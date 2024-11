Irena Lipowicz: Księżna ze Śląska, która o reformę samorządów walczyła

Podkreśla, że Polska ma 16 regionów samorządowych i one się nawzajem muszą uzupełniać, muszą działać każdy właściwie w nieco innym kierunku, aby Polska była rzeczywiście dobrze zagospodarowana przede wszystkim dla obywateli, ale także z punktu widzenia naszej pozycji międzynarodowej. Samorządy o to dbają, zwłaszcza na poziomie regionalnym.

A powiatowe samorządy i samorządy gminne działają na poziomie stricte lokalnym. – Każdy z nas poczuwa się do pewnego udziału i jakiejś odpowiedzialności za naszą społeczność lokalną. Czujemy się dobrze w naszych społecznościach lokalnych na poziomie powiatowym czy gminnym i to jest nasza siła. To wszystko wypracowały samorządy i proszę jeszcze pamiętać, że zostały one wyposażone we wszystkie atrybuty prawnej odpowiedzialności – dodaje były szef Parlamentu Europejskiego.

Przypomina, że samorządy lokalne to osoby prawne, które mają własny budżet, administrację i programy rozwojowe oraz programy z punktu widzenia odpowiedzialności za obywateli na danym terenie.

– To jest pełne wyposażenie samorządów w możliwości działania i w Europie ocenia się, że mamy jeden z najsprawniejszych systemów samorządowych w całej Unii. To zresztą widać również po sposobie wykorzystania funduszy unijnych – mówi prof. Buzek.

Po zakończeniu pracy w parlamencie prof. Lipowicz była rzeczniczką praw obywatelskich i ambasadorem RP w Austrii, ale nie zaniechała swojej pracy naukowej. Wraz z zespołem przygotowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego monumentalne trzytomowe dzieło pt. „System Samorządu Terytorialnego”. – To z pewnością jest dzieło jej naukowego życia – uważa prof. Stępień.