają się wyjątkowo udane projekty. Czy może pan podać jakieś konkretne przykłady?

[[Z pewnością wspomniany już Gdańsk, który po podtopieniach, jakie wystąpiły kilkanaście lat temu, zrobił bardzo wiele, aby zapobiec występowaniu podobnych sytuacji w przyszłości. ||Z pewnością warto wskazać Gdańsk, który po podtopieniach sprzed kilkunastu lat, zrobił bardzo wiele, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.||styl||Unikanie powtórzeń, uproszczenie języka]] Stworzono tu liczne ogrody deszczowe, systemy pozwalające na zatrzymanie wód opadowych na powierzchni, w zagłębieniach, nieckach – dotyczy to nie tylko infrastruktury miejskiej, dróg, ale także osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu wody opadowe w pierwszej kolejności są gromadzone w obiektach powierzchniowych, a dopiero po wypełnieniu ich pojemności trafiają do sieci kanalizacji opadowej. Mocno postawiono też na zazielenianie, zagospodarowanie wód deszczowych z dachów.

W Polsce mamy ponad 200 miast liczących co najmniej 20 tysięcy mieszkańców, a więc zdecydowana większość miast objętych obowiązkiem wdrożenia miejskich planów adaptacji dopiero będzie je tworzyć. Co można podpowiedzieć ich włodarzom, na co powinni zwrócić szczególną uwagę, aby stworzyć plan, który rzeczywiście będzie właściwą odpowiedzią na potrzeby miasta i jego mieszkańców?

Warto zaznaczyć, że te miasta, które miały plan uchwalony przed wejściem w życie nowych przepisów, mogły go uznać za miejski plan adaptacji, bo taką możliwość zapewnił im ustawodawca. Jeśli nie zrobiły tego w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – lub jeśli nie miały planu adaptacji – mają 30 miesięcy od dnia 1 lipca 2025 roku, na przygotowanie i uchwalenie miejskiego planu adaptacji. Ten proces [[zgodnie z założeniami podanymi przez ustawodawcę||zgodnie z założeniami ustawodawcy||styl|| zbędne słowa]] rozpoczyna się uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu adaptacji. Taka uchwała może być podjęta z własnej inicjatywy, przez radę lub też na wniosek burmistrza lub prezydenta miasta.

Kolejnym etapem jest proces opracowania planu, w którym istotne jest zapewnienie możliwości udziału w tym procesie społeczeństwa. Partycypacja społeczna jest bardzo mocno podkreślana. Prace nad takim planem nie są prowadzone przez pojedynczych ekspertów, a zespół interdyscyplinarny, w którym udział biorą urzędnicy, przedstawiciele miasta oraz różne grupy interesariuszy. Ich wskazanie jest jednym z pierwszych etapów opracowywania miejskiego planu adaptacji. To bardzo istotne, ponieważ każda z tych grup ma inne spojrzenie na sprawę, inną wiedzę oraz inne postulaty.

Po opracowaniu miejskiego planu adaptacji jest on przyjmowany przez Radę Gminy w drodze uchwały i wówczas miasto ma również obowiązek zamieszczenia go na swojej stronie podmiotowej urzędu gminy albo miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. I przekazania takiego materiału również do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego za pomocą systemu informatycznego przez nas udostępnionego. Wtedy rozpoczyna się okres realizacji tego planu i konkretnych działań, które są w nim wymienione.