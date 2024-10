Pierwsze zasiłki przyznane, ale na pieniądze na remonty powodzianie zaczekają

A tych zniszczonych domów w mieście jest bardzo dużo. Więc prace takich komisji będą rozciągnięte w czasie.

Przyznaje, że powoli mieszkańcy przystępują do remontów. On sam też ma zniszczony dom, który sprzątała po zalaniu żona i rodzina. Dopiero w czwartek po południu udało mu się wspomóc bliskich w tych pracach, bo wcześniej nie miał na to czasu. - A teraz powoli trzeba będzie przymierzać się do remontu, ale najpierw trzeba osuszyć cały dom - dodaje burmistrz.

Samorządy czekają na większe pieniądze

W Lewinie Brzeskim do czwartku w południe wypłacono ponad 2 mln złotych na pierwsze zasiłki dla powodzian. Miasto przyjmuje wnioski o zasiłki na remonty domów i mieszkań. - Od poniedziałku rusza ekipa z przedstawicielami Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, by szacować straty - mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego. Dodaje, że do każdemu inżynierowi będzie towarzyszyć urzędnik. W sumie ma powstać ok. 30 takich zespołów.

Burmistrz liczy, że ich praca potrwa do środy włącznie, bo każdy z nich będzie dziennie szacować straty w ok. 20 domach czy mieszkaniach. Wszystko zależeć będzie od skali uszkodzeń, od trudności pracy na miejscu.

Także w Kłodzku jeszcze nie wszyscy mieszkańcy dostali te pierwsze zasiłki. - Ile osób ich jeszcze nie odebrało nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mamy takich danych - przyznaje Michał Piszko, burmistrz Kłodzka.

Także w tym mieście są zbierane wnioski o środki na remonty mieszkań i domów, czy od przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu powodzi. - Na ten moment opiewają one na kwotę 112 mln zł - przyznaje burmistrz Piszko.