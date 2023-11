Burmistrz Suchej Beskidzkiej: Smog? Są miejsca, gdzie jest znacznie gorzej

WMO: Zjawisko El Niño potrwa co najmniej do wiosny. "To dla nas sygnał"

Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) zjawisko El Niño będzie kształtowało warunki pogodowe co najmniej do kwietnia 2024 roku. - To sygnał dla rządów na całym świecie, by zmobilizować się i przygotować na skutki zjawiska dla naszego ekosystemu i gospodarki - podkreśla Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO.