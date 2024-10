Po powodzi szkoły wracają do zajęć. "Powoli wracamy do normalności"

Z kolei w samej Bystrzycy Kłodzkiej zalana była tylko jedna szkoła - muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. Woda dostała się przez dach, więc zalane są górne pomieszczenia.

- Mamy też zalaną inną szkołę w Długopolu Dolnym, ale tam udało się wszystko uratować za wyjątkiem piwnic czy kotłowni. Więc na spokojnie dzieci poszły już też do tej szkoły - mówi Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

Zapewnia, ze zajęcia we wszystkich gminnych szkołach już odbywają się normalnie, a jedynie co samorząd musiał zmienić, to trasy przejazdu szkolnych autobusów, bo uszkodzone są mosty i drogi. Więc teraz trochę dłużej trwa transport dzieci do szkół.

Ogromny odzew na potrzeby uczniów z zalanych terenów

Z myślą o uczniach z zalanych terenów Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło system, który umożliwia organizację "zielonej szkoły".

Szkoły poszkodowane w wyniku powodzi mogą zgłaszać chęć organizacji pobytu dla swoich uczniów. Będzie to program 7- i 14-dniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z południa Polski.

Niektóre samorządy już przyjęły dzieci powodzian. Tak jest choćby w Sopocie, gdzie przyjechało już 55 dzieci i pięcioro opiekunów. Spędzą oni w tym kurorcie dwa tygodnie.