Jak samorządy inwestują w ochronę klimatu? Unijne dotacje na rozwój zieleni

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną
Nowe tereny zieleni powstają wśród gęstej miejskiej zabudowy. Trwają prace przy ul. Chłodnej, gdzie w tym miesiącu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazała plac budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy zabudowaniami. Dzięki temu na Łazarzu powstanie nowy lasek kieszonkowy – przekazał poznański ratusz.
Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną – zarówno w zdrowie mieszkańców, jak i w odporność miast na zmieniające się warunki klimatyczne.
Samorządy w całej Polsce prześcigają się w tworzeniu zielonych enklaw: kieszonkowych lasów, miejskich sadów, łąk kwietnych i parków wyposażonych w retencyjne rozwiązania wodne.
Stolica realizuje jeden z największych w Polsce programów powiększania miejskiej zieleni. We wrześniu 2025 roku podpisano umowy o dofinansowanie trzech projektów na łączną kwotę 18,5 mln zł w ramach programu FEnIKS 2021-2027.
Nowe tereny zagospodarowane zostaną m.in. nad Południową Obwodnicą Warszawy, na Pradze-Południe oraz w rejonie Fortu Bema. Władze Warszawy stawiają na rodzime gatunki drzew i krzewów, by wzmacniać bioróżnorodność oraz zwiększać odporność przyrody na choroby i susze.
Wprowadzane są ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne, które pomogą radzić sobie z gwałtownymi opadami. Co ważne, inwestycje nie dotyczą jedynie przyrody – przemyślano także potrzeby mieszkańców.
Pojawią się ścieżki edukacyjne, place zabaw, fontanny przyjazne dzieciom, a także ławki oraz wygodne ścieżki dla osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki temu zieleń miejska staje się przestrzenią naprawdę inkluzywną.
Poznań skutecznie pozyskuje fundusze unijne – łącznie ponad 20 mln zł na zielone inwestycje. Projekty, realizowane przez spółki miejskie i Zarząd Zieleni Miejskiej, wspierają adaptację miasta do zmian klimatu.
Na Łazarzu powstaje nowy lasek kieszonkowy, a na Jeżycach – skwer przy ul. św. Wawrzyńca, gdzie zaplanowano łąkę kwietną i nowe miejsca do odpoczynku. Dobiegają końca prace u zbiegu ul. Wiatracznej i Krzywoustego, gdzie powstały alejki spacerowe i liczne nasadzenia.
Kolejne inwestycje przewidziano na Boninie przy ul. Widnej – ogłoszono już przetarg na wykonawcę. Ważnym punktem jest projekt „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono–niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I”. Zgromadzone fundusze pozwalają tworzyć rozwiązania, które nie tylko upiększają miasto, lecz także chronią je przed suszą i podtopieniami.
W ostatnich latach zakończono także rewitalizację skwerów na Jeżycach i Wildzie. Powstały tam domki dla owadów, alejki z nawierzchni przepuszczalnej i sprzęt do ćwiczeń. Na Grunwaldzie natomiast zdegradowana przestrzeń zmieniła się w przyjazny zielony łącznik pomiędzy ulicami Księżycową i Heweliusza.
Także Sosnowiec stawia na zieleń. Teren pomiędzy blokami przy ulicach Teofila Lenartowicza i Białostockiej, ograniczony alejami ks. Franciszka Blachnickiego i Ignacego Jana Paderewskiego, przez lata był nieużytkiem. Od dawna planowano tam park, który nigdy nie doczekał się realizacji.
To się teraz zmienia. Najważniejszą częścią nowego parku ma być miejski sad o powierzchni 45 arów. Posadzone zostaną drzewa owocowe: wiśnia piłkowana, grusze, jabłonie, morwy i inne. Centralny fragment parku zajmą łąki kwietne.
To jednak nie wszystko – na zewnętrznych krańcach przestrzeni nie zabraknie miejsc dla aktywnych. Powstanie tam trasa rolkowa o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.
To pętla o długości 1,3 km umożliwiająca jazdę w dwóch kierunkach. Nie zabraknie ławek, koszy i strefy chilloutu z miejskimi leżakami. Alejki zostaną oświetlone.
Władze Sosnowca podkreślają, że mieszkańcy coraz częściej spędzają czas wolny na świeżym powietrzu, a parki powinny odpowiadać na te zmieniające się potrzeby.
Dane GUS potwierdzają, że udział terenów zielonych w strukturze miasta systematycznie rośnie. Nowe inwestycje mają ten trend umocnić i pokazać, że nawet w przemysłowym mieście zieleń może odgrywać pierwszoplanową rolę.
Zielone enklawy także tam, gdzie jest mało przestrzeni
Tam, gdzie brak miejsca na duże parki, samorządy sięgają po praktyczne rozwiązania – parki kieszonkowe. Tak dzieje się choćby w Gorzowie, gdzie wkrótce powstanie pięć takich przestrzeni.
To niewielkie enklawy zieleni w gęsto zabudowanych dzielnicach, które pełnią funkcję rekreacyjną, estetyczną i ekologiczną jednocześnie.
A przy okazji dają mieszkańcom miejsce do odpoczynku i kontaktu z naturą w miejskiej przestrzeni.
