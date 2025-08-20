Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy

Aktualizacja: 21.08.2025 01:04 Publikacja: 20.08.2025 09:51
Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych tras, jak i całej sieci takich dróg
Jednym z największych beneficjentów unijnego wsparcia jest rozwój zrównoważonego transportu. Znacząca część dofinansowania kierowana jest przy tym na infrastrukturę rowerową. Obok samorządów regionalnych, w tym roku znaczną jego część wykorzystają powiaty. Nie tylko dla przyciągnięcia turystów, ale także usprawnienia służącego mieszkańcom systemu lokalnej komunikacji.
Przykładem jest rozbudowa Mazurskiej Pętli Rowerowej. Przed tygodniem podpisano umowę na zmodernizowanie dwóch jej odcinków przy drogach powiatowych w powiecie giżyckim. 5,5 km nowej drogi rowerowej na odcinkach Rydzewo–Ruda oraz tuż przy wieży widokowej w Marcinowej Woli zastąpi dotychczasowy szlak jedynie oznakowany. Według planów, już w przyszłym roku droga rowerowa zostanie oddzielona od jezdni.
Mazurska Pętla Rowerowa to 300-kilometrowy szlak wokół Wielkich Jezior Mazurskich, powstały w 2023 r., z którego korzystają turyści, ale także okoliczni mieszkańcy. Ci ostatni jeżdżą nim na co dzień, np. do szkoły, pracy, na zakupy. W najbliższych latach, dzięki unijnemu wsparciu, możliwa będzie znacząca poprawa jakości tych podróży: wartą 8,9 mln zł inwestycję dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur kwotą 8 mln zł.
– Mazurska Pętla Rowerowa stała się sukcesem i wymaga adaptacji do zmieniających się potrzeb. Tylko od początku 2025 roku skorzystało z niej 343 tysiące osób. Dlatego środki unijne oraz własny, samorządowy wkład finansowy kierujemy na oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego – mówi Piotr Jakubowski, przewodniczący Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. To na razie pierwszy etap rozbudowy. Kolejne odcinki o długości ponad 20 km będą realizowane w ramach nowego projektu, także wspieranego finansowo przez UE.
Dzięki rozbudowie rowerowej infrastruktury, na większy ruch turystyczny, a w konsekwencji zwiększenie lokalnej aktywności gospodarczej i wzrost przychodów, liczą samorządowcy Podbeskidzia. Efektem współpracy miasta Żywiec, gmin Czernichów i Łodygowice oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jest umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”. Warte 177 mln zł przedsięwzięcie, mające promować zeroemisyjną mobilność, zostanie w głównej mierze sfinansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.
Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Obejmują m.in. drogę pieszo-rowerową wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego w miejscowości Zarzecze. – Ścieżka pieszo-rowerowa wokół malowniczych jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego będzie ogromną atrakcją turystyczną dla powiatu żywieckiego. Wpłynie na zwiększenie liczby turystów i przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a także przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom – powiedział „Rzeczpospolitej” Mirosław Dziergas, dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Żywcu. Obecnie w powiecie żywieckim znajduje się blisko 30 szlaków i ścieżek rowerowych liczących ok. 510 km. Są zróżnicowanej trudności, w kilku miejscach łączą się z drogami rowerowymi w innych powiatach.
Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych tras, jak i całej sieci takich dróg. 6-kilometrowa droga rowerowa powstanie w powiecie radomskim: jak podaje branżowy portal InfoBike, na początku sierpnia ogłoszony został dla niej przetarg przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Ścieżka rowerowa zostanie wybudowana wzdłuż modernizowanej drogi powiatowej Parznice–Skaryszew, dotowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027.
Z kolei na Opolszczyźnie w gminie Tarnów Opolski realizowany jest projekt „Poprawy dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego miesiąca przetarg zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Miedziana–Przywory oraz parkingu Bike&Ride. UE dotuje inwestycję z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021–2027.
Z tego samego programu dofinansowania będzie budowa aż 40 tras rowerowych Subregionu Północnego. Będą to m.in. trasy w gminach: Olesno, Dobrodzień, Praszka, Rudniki, Zębowice i Gorzów Śląski. – Inwestycje obejmują też parkingi Bike & Ride, miejsca odpoczynku oraz rozbudowę oświetlenia przy trasach pieszo-rowerowych – podaje InfoBike. Przedsięwzięcia o łącznej wartości 98 mln zł zostaną dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Opolskiego kwotą 65 mln zł.
Unijne pieniądze na rozbudowę dróg dla rowerzystów z powodzeniem wykorzystują w tym roku także miasta. To ważny element miejskiej infrastruktury, która nie tylko łączy miejsca, ale też wspiera rozwój zrównoważonego transportu. Zmniejszając ruch samochodowy i przyczyniając się do ograniczenia emisji, realnie poprawia komfort codziennego przemieszczania się po ulicach.
Przykładowo w Łodzi budowę ponad 14 kilometrów nowych tras pieszo-rowerowych, chodników i pasów rowerowych za ponad 21 mln zł dofinansują Fundusze Europejskie dla Łódzkiego kwotą 16 mln zł. Umowę podpisano na początku sierpnia. – Warunki dofinansowania pozwoliły nam rozpocząć część prac wcześniej, a kolejne inwestycje ruszą niebawem – zapowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
Po nowej drodze rowerowej można już jeździć na ul. Popiełuszki, kończy się budowa dróg rowerowych na ulicach: Krzemienieckiej, Palki, Strykowskiej i Wycieczkowej. Niedawno rozpoczęła się budowa na Rokicińskiej od Sępiej do ronda Inwalidów, a jeszcze w sierpniu wystartuje budowa na Kusocińskiego od Retkińskiej do Armii Krajowej.
W tym miesiącu unijne dofinansowanie budowy dróg rowerowych w Szombierkach i Zamłyniu zakontraktowały władze Bytomia. Dzięki 7,5 mln zł unijnego dofinansowania powstaną trasy rowerowe wzdłuż ul. Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. – Pozyskane przez miasto środki zewnętrzne nie tylko poprawią znacząco infrastrukturę rowerową w mieście, ale będą miały również wpływ na poprawę bezpieczeństwa – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. W Krakowie z unijnym wsparciem powstaną nowe drogi rowerowe na ulicach Nawojki i Brożka, a w Warszawie, Wołominie i Markach – w sumie 18,5 km tras dofinansowywanych kwotą ponad 58 mln zł.
