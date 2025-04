Do minister zdrowia trafił apel ws. równego dostępu do aptek

Apteki powinny działać przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla aptekarzy, jak wynikałoby z ustaw wprowadzanych kolejno pod nazwami Apteka dla Aptekarza 1 i Apteka dla Aptekarza 2.

Ilu Polaków jest pozbawionych nieskrępowanego dostępu do apteki

Na skutek niekonstytucyjnych przepisów tej ostatniej, przeforsowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z posłami PiS , ok. 2 mln mieszkańców ze 103 gmin zostało pozbawione nieskrępowanego dostępu do leków przekonują autorzy apelu. Kolejne 800 gmin posiada tylko jedną aptekę lub punkt apteczny, skazując kolejne ok. 6 mln obywateli na zależność od polityki cenowej właścicieli tych aptek. W ciągu ponad 7 lat obowiązywania kontrowersyjnych przepisów ograniczających prawo do prowadzenia apteki tylko dla farmaceutów zniknęło z polskiego rynku 2.247 aptek.

„Apteka dla Pacjenta” a nie dla aptekarza – taką zmianę proponują sygnatariusze – samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisani pod listem otwartym do Pani Izabeli Leszczyny, Minister Zdrowia, złożonego dzisiaj przez Wójta Perlejewa Pana Jakuba Wierzbickiego i przedstawicieli Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Kto podpisał apel do minister zdrowia Izabeli Leszczyny?

List otwarty poparło m.in. 33 wójtów i burmistrzów reprezentujących łącznie ponad 160 tys. obywateli oraz marszałek ojewództwa dolnośląskiego reprezentującego ok. 2,9 miliona mieszkańców. Do apelu dołączyli także parlamentarzyści oraz organizacje dostrzegające rosnący problem społeczny spadającej dostępności do aptek. Ponadto z samodzielnym stanowiskiem w tej sprawie wystąpił 1 kwietnia Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w którym wnioskuje o zmiany legislacyjne mające na celu poprawę zaopatrzenia w leki ludności zamieszkującej tereny wiejskie. Gminy wiejskie woj. podlaskiego stanowią ok. 500 tys. mieszkańców.