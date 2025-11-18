Ponad 900 zgłoszeń na Forum Samorządowe w Zakopanem

Wspólnie budować nowe rozwiązania

– Wspieramy wydarzenia, które łączą ludzi i idee, pozwalając wspólnie budować nowe rozwiązania wzmacniające region. Chcemy rozmawiać o tym co ważne, z przedstawicielami samorządu na każdym szczeblu, bo wspólnie tworzymy jeden zespół, dbający o mieszkańców. Naszym celem jest zapewnienie Małopolanom jak najlepszych warunków do życia i pracy. Stawiamy na dialog dla dobrej współpracy. Bo to jest solidny fundament dla dalszego dynamicznego rozwoju Małopolski – powiedział Łukasz Smółka Marszałek Województwa Małopolskiego, podczas briefingu zapowiadającego konferencję w Zakopanem.

Zdaniem marszałka Łukasza Smółki samorządy przeszły w ostatnich trzydziestu latach ogromną przemianę, która dziś stawia przed przedstawicielami gmin, powiatów i województw zupełnie nowe wyzwania. Dotyczą one zarówno kluczowych kwestii, takich jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców, jak i tematów wymagających szerokiej wymiany doświadczeń – m.in. zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa czy wsparcia seniorów, aby jak najdłużej pozostawali aktywni fizycznie. Istotnym zagadnieniem pozostaje również finansowanie transportu publicznego na poziomie regionalnym, co – jak podkreśla – wymaga otwartej dyskusji i przygotowania się na nadchodzące wyzwania. Forum będzie ponadto doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału i walorów naszego regionu szerszemu gronu odbiorców – powiedział marszałek Łukasz Smółka.

Samorząd wobec nowych wyzwań

– Głównym przesłaniem tegorocznego Forum Samorządowego w Zakopanem jest rozmowa o tym, jak samorząd ma sobie poradzić wobec nowych wyzwań, zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę finansową, jak i o realizację zadań ustawowych, które są mu przypisane – powiedział Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podczas briefingu zapowiadającego konferencję w Zakopanem.