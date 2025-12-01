Reklama

Ciągłość działania infrastruktury krytycznej dla samorządów

O zarządzaniu ryzykiem i ciągłości działania - w kontekście strategicznych SSP i zarządzania IK - bardzo często dyskutuje się jednowymiarowo, głównie w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa i reakcji na ataki, na dodatek jako wyzwania dla ekspertów IT, nie zaś zarządzania kryzysowego, kultury organizacyjnej, komunikacji kryzysowej i działań profilaktycznych dla całej organizacji.

Publikacja: 01.12.2025 14:59

Ciągłość działania infrastruktury krytycznej dla samorządów

By porozmawiać o wyzwaniach z tym związanych, podczas Forum Samorządowego w Zakopanem spotkali się Marta Chalimoniuk-Nowak, Dyrektor Zarządzająca, Centrum B&R Bezpieczeństwa Cywilnego i Obronnego; Konrad Wróbel, Starszy Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem obszaru Certyfikacji i Bezpieczeństwa, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.; Bronisław Koziołkiewicz, Właściciel, NEODYNAMIKHP Sp. z o.o. Sp. K., gen. Jarosław Gromadziński, Prezes Zarządu, Academy Defence24; Maciej Materka, Przewodniczący Rady Fundacji, Frontline Foundation oraz Jan Pilewski, Dyrektor Departamentu Public Affairs, Play. Dyskusję moderował Maciej Magiera, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegenci rozmawiali o tym, na czym dziś powinniśmy koncentrować uwagę w ochronie infrastruktury krytycznej – przede wszystkim na łączności, komunikacji i walce z dezinformacją jako głównym zagrożeniu hybrydowym.

Gen. Gromadziński podkreślił, że kluczowa jest łączność i zabezpieczenie funkcji informacyjnej państwa. „Dezinformacja to największe niebezpieczeństwo, bo źródłem informacji jest człowiek – jeśli spanikuje, będzie działał irracjonalnie. Rolą państwa jest dostarczanie legalnych i prawdziwych informacji” – mówił. Jako rozwiązanie proponuje wprowadzenie jednego, ujednoliconego systemu komunikacji kryzysowej na poziomie samorządowym oraz wykorzystanie doświadczeń ukraińskich: „Starlink + stacja + prąd – to podstawa, na której budujemy komunikację lokalną. Potem państwo włącza system zarządzania kryzysowego”.

Marta Chalimoniuk-Nowak zwróciła uwagę na cyberzagrożenia, które mogą sparaliżować szpitale czy wodociągi, oraz na niszczenie autorytetu samorządowców przez media i hejt. „Autorytet lokalnego lidera jest kluczowy – jeśli ludzie mu nie ufają, nie posłuchają nawet prawdziwych komunikatów” – stwierdziła. Podkreśliła konieczność współpracy: „nie ma równych i równiejszych – każdy ma równy głos”, a także prewencyjnej edukacji administracji publicznej i diagnozowania poziomu wiedzy, „żeby nie działać dopiero po zdarzeniu”.

Konrad Wróbel zaakcentował potrzebę wdrożenia przemyślanego planu zarządzania ryzykiem i priorytetyzacji infrastruktury krytycznej.

Jan Pilewski przywołał z kolei rolę samorządów w przeciwdziałaniu dezinformacji, która może prowadzić nawet do ataków fizycznych na infrastrukturę. Proponował ścisłą współpracę samorządów z operatorami telekomunikacyjnymi oraz budowanie jedności procedur w każdym sektorze, bo „odporność państwa jest testowana” – podsumował.

Maciej Malerka ostrzegał, że dezinformacja to właśnie idealne pole do działania obcych służb. „Osoby są werbowane do aktów dywersji, tworząc milionowe szkody, a atakujący nie ponoszą praktycznie żadnego ryzyka. To klasyczna wojna hybrydowa – terror i dywersja” – mówił. Apelował o wzrost świadomości zagrożeń, umiejętne zarządzanie kryzysowe oraz regularne testowanie osób odpowiedzialnych.

Problematyka poruszana na Forum w Zakopanem zostanie rozszerzona podczas zbliżającego się XI Europejskiego Kongresu Samorządów, które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 roku w Mikołajkach.

