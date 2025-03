Nowe mosty i kładki w miastach. Duże ułatwienie dla mieszkańców

Mimo otwarcia nadal wykonywane są prace porządkowe, które obejmują głównie drogi techniczne wykorzystywane do transportu materiałów.

Kończy się odbudowa mostu na Siewnej

Nowe przeprawy powstają też w innych miastach. W Łodzi trwa remont mostu na rzece Bałutce przy ul. Siewnej. To ważny punkt komunikacyjny dla mieszkańców Teofilowa i i Złotna. W poprzednich latach most był jednym z ważniejszych połączeń w drodze do centrum dla wielu łodzian w drodze do pracy i szkół. W wyniku zeszłorocznych wakacyjnych nawałnic, most został uszkodzony i zamknięty.

Od czasu zawalenia się mostu ulica Siewna jest zamknięta dla ruchu. Wyznaczono objazdy, ale na okolicznych drogach - z osiedla Teofilów do centrum i odwrotnie - tworzą się ogromne korki. Miasto zdecydowało się odbudować zniszczoną przeprawę.

Jak zapewnia łódzki ratusz wszystkie prace przy moście na Siewnej przebiegają zgodnie z planem. Na ten moment zakończono prace związane ze zbrojeniem konstrukcji, którą wypełniono betonem. Tym samym widać już bryłę nowego obiektu. Otwarcie mostu na Siewnej zaplanowano na kwiecień. Odbudowa mostu będzie kosztować prawie 2 mln zł.

Nowy mostek w Porcie Czerniakowskim

A w Warszawie, po ośmiu miesiącach prac jest już gotowe kluczowe połączenie konstrukcji spinającej nabrzeża Portu Czerniakowskiego. Nowy łącznik jest odtworzeniem drewnianej tymczasowej konstrukcji, która została zdemontowana.