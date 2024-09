Miejskie skwery, które zatrzymują deszcz. Powstaje ich coraz więcej

Podobne inwestycje realizują także inne samorządy. Często z budżetu obywatelskiego lub miejskich dotacji.

- Prowadzimy program dotacyjny dla mieszkańców wspierający działania związane z małą retencją w mieście "Łódź zbiera deszczówkę". Jednym z zadań na które można ubiegać się o wsparcie finansowe jest system bioretencji, jak np. ogród deszczowy, niecka, kanał deszczowy lub zielony dach - wylicza łódzki ratusz.

Ogrody w stylu gdańskim

Teren przy Muzeum Niepodległości w stolicy jest coraz bardziej zielony. Kilka lat temu zlikwidowano tam parking, a w miejscu płyt pojawił się zielony skwer.

Teraz zdobią go będą nowe drzewa, no powstał tam ogród deszczowy. - W tych zmianach chcemy nawiązać do twórczości Aliny Scholtz – słynnej architektki krajobrazu, która w latach 50. XX wieku opracowywała projekt zieleni towarzyszącej trasie W-Z. Pod koniec września będziemy obchodzić 116. rocznicę urodzin architektki, która pracowała również przy odbudowie i rewaloryzacji Ogrodu Saskiego, projekcie zieleni towarzyszącej osiedlu Sady Żoliborskie czy projekcie parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Powiślu – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.