Port Morski Police atrakcyjny dla inwestorów

Te granty naprawdę budują więź społeczną. Ludzie wychodzą z domu i się do siebie uśmiechają, a nie żyją obok siebie, nie znając swoich sąsiadów i nie interesując się najbliższym otoczeniem.

Jedną z ciekawszych inwestycji w regionie będzie budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ekofuturium w Koszalinie. Kiedy fizycznie może ruszyć i jakie korzyści będą mieli z niej mieszkańcy?

Chcemy, żeby w województwie powstało drugie duże centrum edukacyjno-naukowe. Pierwsze to Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, mamy też kilka mniejszych centrów w pięciu powiatach, ale chcemy, żeby drugie duże centrum powstało we wschodniej części województwa. Ma być dedykowane przyszłości, w szczególności ekologii, bo nie tylko identyfikujemy się z morskim charakterem regionu, ale czujemy się też liderem w ochronie środowiska w Polsce. Jeżeli chodzi o Ekofuturium, to cieszę się, że w końcu z fazy futurystycznych wizji wchodzimy w fazę twardych konkretów. Obecnie jesteśmy na etapie konkursu na wybór koncepcji architektonicznej. Do czerwca powinien być on zakończony.