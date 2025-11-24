W Rankingu Samorządów, który redakcja „Rzeczpospolitej” organizuje już od ponad 20 lat, wyróżniamy najlepsze miasta i gmin pod względem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Dyplomy dla laureatów tegorocznej edycji wręczyliśmy w poniedziałek, podczas uroczystej gali w Rotundzie PKO BP w Warszawie. Wydarzenie połączone było z Forum Liderów Samorządów.

Reklama Reklama

Zwycięzcy Rankingu Samorządów 2025

Zwycięzcą XXI edycji Rankingu Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu został Sopot. Drugie miejsce zajął Płock, trzecie zaś – Opole.

Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii miast na prawach powiatu Foto: Cezary Piwowarski

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich na najwyższym, „złotym” stopniu podium stanęły razem dwa turystyczne miasta: nadmorska Łeba oraz dolnośląska Polanica-Zdrój. „Srebrny” stopień zajął Kamieńsk (woj. łódzkie), a „brązowy” – Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).