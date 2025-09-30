Reklama

Jak samorządy inwestują w ochronę klimatu? Unijne dotacje na rozwój zieleni

Dzięki współpracy władz Warszawy z NFOŚiGW, w stolicy powstaną nowe parki na Mokotowie i Pradze-Północ, zmieni się Fort Bema na Bemowie. W innych miastach także nie brakuje zielonych inwestycji.

Publikacja: 30.09.2025 15:32

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie projekty zieleni miejskiej są realizowane w Warszawie i jak wpływają na odporność miasta?
  • Jak Sosnowiec przekształca zdegradowane tereny miejskie w przestrzenie rekreacyjne i zielone?
  • Dlaczego parki kieszonkowe stają się popularnym rozwiązaniem w gęsto zabudowanych dzielnicach miast?
  • Jakie są korzyści ze stosowania rodzimej flory w miejskich projektach zieleni i jakie to ma znaczenie dla bioróżnorodności?

Nowe tereny zieleni powstają wśród gęstej miejskiej zabudowy. Trwają prace przy ul. Chłodnej, gdzie w tym miesiącu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazała plac budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy zabudowaniami. Dzięki temu na Łazarzu powstanie nowy lasek kieszonkowy – przekazał poznański ratusz.

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną – zarówno w zdrowie mieszkańców, jak i w odporność miast na zmieniające się warunki klimatyczne.

W stolicy jeden z największych programów powiększania zieleni miejskiej

Samorządy w całej Polsce prześcigają się w tworzeniu zielonych enklaw: kieszonkowych lasów, miejskich sadów, łąk kwietnych i parków wyposażonych w retencyjne rozwiązania wodne.

Stolica realizuje jeden z największych w Polsce programów powiększania miejskiej zieleni. We wrześniu 2025 roku podpisano umowy o dofinansowanie trzech projektów na łączną kwotę 18,5 mln zł w ramach programu FEnIKS 2021-2027.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Największy park w Warszawie zajmuje nieco ponad 58 hektarów
Jakość życia
Coraz więcej większych parków. Wspierają zieloną transformację miast

Nowe tereny zagospodarowane zostaną m.in. nad Południową Obwodnicą Warszawy, na Pradze-Południe oraz w rejonie Fortu Bema. Władze Warszawy stawiają na rodzime gatunki drzew i krzewów, by wzmacniać bioróżnorodność oraz zwiększać odporność przyrody na choroby i susze.

Wprowadzane są ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne, które pomogą radzić sobie z gwałtownymi opadami. Co ważne, inwestycje nie dotyczą jedynie przyrody – przemyślano także potrzeby mieszkańców.

Pojawią się ścieżki edukacyjne, place zabaw, fontanny przyjazne dzieciom, a także ławki oraz wygodne ścieżki dla osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki temu zieleń miejska staje się przestrzenią naprawdę inkluzywną.

Zielone inwestycje w ścisłym centrum Poznania

Poznań skutecznie pozyskuje fundusze unijne – łącznie ponad 20 mln zł na zielone inwestycje. Projekty, realizowane przez spółki miejskie i Zarząd Zieleni Miejskiej, wspierają adaptację miasta do zmian klimatu.

Na Łazarzu powstaje nowy lasek kieszonkowy, a na Jeżycach – skwer przy ul. św. Wawrzyńca, gdzie zaplanowano łąkę kwietną i nowe miejsca do odpoczynku. Dobiegają końca prace u zbiegu ul. Wiatracznej i Krzywoustego, gdzie powstały alejki spacerowe i liczne nasadzenia.

Reklama
Reklama

Kolejne inwestycje przewidziano na Boninie przy ul. Widnej – ogłoszono już przetarg na wykonawcę. Ważnym punktem jest projekt „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono–niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I”. Zgromadzone fundusze pozwalają tworzyć rozwiązania, które nie tylko upiększają miasto, lecz także chronią je przed suszą i podtopieniami.

Czytaj więcej

W wielu miastach w panele fotowoltaiczne wyposażone są parkomaty
Z regionów
Słońce pomaga w mieście. Jak samorządy wykorzystują panele fotowoltaiczne

W ostatnich latach zakończono także rewitalizację skwerów na Jeżycach i Wildzie. Powstały tam domki dla owadów, alejki z nawierzchni przepuszczalnej i sprzęt do ćwiczeń. Na Grunwaldzie natomiast zdegradowana przestrzeń zmieniła się w przyjazny zielony łącznik pomiędzy ulicami Księżycową i Heweliusza.

W Sosnowcu pojawi się miejski sad

Także Sosnowiec stawia na zieleń. Teren pomiędzy blokami przy ulicach Teofila Lenartowicza i Białostockiej, ograniczony alejami ks. Franciszka Blachnickiego i Ignacego Jana Paderewskiego, przez lata był nieużytkiem. Od dawna planowano tam park, który nigdy nie doczekał się realizacji.

To się teraz zmienia. Najważniejszą częścią nowego parku ma być miejski sad o powierzchni 45 arów. Posadzone zostaną drzewa owocowe: wiśnia piłkowana, grusze, jabłonie, morwy i inne. Centralny fragment parku zajmą łąki kwietne.

To jednak nie wszystko – na zewnętrznych krańcach przestrzeni nie zabraknie miejsc dla aktywnych. Powstanie tam trasa rolkowa o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

Reklama
Reklama

To pętla o długości 1,3 km umożliwiająca jazdę w dwóch kierunkach. Nie zabraknie ławek, koszy i strefy chilloutu z miejskimi leżakami. Alejki zostaną oświetlone.

Czytaj więcej

Infrastruktura retencyjna ma szczególne znaczenie w momencie występowania ekstremalnych zjawisk pogo
Ekologia
Walka z powodziami błyskawicznymi. Nowe zbiorniki retencyjne powstają w miastach

Władze Sosnowca podkreślają, że mieszkańcy coraz częściej spędzają czas wolny na świeżym powietrzu, a parki powinny odpowiadać na te zmieniające się potrzeby.

Dane GUS potwierdzają, że udział terenów zielonych w strukturze miasta systematycznie rośnie. Nowe inwestycje mają ten trend umocnić i pokazać, że nawet w przemysłowym mieście zieleń może odgrywać pierwszoplanową rolę.

Zielone enklawy także tam, gdzie jest mało przestrzeni

Reklama
Reklama

Tam, gdzie brak miejsca na duże parki, samorządy sięgają po praktyczne rozwiązania – parki kieszonkowe. Tak dzieje się choćby w Gorzowie, gdzie wkrótce powstanie pięć takich przestrzeni.

To niewielkie enklawy zieleni w gęsto zabudowanych dzielnicach, które pełnią funkcję rekreacyjną, estetyczną i ekologiczną jednocześnie.

A przy okazji dają mieszkańcom miejsce do odpoczynku i kontaktu z naturą w miejskiej przestrzeni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Zadania Samorządu zieleń miejska gospodarka zrównoważona park

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie projekty zieleni miejskiej są realizowane w Warszawie i jak wpływają na odporność miasta?
  • Jak Sosnowiec przekształca zdegradowane tereny miejskie w przestrzenie rekreacyjne i zielone?
  • Dlaczego parki kieszonkowe stają się popularnym rozwiązaniem w gęsto zabudowanych dzielnicach miast?
  • Jakie są korzyści ze stosowania rodzimej flory w miejskich projektach zieleni i jakie to ma znaczenie dla bioróżnorodności?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Nowe tereny zieleni powstają wśród gęstej miejskiej zabudowy. Trwają prace przy ul. Chłodnej, gdzie w tym miesiącu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazała plac budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy zabudowaniami. Dzięki temu na Łazarzu powstanie nowy lasek kieszonkowy – przekazał poznański ratusz.

Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej, a teraz coraz częściej traktuje się je jako inwestycję strategiczną – zarówno w zdrowie mieszkańców, jak i w odporność miast na zmieniające się warunki klimatyczne.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na systemy gospodarowania wodami opadowymi
Ekologia
Miasta mogą dostać środki na gospodarowanie wodami opadowymi. W grze 500 mln zł
Naukowcy alarmują, że poziom retencji musi w Polsce wzrosnąć co najmniej dwukrotnie, aby skutecznie
Ekologia
Szeroki wachlarz możliwości dla gmin w zakresie retencji wody
Warszawa prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej placówek o
Ekologia
Stały monitoring szkół w miastach. Kontrola zużycia wody, ciepła czy prądu
Od 1 października 2025 roku wchodzi w życie system kaucyjny, który docelowo ma zrewolucjonizować spo
Ekologia
System kaucyjny: czy Polacy zapłacą mniej za śmieci? „To złożona sytuacja”
NFOŚiGW udzielił dofinansowania 104 gminom na łączną kwotę 676,5 mln zł, na budowę lub przebudowę ok
Ekologia
Przybywa inwestycji samorządów w stacje ładowania elektryków. Dzięki dotacjom UE
Reklama
Reklama
e-Wydanie