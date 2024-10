Kadencja samorządów będzie spokojna tylko w teorii

To wszystko sprawia, że ekosystem medialny jest dla samorządowców nieco podobny jak dla polityków z Sejmu. Tematy pojawiają się bardzo szybko, afery i kryzysy wymagają sprawnej i konkretnej reakcji, jeśli nie mają mieć dalszego, bardzo niekorzystnego ciągu. To warto umieścić również w kontekście zapowiadanych przez koalicję rządzącą zmian, jeśli chodzi o media prowadzone przez samorząd. A mówiąc wprost – zakaz takiej działalności. To oczywiście samym samorządowcom w większości się nie podoba. Ale w kuluarach (pisało już o tym „Życie Regionów”) można się spotkać z przekonaniem, że koalicja rządząca tych zmian samorządowcom nie odpuści.

Czy dojdzie do próby odwoływania włodarzy miast w referendach?

To wszystko nakłada się na zawsze istniejące ryzyko polityczne dotyczące potencjalnych referendów odwoławczych. Jak zauważył w ubiegłotygodniowym programie #RZECZoPOLITYCE Łukasz Pawłowski, szef pracowni OGB, w obecnej kadencji może być zdecydowanie więcej referendów odwoławczych w miastach prezydenckich. Jego zdaniem wynika to z kombinacji kilku czynników – przede wszystkim relatywnie niskich frekwencji w miastach, gdzie odbyła się druga tura wyborów. To sprawia, że aby referendum było ważne w takich miastach, jak Gliwice, Zabrze czy Wrocław, wystarczą tylko głosy PiS i Konfederacji. To zaś sprawia, że w wielu miejscach w Polsce prezydenci – jeśli oczywiście do referendów by doszło – nie mogą nawoływać do bojkotu, tak jak to było w Warszawie w 2013 roku. To by było zbyt ryzykowne.

Specyficzna sytuacja dotyczy dwóch dużych miast, w których w 2024 roku doszło do wyjątkowo ciężkich zmagań wyborczych. We wspominanym wcześniej Krakowie nadal silne pozostaje środowisko Łukasza Gibały w kontrze do prezydenta Miszalskiego. We Wrocławiu Jacek Sutryk po ciężkim boju o II kadencję z Izabelą Bodnar z Polski 2050 musiał zmierzyć się z kryzysem powodziowym. Oczywiście referenda w tych dwóch miastach nadal pozostają tylko teoretyczną koncepcją. W Krakowie po ponad dwóch dekadach władzy Jacka Majchrowskiego Aleksander Miszalski przez lata będzie jawił się zwykłym mieszkańcom jako świeży prezydent, z energią do zmian, nawet jeśli ich tempo nie będzie wszystkich zadowalało. Ale to nie znaczy, że prezydenci mogą przestać być czujni.

Nowe kryzysy czy też sprawy wynikające ze zwykłej erozji władzy w tej kadencji, w nowych warunkach medialnych, mogą szybko wymknąć się spod kontroli.