Jak samorządy inwestują w ochronę klimatu? Unijne dotacje na rozwój zieleni

Nowe tereny zieleni powstają wśród gęstej miejskiej zabudowy. Trwają prace przy ul. Chłodnej, gdzie w tym miesiącu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazała plac budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy zabudowaniami. Dzięki temu na Łazarzu powstanie nowy lasek kieszonkowy – przekazał poznański ratusz.

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną – zarówno w zdrowie mieszkańców, jak i w odporność miast na zmieniające się warunki klimatyczne.

W stolicy jeden z największych programów powiększania zieleni miejskiej

Samorządy w całej Polsce prześcigają się w tworzeniu zielonych enklaw: kieszonkowych lasów, miejskich sadów, łąk kwietnych i parków wyposażonych w retencyjne rozwiązania wodne.

Stolica realizuje jeden z największych w Polsce programów powiększania miejskiej zieleni. We wrześniu 2025 roku podpisano umowy o dofinansowanie trzech projektów na łączną kwotę 18,5 mln zł w ramach programu FEnIKS 2021-2027.