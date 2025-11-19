Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych? Samorządy uczą mieszkańców

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują polskie miasta, aby przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe?

– Wrocław to miasto ludzi aktywnych, którzy chcą wiedzieć, jak reagować i jak chronić siebie oraz innych. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie tak, by było maksymalnie praktyczne, od rozpoznania sygnałów alarmowych, przez przygotowanie domu i rodziny do ewakuacji, po organizację pomocy sąsiedzkiej – mówi mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach z firmy Safety Project, która prowadzi takie szkolenia we Wrocławiu.

Praktyczne umiejętności kluczem do bezpieczeństwa

W obliczu rosnących zagrożeń – od klęsk żywiołowych, przez awarie infrastruktury, po potencjalne sytuacje o charakterze militarnym – samorządy w całej Polsce intensyfikują działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W Kielcach, Lublinie, Wrocławiu czy Krakowie trwają szkolenia, warsztaty i programy podnoszące świadomość oraz praktyczne umiejętności mieszkańców.

To odpowiedź na nowe przepisy, ale przede wszystkim na realną potrzebę przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Samorządy podkreślają, że wiedza i praktyczne umiejętności są dziś jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa miast.