Krzysztof Kosiński: Ogromna część samorządów będzie nadal dokładała do nauczycielskich pensji

Mniejsi i biedniejsi mają równocześnie zapewniony w tej reformie system wyrównawczy. Gdyby rząd miał większą odwagę, to obok reformy finansowej zrealizowałby reformę administracyjną, bo przecież wielu tych „mniejszych i biedniejszych” nie ma racji bytu. Sztucznie utrzymujemy niewielkie i pasożytujące jednostki samorządu terytorialnego, które trzeba wspierać systemami wyrównawczymi na utrzymanie biurokracji i urzędników. W relacjach ekonomicznych trudno właściwie zdefiniować pojęcie sprawiedliwości. Wprowadzenie zasady „wszystkim po równo” nie byłoby przecież sprawiedliwe. Na pewno rozpocznie się rodzaj nowej rywalizacji między samorządami o podatnika. Dotychczas namawialiśmy do rozliczania PIT w miejscu faktycznego zamieszkania. Teraz bardziej istotny będzie tzw. mieszkaniec przeliczeniowy, bo tak go nazwało Ministerstwo Finansów. Istotne będzie pozyskiwanie nowych podatników oraz to, aby każdy z nich zarabiał jak najwięcej. Na tą drugą kwestię wpływ lokalnych władz jest dalece ograniczony.

A czy już wiadomo, czy przy tym naliczaniu resort finansów będzie korzystał z aktualnych danych, czy jednak historycznych, na co w sierpniu zwracał uwagę ZMP?

Z założenia mają być to aktualnie dostępne dane z najbliższego pełnego roku. Wszelki dostęp do szerokich i zbiorczych informacji musi mieć Ministerstwo Finansów, a podstawą powinien być tu 2023 rok.

Kolejna rzecz, czyli do bazy naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą wliczane dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. To ucieszy samorządowców?

Po reformie podatkowej wprowadzonej Polskim Ładem podatnicy zaczęli uciekać w kierunku ryczałtu, a ten płynie jako źródło dochodu wyłącznie do budżetu państwa. Nie ma tu żadnych udziałów samorządów. To jedna z fundamentalnych przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej miast w ostatnich latach. Sądzę, że duża część zysków w nowym systemie jest związana właśnie z uwzględnieniem dochodu z ryczałtu. Stąd efekt, że wszystkie samorządy zyskują, ale część zyskuje zdecydowanie więcej.

Rząd ostatecznie chyba zrezygnował z pomysłu, by z podatków PIT i CIT wpływy do miast na prawach powiatu były procentowo niższe niż do pozostałych miast czy gmin? To chyba nie był najlepszy pomysł?