Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych? Samorządy uczą mieszkańców

Coraz więcej miast organizuje dla mieszkańców szkolenia, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Samorządy organizują też specjalne warsztaty, na których wojskowi i przedstawiciele różnych służb tłumaczą, dlaczego jest to ważne.

Publikacja: 19.11.2025 18:04

Szkolenia i warsztaty organizowane dla mieszkańców przez samorządy obejmują m.in. ćwiczenia z udziel

Szkolenia i warsztaty organizowane dla mieszkańców przez samorządy obejmują m.in. ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy

Foto: UD Ursynów

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podejmują polskie miasta, aby przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe?
  • Jakie znaczenie mają praktyczne umiejętności w kontekście bezpieczeństwa ludności?
  • Dlaczego edukacja mieszkańców jest kluczowym elementem budowania odporności społecznej?

– Wrocław to miasto ludzi aktywnych, którzy chcą wiedzieć, jak reagować i jak chronić siebie oraz innych. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie tak, by było maksymalnie praktyczne, od rozpoznania sygnałów alarmowych, przez przygotowanie domu i rodziny do ewakuacji, po organizację pomocy sąsiedzkiej  –  mówi mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach z firmy Safety Project, która prowadzi takie szkolenia we Wrocławiu.

Praktyczne umiejętności kluczem do bezpieczeństwa

W obliczu rosnących zagrożeń – od klęsk żywiołowych, przez awarie infrastruktury, po potencjalne sytuacje o charakterze militarnym – samorządy w całej Polsce intensyfikują działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W Kielcach, Lublinie, Wrocławiu czy Krakowie trwają szkolenia, warsztaty i programy podnoszące świadomość oraz praktyczne umiejętności mieszkańców.

To odpowiedź na nowe przepisy, ale przede wszystkim na realną potrzebę przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Samorządy podkreślają, że wiedza i praktyczne umiejętności są dziś jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa miast.

Niektóre charakterystyczne elementy infrastruktury pomagającej w pozyskiwaniu dla stolicy wody z Wis
Z regionów
Warszawa otwiera nowy etap działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Lublin prowadzi szkolenia we współpracy z Domem Kultury LSM, a program koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tamtejszego Urzędu Miasta. Najbliższe odbędzie się 20 listopada, w czwartek. W Kielcach otwarte spotkania dla mieszkańców organizuje miasto – najbliższe szkolenie zaplanowano 26 listopada na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Z kolei Wrocław realizuje warsztaty w ramach programu „Bezpieczny Wrocław”, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, służbami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. Zajęcia odbywają się w Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia (najbliższe zaplanowano na środę, 26 listopada).

Ważne sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Zakres tematyczny zajęć jest szeroki, choć wspólny dla wszystkich miast. W Kielcach mieszkańcy poznają „jakie obowiązują sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych oraz co powinien zawierać tzw. plecak ewakuacyjny”.

W Lublinie pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omawiają zasady bezpiecznego zachowania, dostępność miejsc schronienia oraz ideę punktów odporności społecznej. – Chcemy, aby Lublin był miejscem bezpiecznym, a każda chętna osoba mogła w przystępny sposób pozyskać niezbędną wiedzę na wypadek sytuacji kryzysowych. Wspólnie możemy budować silne i odporne społeczeństwo – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

adze samorządowe w reagowaniu na sytuacje kryzysowe zacieśniają współpracę ze służbami mundurowymi,
Ranking Samorządów
Samorządy gotowe na kryzys? Cały czas się uczą i inwestują w bezpieczeństwo

We Wrocławiu udział mieszkańców jest jeszcze bardziej praktyczny. Podczas czterogodzinnych warsztatów prowadzone są ćwiczenia z użyciem profesjonalnego wyposażenia: masek przeciwgazowych, plecaków ewakuacyjnych, środków ochrony i zestawów pierwszej pomocy. – Chcemy, by uczestnicy po tych zajęciach wychodzili z konkretnymi umiejętnościami i przekonaniem, że potrafią działać skutecznie w każdej sytuacji kryzysowej. To realne przygotowanie, nie teoria z sal wykładowych – mówi mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach z firmy Safety Project.

Podczas warsztatów we Wrocławiu prowadzone są ćwiczenia m.in. z tamowania krwotoków, udzielania pierwszej pomocy i zasad ewakuacji ludzi oraz zwierząt. Strażacy z OSP prowadzą treningi na fantomach i obsługę defibrylatora AED.

Jak podnosić odporność społeczną

W ocenie samorządów edukacja mieszkańców w zakresie ochrony ludności jest dziś jednym z fundamentów budowania odporności społecznej. W sytuacji kryzysowej każda minuta jest cenna, a umiejętności podstawowego reagowania mogą decydować o bezpieczeństwie własnym i innych.

– To naprawdę wyjątkowa okazja, żeby zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które spowodują, że Wrocław będzie bezpieczny, a nasi mieszkańcy będą potrafili profesjonalnie zachować się w kryzysowych sytuacjach – mówi Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia.

Samorządy w pierwszej kolejności chcą kupować m.in. urządzenia do zapewnienia łączności dla służb, b
Z regionów
Ochrona ludności i obrona cywilna: „To maraton, a nie bieg na 100 metrów”

W Lublinie podobnie. – Podczas szkolenia nie tylko przekażemy najważniejsze zasady bezpieczeństwa i procedury, ale także zwiększymy świadomość mieszkanek i mieszkańców na temat miejsc ochrony zbiorowej oraz działań wspierających odporność społeczną. Chcemy, aby każda osoba mogła w przystępny sposób dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożeń –  podkreśla Mirosław Sokal, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego lubelskiego ratusza.

Szkolenia w polskich miastach pokazują, że coraz więcej osób chce być przygotowanych na różne scenariusze. Od rozpoznawania sygnałów alarmowych, przez przygotowanie domu na ewentualną ewakuację, po pierwszą pomoc, bo te umiejętności mogą realnie ratować życie. Samorządy zapowiadają kolejne edycje i rozszerzanie swoich programów bezpieczeństwa skierowanych wprost do mieszkańców.

Źródło: rp.pl

nauka obrona cywilna ochrona ludności szkolenie

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko podejmowania niekorzystnych decyzji finansowych, wynikających z ogranic
Z perspektywy mieszkańców ePłatności to wygoda i oszczędność czasu, czyli w praktyce możliwość szybk
Na konferencji inaugurującej kongres wystąpili m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląsk
Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domk
