Aktualizacja: 24.11.2025 19:21 Publikacja: 24.11.2025 17:20
Laureaci XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
W Rankingu Samorządów, który redakcja „Rzeczpospolitej” organizuje już od ponad 20 lat, wyróżniamy najlepsze miasta i gmin pod względem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Dyplomy dla laureatów tegorocznej edycji wręczyliśmy w poniedziałek, podczas uroczystej gali w Rotundzie PKO BP w Warszawie. Wydarzenie połączone było z Forum Liderów Samorządów.
Zwycięzcą XXI edycji Rankingu Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu został Sopot. Drugie miejsce zajął Płock, trzecie zaś – Opole.
Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii miast na prawach powiatu
Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich na najwyższym, „złotym” stopniu podium stanęły razem dwa turystyczne miasta: nadmorska Łeba oraz dolnośląska Polanica-Zdrój. „Srebrny” stopień zajął Kamieńsk (woj. łódzkie), a „brązowy” – Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).
Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
Wśród gmin wiejskich najlepszą z najlepszych okazała się gmina Kleszczów (woj. łódzkie), w pierwszej trójce znalazły się również, w odpowiedniej kolejności: gmina Grębocice (woj. dolnośląskie) oraz gmina Czarnocin (woj. dolnośląskie).
Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii gmin wiejskich
Zdobywcy pierwszych miejsc w Rankingu Samorządów 2025 w krótkich słowach dziękowali za wyróżnienie i docenienie ich wysiłków.
– Odpowiedź na wszystkie potrzeby mieszkańców i spełnienie wszystkich wymagań Rankingu Samorządów jest rzeczą niezwykle trudną – mówiła Agnieszka Derba, burmistrz Łeby. – Cieszymy się, że się udaje i robimy wszystko, by udawało się dalej – podkreślała.
– Serdecznie dziękujemy za tę nagrodę i za ten ranking – mówiła Karolina Kaczmarczyk, sekretarz gminy Kleszczów. – Gmina Kleszczów swoją pierwszą strategię rozwoju przygotowała jeszcze w 2021 r. Nie ukrywamy, jesteśmy gminą zamożną, ale nasze bogactwo pochodzi z wydobycia węgla. Siłą rzeczy czeka nas głęboka transformacja, mam nadzieję, że przebiegać ona będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców – zaznaczyła.
Pełne wyniki Rankingu Samorządów 2025 opublikujemy jutro na stronie rankingsamarzadow.rp.pl.
Ranking Samorządów organizowany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zasady i kryteria oceny ustala kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz naszej redakcji.
W zestawieniu pod uwagę bierzemy wszystkie miasta i gminy w Polsce z wyjątkiem Warszawy, z podziałem na trzy kategorie: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Kryteria oceny to blisko 30 szczegółowych wskaźników pogrupowanych w czterech obszarach: finanse, infrastruktura, społeczeństwo, środowisko. Bierzemy pod uwagę dane za lata 2022-2034, źródłem danych są GUS, MF, MGiPF oraz informacje samorządów udzielone w ankiecie.
Podczas gali Rankingu Samorządów wręczona również została Nagroda „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy ”, ustanowiona jako wyróżnienie dla osób o wybitnych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. W tym roku to szczególne wyróżnienie otrzymał Rudolf Borusiewicz, ekspert ds. zarządzania publicznego, długoletni dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.
Rudolf Borusiewicz (w środku) został laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy
Z kolei laureatką tytułu „Liderka Samorządności” została Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. Nagroda ta jest nową inicjatywą redakcji „Rzeczpospolitej”, której celem jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet sprawujących funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich dokonań.
Aleksandra Dulkiewicz otrzymała nagrodę Liderka Samorządności
