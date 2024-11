Aleksandra Dulkiewicz: Prezydent, która zmieniła Gdańsk w metropolię na europejską skalę

Czytaj więcej Ranking Samorządów Irena Lipowicz: Księżna ze Śląska, która o reformę samorządów walczyła Angażowała się w powstanie w konstytucji rozdziału o samorządzie terytorialnym, ale też tak przeciągała swoje wystąpienie w Sejmie, by opozycja nie odrzuciła projektów ustaw o reformie administracyjnej, która wprowadziła trójstopniowy podział terytorialny, oraz utworzyła instytucje samorządu terytorialnego w powiatach i województwach.

Zauważa, że za prezydentury Aleksandry Dulkiewicz Gdańsk bardzo się rozwinął i zmienił na plus. – Jedną z ciekawszych inicjatyw Oli Dulkiewicz była akcja „Nie śpij, bo cię przegłosują”. Dzięki tym profrekwencyjnym działaniom więcej wyborców poszło do urn, co było bardzo ważne podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Uważam, że to pozytywne, że poza zarządzeniem Gdańskiem prezydent Dulkiewicz angażuje się w sprawy krajowe, patrząc na samorząd z szerszej perspektywy. Bardzo ją lubię i szanuję. Spotykamy się regularnie – dodaje prezydent Jaśkowiak.

Praca w samorządzie i na rzecz samorządności nigdy się nie kończy. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Podobnych opinii jest więcej. – Mam bardzo duży szacunek do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz przede wszystkim za to, jak dobre relacje nawiązuje z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska. Trzeba przypomnieć, że objęła tę funkcję w momencie niezwykle dramatycznym, po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Dziś niewiele osób może pamiętać, że wkrótce potem rząd PiS postawił ją w trudnej sytuacji, dążąc do przejęcia Muzeum II Wojny Światowej – zauważa Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Podkreśla, że gospodyni gdańskiego ratusza skutecznie realizuje strategię rozwoju miasta, które za jej rządów stało się rozwiniętą europejską metropolią. Wynik tegorocznych wyborów samorządowych potwierdził, jak dużym zaufaniem darzą ją mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, jak wiele osób popiera jej działania. – Osobiście mam przyjemność współpracować z panią prezydent m.in. w ramach Unii Metropolii Polskich – dodaje prezydent Żuk.