20. Ranking Samorządów: Władze lokalne muszą sprostać coraz większym wyzwaniom

Redakcja „Rzeczpospolitej” już po raz 20. wyłoniła najlepsze miasta i gminy w Polsce. Laureatom Rankingu Samorządów 2024 z pierwszej dziesiątki w trzech kategoriach wręczyliśmy wyróżnienia podczas uroczystej gali w Warszawie.

Reklama

Co oceniamy w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ewoluuje wraz ze z zmieniającymi się samorządami i ich rolą w Polsce. Obecnie oceniamy je pod kątem skuteczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czyli takiego, który powiększa każdy rodzaj kapitału będącego w dyspozycji społeczności lokalnej – ekonomicznego (finansowego i infrastrukturalnego), ludzkiego oraz środowiskowego. Zwycięzcy tegorocznej edycji Rankingu Samorządów dziękowali za dostrzeżenie ich wysiłków i podkreślali, że takie wyróżnianie motywuje ich do jeszcze cięższej pracy.

– W latach 70. Dąbrowa Górnicza doświadczyła ogromnego wzrostu. Teraz czas, by powtórzyć taki skok – mówił Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. – Jesteśmy na to gotowi, konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię. Cieszymy się, że znajduje to uznanie – mówił Damian Rutkowski podczas gali.

Co daje wyróżnienie w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

– Wyróżnienie naszej gminy w tak prestiżowym rankingu to ogromny zaszczyt – stwierdziła Anna Szydłowska, sekretarz gminy Sulmierzyce, która drugi rok z rzędu stanęła na najwyższym podium w kategorii gmin wiejskich. – Dla mnie osobiście to również motywacja do dalszej pracy, bo zadaniom w samorządzie nie ma końca. Cały czas zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, by mieszkańcom żyło się lepiej – podkreślała pani sekretarz.