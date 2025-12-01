Reklama

Odporny transport i infrastruktura jako motor integracji i rozwoju regionalnego

Pierwszego dnia Forum Samorządowego w Zakopanem odbył się panel dyskusyjny poświęcony problemom odpornego transportu i infrastruktury.

Publikacja: 01.12.2025 14:56

Panel moderował Radosław Włoszek, Prezes Zarządu, Spółka „Koleje Małopolskie”, Polska

W roli panelistów zaś wystąpili:

Mariusz Krystian, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Tomala, Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Andrzej Szarata, Rektor, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Cezary Grabarczyk, były Minister Infrastruktury, Koalicja Obywatelska Bartosz Górski, Wiceprezes Zarządu, Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. Jacek Krupa, Radny, Sejmik Województwa Małopolskiego Krystian Zieliński, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

Bartosz Górski podkreślił, że ceni współpracę z wojskami sojuszniczymi. Jego zdaniem kluczowa była koordynacja współpracy wojska i służb cywilnych, żeby nie doprowadzić do negatywnego wpływu na ruch pasażerski. Dodatkowo powiedział o wpływie lotnictwa na PKB Polski które wynosi 1,6%. Celem jest wzrost bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa lotnictwa.

Moderator poruszył kwestię zmian zachodzących na polu walki, m.in. pojawienia się dronów jako zagrożenia bezpieczeństwa dla lotniska.

Andrzej Szarata podkreślił świetne wykształcenie kadry inżynierskiej oraz możliwość adaptacji do warunków. Infrastruktura odgrywa kluczową rolę, a przede wszystkim kolej, które ratuje Ukrainę, przewożąc ludzi i wsparcie. Jednak kolej jest „łakomym kąskiem” dla ataków terrorystycznych. Konieczny jest rozwój narzędzi monitoringu. Rektor także mówił o ważnej roli cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze.

Metro w Krakowie także będzie ważnym elementem infrastruktury nie tylko drogowej ale też bezpieczeństwa, gdyż może mieć zastosowanie jako schron o czym należy pamiętać już podczas drążenia tunelu.

Moderator zadał pytanie jak Małopolska sobie poradziła z napływem gości ze wschodu.

Jacek Krupa odpowiedział, że znakomicie. Przed 2022 rokiem w Małopolsce już była diaspora ukraińska, dzięki czemu nowi Ukraińcy, którzy pojawili się po wybuchu wojny nie byli sami. Gospodarczo zyskaliśmy, bo spowodowało to spadek bezrobocia, goście z Ukrainy wytwarzają PKB.

Tomasz Tomala podkreślił, że dzięki inwestycjom kolejowym i drogowym mieszkańcy Ukrainy mogli do nas dotrzeć. Jego zdaniem wyzwaniem dla samorządów jest jak projektować infrastrukturę, która jest wygodna dla mieszkańców, ale też odporna na kryzysy. Na razie są przeprowadzane remonty w budowlach komunalnych i przedszkolach. Potrzeba infrastruktury która przetrwa „próbę ognia”.

W następnej części dyskusji moderator zapytał Cezarego Grabarczyka o wyzwania ekonomiczne i konkurencję dla infrastruktury kolejowej.

Cezary Grabarczyk zaznaczył, że finansowanie to wyzwanie, a infrastruktura to złożony proces. Podstawowym środkiem jest budżet państwa, a przede wszystkim budżet samorządowy oraz spółek kolejowych (jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową), fundusze europejskie, fundusze strukturalne – program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Niewolno marnować ani jednej złotówki i euro, kapitalizm to konkurencja, konkurencja pozwala zrealizować dużo więcej. Nie wolno też oszczędzać na jakości.

Moderator zwrócił się do Mariusza Krystiana z pytaniem czy otworzenie połączeń między małymi gminami to dla nich szansa czy zagrożenie, bo mogłoby spowodować migracje do miast.

Mariusz Krystian odpowiedział, że radzi samorządowcom żeby inwestowali w transport publiczny, co rozwiązuje problem ubytku mieszkańców. Dzięki łatwemu połączeniu z dużym miastem, ale mniejszym kosztom życia, małe gminy mogą zapobiec ucieczce mieszkańców. Niepokoi go konkurencja na liniach kolejowych. Transport publiczny jest specjalną gałęzią gospodarki i bezpieczeństwa, przez co nie powinien być prywatyzowany. Powinniśmy go traktować jako gwarant naszego bezpieczeństwa.

Paneliści wskazali na konieczność zabezpieczania infrastruktury energetycznej, ponieważ jeden dron może przewrócić słup elektryczny. Poruszono również problemy psychologiczne związane z wojną, gdyż kapitalizm, zdaniem niektórych panelistów, jest modelem zależnym od optymizmu. Spadek optymizmu oznacza spadek PKB. Dezinformacja jest problemem dla utrzymania optymizmu.

Problematyka poruszana na Forum w Zakopanem zostanie rozszerzona podczas zbliżającego się XI Europejskiego Kongresu Samorządów, które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 roku w Mikołajkach

