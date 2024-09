Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego: Jak uchronić się przed kataklizmami

W tych regionach, o których pan wspominał, są miejsca, by budować tego typu zbiorniki?

W Kamieńcu Ząbkowickim jest gotowa przestrzeń. Tam nie ma problemu. Teraz to kwestia przetargu, finansowania i realizacji tego zadania. A w innych miejscach w Kotlinie Kłodzkiej była już dyskusja publiczna, ale ona zakończyła się fiaskiem. Aczkolwiek myślę, że była przeprowadzona w taki mało zaangażowany sposób. Tak naprawdę nie było rzetelnej dyskusji, debaty publicznej. Wiem, że to jest trudny teren, wiem, że takich potencjalnych lokalizacji nie ma za wiele, ale czasami trzeba podjąć trudne decyzje, żeby zabezpieczyć później kilka tysięcy gospodarstw domowych, kilka tysięcy istnień ludzkich. To jest nieuniknione.

Pana zdaniem Polska powinna pójść w stronę twardego zakazu zabudowywania terenów zalewowych? Czy to oznaczałoby wyburzanie części budynków na przykład na Dolnym Śląsku?

Myślę, że wyburzać się nie da, bo przypomnijmy, że historycznie to jest bardzo stara zabudowa. I historycznie była ona lokalizowana celowo przy ciekach wodnych – po to, żeby mieć blisko do zasobów wody.

Dzisiaj to są tak zwane ulicówki, zlokalizowane bezpośrednio przy ciekach wodnych. Tej zabudowy nie da się przestawić.

Myślę, że dużo mniejszym kosztem będzie po prostu zbudowanie dodatkowej infrastruktury retencyjnej, zbiorników i małej infrastruktury melioracyjnej, tak żeby tę wodę móc zatrzymać w każdym możliwym miejscu. Uważam, że tak trzeba podejść do tego problemu.

Tam, gdzie budynki już zostały zniszczone, wiadomo, że nowe nie mogą powstać w terenie zalewowym. W ogóle budynki w terenie zalewowym nie powinny powstawać. Niestety, ktoś to bagatelizuje, a później w wielu miejscach są takie sytuacje jak teraz na Dolnym Śląsku czy Opolszczyźnie.