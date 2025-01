Lokalne władze nie narzekają na brak kłopotów

Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego i szef Związku Województw RP, z uśmiechem tłumaczy: – Jak to w samorządzie, co roku wyzwań nie brakuje.

Reklama

Tak odpowiada na pytanie „Rz” na temat sukcesów i porażek samorządowych w zeszłym roku i wyzwań dotyczących tego. Z wypowiedzi jego i szefów innych korporacji samorządowych wynika, że bez względu na to, jak oceniają zeszłoroczne zdarzenia lub procesy, ich skutki będą znaczące dla lokalnych społeczności w tym roku. Część z nich przekształciła się w kolejne wyzwania. I te dobre, i złe. Pozytywne jest odblokowanie pieniędzy z KPO, porażką brak zmian w finansowaniu i funkcjonowaniu oświaty – uważa Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa i prezes Związku Samorządów Polskich. Wyzwaniami na ten rok będą więc między innymi: realizacja inwestycji wynikających z KPO i trudne rozmowy z rządem na temat zmian w oświacie. Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło i szef Związku Gmin Wiejskich RP, ma nadzieje, że w tym roku uda się opracować rozsądne rozwiązania dotyczące oświaty. Luka oświatowa i zmiany demograficzne to coraz poważniejsze problemy dla samorządów. Burmistrz Halinowa przypomina, że to samorządowcy przejmują zadania związane z obroną cywilną. Ważne, by poważnie je potraktowali, ale też potrzebne są na to pieniądze.

Jaka polityka regionalna?

Marszałek Geblewicz jako pozytywne zdarzenia z zeszłego roku wymienia powrót realnego, a nie pozorowanego dialogu rządu z samorządami oraz wprowadzenie reformy dochodów samorządowych. – Jako województwa mniej nas dotknęły niż miasta czy gminy skutki bałaganu podatkowego określanego jako Polski Ład. Jednak stabilizacja finansowa samorządów miejskich czy gminnych jest dla nas istotna, bo bez gmin i miast nie można rozwijać regionów – tłumaczy Geblewicz. Przykro mu, że pomimo działania przez rok nowego rządu nie oddano samorządom części ich kompetencji odebranych przez rządy PiS i poprzedni parlament. – W sposób skandaliczny zostaliśmy pozbawieni naturalnych kompetencji, np. utraciliśmy nadzór nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego – mówi.

Czytaj więcej Z regionów Jaki rok czeka samorządy? Liczne wyzwania na horyzoncie Wybory samorządowe wiosną 2024 roku ustawiły „stan gry” w samorządach. Najbliższe 12 miesięcy pod względem wyborczym na pewno będzie spokojniejsze. Ale to nie znaczy, że całkiem spokojne.

Marszałek woj. zachodniopomorskiego uważa, że postępowanie Ministerstwa Klimatu jest antysamorządowe w przypadku pierwszych z wymienionych instytucji. – Jeśli rząd nie wywiąże się z wcześniejszych zapowiedzi, to będziemy mieli poważny kryzys zaufania pomiędzy nim a samorządami – dodaje. Przypomina, że przed gabinetem Donalda Tuska i korporacjami samorządowymi, szczególnie przed Związkiem Województw RP, jest do podjęcia poważne wyzwanie. – Obrona polityki regionalnej i spójności w UE. Choć oficjalnie propozycja zamiany ponad 500 programów unijnych (w tym ponad 300 regionalnych) na 27 programów krajowych nie została przedstawiona, to jest to jedna z najgorętszych dyskusji we Wspólnocie. Według mnie jest to pomysł samobójczy dla idei unijnej, który zamknąłby piękny rozdział budowania polityki regionalnej w Europie – uważa Geblewicz.