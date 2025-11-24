Reklama
Liderzy zrównoważonego rozwoju. Znamy wyniki Rankingu Samorządów 2025

W XXI edycji Rankingu Samorządów pierwsze miejsca, w odpowiednich kategoriach, zajęły Sopot, Łeba i Polanica-Zdrój oraz gmina Kleszczów. „To docenienie naszych wysiłków” – komentują wyróżnieni.

Publikacja: 24.11.2025 17:20

Laureaci XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Foto: Cezary Piwowarski

Anna Cieślak-Wróblewska

W Rankingu Samorządów, który redakcja „Rzeczpospolitej” organizuje już od ponad 20 lat, wyróżniamy najlepsze miasta i gmin pod względem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Dyplomy dla laureatów tegorocznej edycji wręczyliśmy w poniedziałek, podczas uroczystej gali w Rotundzie PKO BP w Warszawie. Wydarzenie połączone było z Forum Liderów Samorządów.

Zwycięzcy Rankingu Samorządów 2025

Zwycięzcą XXI edycji Rankingu Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu został Sopot. Drugie miejsce zajął Płock, trzecie zaś – Opole.

Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii miast na prawach powiatu

Foto: Cezary Piwowarski

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich na najwyższym, „złotym” stopniu podium stanęły razem dwa turystyczne miasta: nadmorska Łeba oraz dolnośląska Polanica-Zdrój. „Srebrny” stopień zajął Kamieńsk (woj. łódzkie), a „brązowy” – Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).

Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Foto: Cezary Piwowarski

Wśród gmin wiejskich najlepszą z najlepszych okazała się gmina Kleszczów (woj. łódzkie), w pierwszej trójce znalazły się również, w odpowiedniej kolejności: gmina Grębocice (woj. dolnośląskie) oraz gmina Czarnocin (woj. dolnośląskie).

Laureaci Rankingu Samorządów 2025 w kategorii gmin wiejskich

Foto: Cezary Piwowarski

Ważne wyróżnienie i docenienie

Zdobywcy pierwszych miejsc w Rankingu Samorządów 2025 w krótkich słowach dziękowali za wyróżnienie i docenienie ich wysiłków.

– Odpowiedź na wszystkie potrzeby mieszkańców i spełnienie wszystkich wymagań Rankingu Samorządów jest rzeczą niezwykle trudną – mówiła Agnieszka Derba, burmistrz Łeby. – Cieszymy się, że się udaje i robimy wszystko, by udawało się dalej – podkreślała.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ewoluuje wraz ze zmieniającymi się władzami lokalnymi. W ubiegł
Ranking Samorządów
Gala Rankingu Samorządów 2025. Kto okaże się zwycięzcą?

– Serdecznie dziękujemy za tę nagrodę i za ten ranking – mówiła Karolina Kaczmarczyk, sekretarz gminy Kleszczów. – Gmina Kleszczów swoją pierwszą strategię rozwoju przygotowała jeszcze w 2021 r. Nie ukrywamy, jesteśmy gminą zamożną, ale nasze bogactwo pochodzi z wydobycia węgla. Siłą rzeczy czeka nas głęboka transformacja, mam nadzieję, że przebiegać ona będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców – zaznaczyła.

Pełne wyniki Rankingu Samorządów 2025 opublikujemy jutro na stronie rankingsamarzadow.rp.pl.

Jakie zasady Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów organizowany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zasady i kryteria oceny ustala kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz naszej redakcji.

W zestawieniu pod uwagę bierzemy wszystkie miasta i gminy w Polsce z wyjątkiem Warszawy, z podziałem na trzy kategorie: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Kryteria oceny to blisko 30 szczegółowych wskaźników pogrupowanych w czterech obszarach: finanse, infrastruktura, społeczeństwo, środowisko. Bierzemy pod uwagę dane za lata 2022-2034, źródłem danych są GUS, MF, MGiPF oraz informacje samorządów udzielone w ankiecie.

Nagrody specjalne

Podczas gali Rankingu Samorządów wręczona również została Nagroda „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy ”, ustanowiona jako wyróżnienie dla osób o wybitnych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. W tym roku to szczególne wyróżnienie otrzymał Rudolf Borusiewicz, ekspert ds. zarządzania publicznego, długoletni dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

Rudolf Borusiewicz (w środku) został laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy

Foto: Cezary Piwowarski

Z kolei laureatką tytułu „Liderka Samorządności” została Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. Nagroda ta jest nową inicjatywą redakcji „Rzeczpospolitej”, której celem jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet sprawujących funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich dokonań.

Aleksandra Dulkiewicz otrzymała nagrodę Liderka Samorządności

Foto: Cezary Piwowarski


Foto: rp.pl

Zwycięzcy Rankingu Samorządów 2025

