Obrona cywilna, płace i segregacja śmieci po nowemu

– W zeszłym roku w domach, przy których są kompostowniki, stawka wynosiła 17 zł, w tym roku może być to 27 zł – przyznaje samorządowiec. Dodał, że rada gminy nie zgodziła się na tak wysoką podwyżkę opłat dla mieszkańców. Samorząd będzie musiał więc część ceny za wywóz śmieci zapłacić z dochodów własnych.

Na ustawę o ochronie ludności zwraca również uwagę Bernadeta Skóbel, kierownik działu monitoringu prawnego i ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich. Przypomina przy tym, iż zwykle przepisy rzadko wchodzą w życie na początku roku – zazwyczaj zaczynają obowiązywać w różnych terminach. Także ona przyznaje, że ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wciąż budzi wiele pytań. – Obecnie trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi, a także oczekujemy na projekt Programu Ochrony Ludności, który ma określić podstawy finansowania zadań w tym obszarze – dodaje ekspertka.

– Jeśli chodzi o potencjalne trudności dla samorządów, to problematyczny może być brak od II kwartału przepisów osłonowych w zakresie cen energii. Kolejnym wyzwaniem będzie wdrażanie przepisów o e-doręczeniach, które samorządy mają obowiązek stosować od 1 stycznia 2025 r. Już teraz wiadomo, że mogą się pojawić problemy organizacyjne w tym zakresie, zwłaszcza że planowana jest duża nowelizacja tych przepisów.

Samorządy lokalne narażone są na rosnącą liczbą ataków hakerskich

Jej zdaniem istotną zmianą, która może dotyczyć samorządów lokalnych, jest skierowany do Sejmu projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wprowadza on istotne zmiany w funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy, umożliwiając w szerszym zakresie wspieranie osób poszukujących pracy, a nie tylko zarejestrowanych bezrobotnych. Co więcej, rolnicy będą mieli możliwość rejestrowania się w urzędach pracy.

Z kolei wśród zmian, które jeszcze nie weszły w życie, ale będą w najbliższym czasie procedowane przez Sejm, warto wspomnieć o dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz o projekcie ustawy dotyczącej zarządzania danymi – samorządy lokalne borykają się z rosnącą liczbą ataków hakerskich.