Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy

Jednym z największych beneficjentów unijnego wsparcia jest rozwój zrównoważonego transportu. Znacząca część dofinansowania kierowana jest przy tym na infrastrukturę rowerową. Obok samorządów regionalnych, w tym roku znaczną jego część wykorzystają powiaty. Nie tylko dla przyciągnięcia turystów, ale także usprawnienia służącego mieszkańcom systemu lokalnej komunikacji.

Reklama Reklama

Przykładem jest rozbudowa Mazurskiej Pętli Rowerowej. Przed tygodniem podpisano umowę na zmodernizowanie dwóch jej odcinków przy drogach powiatowych w powiecie giżyckim. 5,5 km nowej drogi rowerowej na odcinkach Rydzewo–Ruda oraz tuż przy wieży widokowej w Marcinowej Woli zastąpi dotychczasowy szlak jedynie oznakowany. Według planów, już w przyszłym roku droga rowerowa zostanie oddzielona od jezdni.

Sukces się zestarzał

Mazurska Pętla Rowerowa to 300-kilometrowy szlak wokół Wielkich Jezior Mazurskich, powstały w 2023 r., z którego korzystają turyści, ale także okoliczni mieszkańcy. Ci ostatni jeżdżą nim na co dzień, np. do szkoły, pracy, na zakupy. W najbliższych latach, dzięki unijnemu wsparciu, możliwa będzie znacząca poprawa jakości tych podróży: wartą 8,9 mln zł inwestycję dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur kwotą 8 mln zł.

– Mazurska Pętla Rowerowa stała się sukcesem i wymaga adaptacji do zmieniających się potrzeb. Tylko od początku 2025 roku skorzystało z niej 343 tysiące osób. Dlatego środki unijne oraz własny, samorządowy wkład finansowy kierujemy na oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego – mówi Piotr Jakubowski, przewodniczący Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. To na razie pierwszy etap rozbudowy. Kolejne odcinki o długości ponad 20 km będą realizowane w ramach nowego projektu, także wspieranego finansowo przez UE.