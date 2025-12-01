Odporny transport i infrastruktura jako motor integracji i rozwoju regionalnego

Andrzej Szarata podkreślił świetne wykształcenie kadry inżynierskiej oraz możliwość adaptacji do warunków. Infrastruktura odgrywa kluczową rolę, a przede wszystkim kolej, które ratuje Ukrainę, przewożąc ludzi i wsparcie. Jednak kolej jest „łakomym kąskiem” dla ataków terrorystycznych. Konieczny jest rozwój narzędzi monitoringu. Rektor także mówił o ważnej roli cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze.

Metro w Krakowie także będzie ważnym elementem infrastruktury nie tylko drogowej ale też bezpieczeństwa, gdyż może mieć zastosowanie jako schron o czym należy pamiętać już podczas drążenia tunelu.

Moderator zadał pytanie jak Małopolska sobie poradziła z napływem gości ze wschodu.

Jacek Krupa odpowiedział, że znakomicie. Przed 2022 rokiem w Małopolsce już była diaspora ukraińska, dzięki czemu nowi Ukraińcy, którzy pojawili się po wybuchu wojny nie byli sami. Gospodarczo zyskaliśmy, bo spowodowało to spadek bezrobocia, goście z Ukrainy wytwarzają PKB.

Tomasz Tomala podkreślił, że dzięki inwestycjom kolejowym i drogowym mieszkańcy Ukrainy mogli do nas dotrzeć. Jego zdaniem wyzwaniem dla samorządów jest jak projektować infrastrukturę, która jest wygodna dla mieszkańców, ale też odporna na kryzysy. Na razie są przeprowadzane remonty w budowlach komunalnych i przedszkolach. Potrzeba infrastruktury która przetrwa „próbę ognia”.

W następnej części dyskusji moderator zapytał Cezarego Grabarczyka o wyzwania ekonomiczne i konkurencję dla infrastruktury kolejowej.